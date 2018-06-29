藍色電影夢》奇蹟的女兒：昨日夢遠

不管你是衝著楊青矗、鄭文堂或者湿貞菱與連俞涵之名來看《奇蹟的女兒》，你都能有所得，美麗的女工，讓作品有了變形偶像的魅力，女性遭到剝削利用的往事，則是嚴肅議題，能夠兩者得兼，鄭文堂就是要讓觀眾各取所需了。

藍祖蔚

戲劇故事的第一場戲，震懾不住或吸引不了觀眾，後續就後吃力了。

鄭文堂導演新作《奇蹟的女兒》的第一場戲就是加工出口區的眾頭攢動場景，舊式單車和公車交錯進出，綠皮膠皮椅背上的女工們隨身都帶有一個硬殼皮箱，舊日風景就躍然銀幕，接下來，女主角連俞涵正用公共電話打長途電話回家，投幣聲、讀秒聲，那些已然消失的昨日聲音再次醒轉了過來，至於她頭上的工作頭巾，上下鋪的女工宿舍......同樣在呼喚著台灣的昨日記憶。

「台灣急著快速前進，急著拋棄過去，但是很多事拋棄了，就再也找不回來了。」鄭文堂感歎很深，《奇蹟的女兒》要重建的不僅是昔日加工區的工廠實況，「針織廠的女工，不是找臨時演員裝模作樣一下就可以了，每個人都要真的會操作縫衣機，演得才像。」全體演員都得去上針織課，其實只是諸多重建課程之一，「最難的是，所有的演員都要講台語。」要年輕演員講台語有這麼難嗎？一般哈啦對談，或許OK，真要唸對台詞的「氣口」，就不是臨時抱佛腳惡補兩個月就能成功的，溫貞菱、連俞涵和孫可芳卯盡全力，依舊不免稍帶青澀的口條，說明了重建聲音歷史的難度。

《奇蹟的女兒》取材自楊青矗的「工廠女兒圈」，楊青矗是台灣在戒嚴時期，最早挑戰工農兵文學禁忌，書寫一九六０年代台灣基層工人困苦心聲的作家，也因為他的文字，台灣從農業社會邁進工業時代的轉變，才留下了鮮活的歷史紀錄。

俗話說「工字不出頭」，意指做工的人，一輩子出不了頭。因為，出了

頭，只不過一個土字，向下延展，就成了干字，都是勞碌命，但是台灣經濟的起飛，卻和這一群要上白天班，也會輪到夜班，領著低薪卻不怕苦的女工息息相關。鄭文堂在片中透過陳芬蘭的「孤女的願望」歌聲，點出「自細漢就來離開，父母的身邊...阮想欲來去都市，做著女工渡日子，也通來安慰自己，心內的稀微」或者「假使少錢也著忍耐，三冬五冬，為將來為著幸福，甘願受苦來活動，有一日總會得到，心情的輕鬆」的女工情懷，你就赫然發覺台語流行歌是這麼卑微地承載著書寫著昨日風景。

女工如此重要，相關影像故事卻極少，一九七九年秦祥林與陳秋霞的《一個女工的故事》屬於健康寫實風潮下，包著糖衣的浪漫故事，四十年之後的《奇蹟的女兒》同樣訴諸青春偶像的魅力（溫貞菱、連俞涵、林哲熹），卻更想挖出工廠幹部利用權勢剝削、戲弄女工的職場生態（不管是以升遷交換肉體，或者抽機車鑰匙出遊的肉體呼喚），那種寫實力度更接近二００九年紀錄片《她們的故事》挖掘出來的女工船難事，你赫然發覺楊青矗四十年前描述的工廠實況，如今依舊在不同職場重演著。影音創作很難改變時代風潮，透過回顧與重建，就是最溫柔的提醒力量了。

編按：《奇蹟的女兒》迷你劇集，公視頻道六月十六日起每週六晚間9點播出兩集

本文經授權轉載自藍色電影夢 奇蹟的女兒：昨日夢遠