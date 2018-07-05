政治的日常》金融風暴中的第一次若槻禮次郎內閣

若槻內閣遇到的第一個難題，是才剛上任不久，身體一向不好的大正天皇就過世了。由攝政宮裕仁親王繼位，改年號為「昭和」。當然，昭和期間的日本，無論是國內政治還是國際處境，一點也不和諧。

李拓梓

若槻禮次郎第一次當上首相是五十九歲那年，因為原來的首相加藤高明過勞，由他代理首相職務，後來加藤病死，若槻就名正言順接掌了政權，當上了首相。能夠代理首相、接掌政權，若槻在政治圈當然也不是省油的燈。

他是東京帝國大學法科的第一名畢業生，一畢業就進入大藏省工作，在大藏省經歷各種歷練之後，終於在第三次桂太郎內閣、第二次大隈重信內閣當中擔任大藏大臣，又在「護憲三派」勝選之後擔任加藤高明內閣的內務大臣，可以說是飽經歷練的實力政治家。

只是政治上要成功，靠的不僅僅是能力，還要有幾分運氣。若槻禮次郎首次擔任內閣總理大臣的時間並不長，大多數的政策都是蕭規曹隨，政績上也沒有什麼特殊之處。他既然繼承了加藤的政策，當然也得繼承了加藤的政治處境。加藤的政治處境相當危殆，第二次組閣之時，「護憲三派」本身就充滿嫌隙，他所屬的「憲政會」算是少數執政，政局並不穩定。這樣的情況，若槻也得概括承受。

若槻內閣遇到的第一個難題，是才剛上任不久，身體一向不好的大正天皇就過世了。由攝政宮裕仁親王繼位，改年號為「昭和」，與出書經堯典「百姓昭明，萬邦和諧」。當然，昭和期間的日本，無論是國內政治還是國際處境，一點也不和諧。

因為加藤高明過勞，由若槻禮次郎代理首相職務，後來加藤病死，若槻就名正言順接掌了政權，當上了首相。（維基共享）

新皇才剛剛上任，世界經濟大恐慌的風波就延燒到日本。當時的日本尚未從關東大地震的災害中復原，無數企業因為地震的關係而陷入經營困難，政府發出「震災手形」，認可市場上部分債務可以延後償還，許多企業趁機把舊債務歸責到地震上，因此「震災手形」雖然舒緩了市場一時的燃眉之急，卻埋下了金融秩序混亂的地雷，展延一旦到期，許多收不到債的銀行，就面臨了困境。

一九二七年三月十七日，國會為了討論「震災手形」砲聲隆隆，若槻內閣的藏相片岡直溫卻在詢答時一時口快，講出「東京渡邊銀行將在今日中午倒閉」的話，引發全國擠兌大恐慌。雖然渡邊銀行在政府拯救之下，當天擠兌勉強過了關，但隨之而來的恐慌傳染到全國各地，也確實引起多家銀行倒閉，牽連了整個市場的不景氣。片岡也因此被掛上「失言藏相」的綽號。

銀行擠兌危機當中，最嚴重的問題，就是規模超大，擁有殖民地特許樟腦生意的「鈴木商店」倒閉。鈴木商店的老闆是有「日本第一女社長」美名的鈴木米。她在丈夫過世後，和手下金子直吉攜手，因為經營得當，再加上一次大戰後的「成金景氣」，把公司經營到可以跟三井、三菱比拚的規模，並且拿到樟腦的特許權，「鈴木商店」因此跟台灣銀行有千絲萬縷、不可告人的各種金錢、情感聯繫。

不過，「鈴木商店」在「米騷動」時曾經遭到重傷害，本店被暴民打砸搶燒毀，從此經營上就有點不振，接著又遇到關東大地震和金融恐慌，怎麼樣都欲振乏力，終於在金融恐慌期間，因為支撐不住而宣布倒閉。

「鈴木商店」在「米騷動」時曾經遭到重傷害，從此經營上就有點不振，接著又遇到關東大地震和金融恐慌，怎麼樣都欲振乏力，終於在金融恐慌期間，因為支撐不住而宣布倒閉。（鈴木商店紀念館）

鈴木商店倒閉，第一個倒霉的就是關係最密切的「台灣銀行」。因為看好樟腦貿易的關係，台灣銀行總貸出的七億借款，幾乎有一半是借給「鈴木商店」的。由於「台灣銀行」倒閉與否，不僅關係全國金融秩序，更關係著日本到底有沒有能力治理殖民地的面子。因此，若槻禮次郎卯足全勁要解決這個問題，不僅組成調查小組要查台銀跟鈴木商店的往來，更提出延遲支付的寬限，還決定特別立法，讓日銀能夠放款救台銀。

只是這個救台銀的政策，最後遭到國會否決，台灣銀行只好宣布停業三週，若槻禮次郎內閣也因此宣布解散國會，下台一鞠躬。不過，其實國會否決的是脆弱而無法解決金融恐慌的若槻禮次郎少數內閣，而不是政策本身，因此國會改選後，以多數黨領袖之姿接任的「政友會」田中義一內閣甫上台，台灣銀行的紓困就順利通過了。軍人出身、強硬而擁有實力的田中義一，將帶領日本走向「全國總動員」的戰爭體制，徹底脫離大正時代自由而鬆散的民主氣氛。