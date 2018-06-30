神楽坂週記》我如何不小心幫忙蓋出了「台鐵乾草市場站」  

希望在這波改圖風潮過後，看到這些鬼東西的人們當中，日後若有機會主其事，能回想起這張圖，還有在這之前的一系列改圖，也能了解到：在景觀中，我們可以不必加上某些東西，把美的變醜、醜的變更醜。

神楽坂雯麗

原本只是一個無心的網路跟風，卻意外引起了不少的迴響。

我從很久以前就已經不再使用PTT BBS，原因也不是因為覺得自己比較先進、還是對PTT上的網路生態有什麼特別不滿—純粹只是要豢養一個可用、可以在熱門版面發言的帳號實在太麻煩了。反正真正重要或有趣的事情，總會有人轉貼到臉書或推特上，我也早晚都會看到。就只是這樣而已。

英國愛丁堡乾草市場。（圖：網路）

也因此，當我在臉書上讀到[kuso] 外國車站加上台灣元素一秒變身這篇圖文的時候，這次改圖熱潮也已經過了快整整一天了，其實以meme來說，這跟風吹得相當緩慢。

基於多年製作惡搞梗圖的習性，當時我也就順手開啟了Photoshop，打算在「前人」的基礎上，加上我對於這個不幸的英國車站將會如何被「中華民國化」（Roclized）的個人解讀。由於當時沒有想到會有後來這麼大的迴響，我已經找不到我所「接手」的前一手作者，在此先抱歉，如果有人能提點我改圖源頭我會非常感謝，並更新在這篇文章中。

更新：出處與彙整：Taiwan 阿伯 in Scotland

在我開始動手的時候，其實這張改圖完成度已經相當高了：有明顯台鐵風格的站名標牌、有用舒跑水瓶掛著的紅布條、台鐵某個時期的老車站修繕工程常見的鐵皮屋頂覆蓋、站外的計程車跟Ubike立樁、「禁止設攤」標牌與無視它存在的攤販、宗教宣傳標語的LED跑馬燈、遠景的選舉招牌⋯⋯等等。看起來版面已經非常擁擠，似乎無從下手。

第一階段的改圖。（圖：作者提供）

不過，我還是感覺到某些違和感—按照「中華民國治下蘇格蘭省愛丁堡市乾草市場車站」的設定，我首先去動手修改的就是到那時為止還保持原樣的乾草市場站立面鐘塔。現實中，台鐵台中車站雖然被列為古蹟，而且有相對不錯的外觀復原與修護，但車站視覺焦點的鐘塔始終沒有把時鐘給裝回去，從我幼年有印象開始，就一直嵌著一枚台鐵局徽（在那個時候，台中車站正立面也有個巨大的燈泡式電子鐘）。

稍事修改後，果然更有台鐵感了。基於「大站一定要有東西給人看時間」的服務精神，我找到了台鐵屏東舊站上跟記憶中的車站電子鐘十分吻合的鐘面（與旗竿），在一陣剪貼之後，它更像是台鐵車站了。

除了電子鐘，當然也要有國家重要節日的慶祝看板。雖然我一直不知道搭火車跟國慶或行憲紀念日之類的節日到底有什麼關係，但省府三級機關嘛，掛個小牌樓多年來也是習以為常的事情。就這樣，年份有點奇怪，也不是由右向左寫的國慶標語登場了，在下方還新增了一條公共宣導LED跑馬燈「白天開頭燈、安全一百分」。

這條剪貼自某張彰化縣警局交通隊部門口照片的標語，後來一直在我的腦袋裡揮之不去，好幾位看了這張照片的臉友也跟我反應「這標語有毒，卡在我的腦袋裡了」⋯不得不說設計這些文案的人真的很厲害，能夠把這種玩意敲進觀者的腦海中，就連不是真的LED跑馬燈，也能產生同樣的效果。

這時候貼文已經有了不少轉貼跟回應—我在修改的過程中，一直利用臉書貼文的「修改附件」功能更新我最新的修圖進度。有人建議，我可以把原本被改上的紅布條內容換成前幾年因為掛在車站而引人發笑的「鄉親啊！賣票是犯法，買票也有罪」—到底誰想出把這種標語掛在火車站門口的呢？總之，我也從善如流，這麼一改又更像是真正會存在的台鐵車站了。

但其實還是有推測出可能是英國的乾草市場站。XD（圖：作者提供）

除此之外，老式公共建築或機關建築，常常沒有考慮空調設計，這時幾個破窗而出的窗型冷氣，又讓這乾草市場站更像是在台灣了—附帶一提，這時有人拿我改的圖去Google以圖找圖，Google已經幾乎認不出這跟原圖的關聯性。

最後，當然還要加上近年—或許也已經很多年了—在台灣異常流行的「無版權熱門動漫彩繪」，我挑了一張其實算是畫得很用心的《龍貓》壁畫，然後再加上常見的政績口號格式「大建設、大進步、♥丁堡」—遇到愛字就用心型符號代替，是這個島上莫名的語言共識，就像網路剛開始盛行時，只要遇到「一」，就一定要用近似微軟IE瀏覽器圖示的「e」來代替一樣。寫到這邊，我發現我忘了在文案後加上「e起來」之類的句子，可惜可惜。

圖片修到這邊，這原本是被特意保存的乾草市場舊站，不用說當然是面目全非，也顯得有點Over了。（圖：作者提供）

確實這些「醜」的要素，即使在今日的台灣，也已經很少一次出現在同一個公共建築上，但做為娛樂來說，我還是想把這些元素加好加滿；畢竟錯過這次機會，還真不知道要怎麼表達我對這類街景元素的吐槽之情。

看了很難過嗎？希望在這波改圖風潮過後，看到這些鬼東西的人們當中，日後若有機會主其事，能回想起這張圖，還有在這之前的一系列改圖，也能了解到：在景觀中，我們可以不必加上某些東西，把美的變醜、醜的變更醜。

經過「懷舊」濾鏡處理之後莫名地更有說服力了⋯⋯。（圖：作者提供）

台灣是很美麗的。醜的是那些本不該如此被擺設，或是存在其上的玩意兒。