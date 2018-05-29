神楽坂週記》元首的任性：希特勒的「超級高速鐵道」之夢

希特勒大而無當的征服世界計畫以失敗告終，對其餘的人類來說無疑是一件好事。不過，從歷史上留下來的這些蛛絲馬跡，卻也給那個充滿戰爭、悲劇與死亡的時代增添了一段充滿諷刺的註解。

神楽坂雯麗

（圖：作者提供）

二戰軍事迷們（包括筆者在內）往往對納粹德國各種異想天開或超前時代的「超級兵器」津津樂道，但除了純軍事技術之外，其實納粹德國在各種領域，也都留下了超乎規模的好大喜功的紀錄。

1941年6月22日，希特勒撕毀了《德蘇互不侵犯條約》，發動了「紅鬍子作戰」進攻蘇聯。希特勒的目的除了奴役斯拉夫人之外，更是基於他的生存空間理論，意圖將東歐、歐俄的廣大領域作為德國人的居住腹地，同時確保資源供給來源。為了讓德國的支配更加有效率，希特勒親自構思了充實佔領區與德國本土的交通網計畫，例如將克里米亞、東歐及德國連接起來、單向路幅寬達11公尺的高速公路計畫。

希特勒對於擊敗蘇聯之後可望出現的「東方日耳曼帝國」的統治，在這個階段已經有了相當具體的輪廓。例如將上述計畫中的高速公路網延長到烏拉山脈地區，也構思將克里米亞半島改造成堪稱「帝國里維埃拉」的大型休憩區域。

右圖為超級列車（左）與當時一般列車（右）的斷面對比，可見其巨大。（圖：作者提供）

在這同時，他也計畫建立連結慕尼黑與烏克蘭的鐵道網，巨大的超級高速列車將以時速250公里行駛其上，成為納粹歐洲帝國人流與物流的大動脈。這個「超級鐵道計畫」（Breitspurbahn），預定一路跨越歐亞大陸，直達太平洋畔的海參崴。而這種超級列車將由全長70公尺的蒸汽機車牽引，以裝潢極為豪華的雙層客車編組搭載1728名乘客，由德國本土直達亞洲的邊緣。

用以牽引超級列車，全長70公尺的巨大蒸汽機車設計圖。（圖：作者提供）

寬達3公尺的軌距與比人還高的車輪。（圖：作者提供）

牽引這種超級列車的蒸汽車頭，擁有52對車軸與8組台車，以24000馬力推進全長70公尺的車身。無論從當時或是現在的標準來看，這種設計都只能以怪物形容；從車頭到車尾的瞭望車，全部以流線型打造，而每個編組15輛的雙層客車車廂，尺寸也高達全長50公尺、全寬6公尺的大小。簡單來說，就是當時世界現行鐵路客車的兩倍大小。

這種巨大的客車，內部裝潢當然也極為豪華。除了頭等車廂以厚地毯鋪就的接待室之外，還擁有附衛浴設備的寢室、堪與高級飯店相比的沙龍車廂，一等餐車的天花板更以挑高5公尺的規格設計，即使與豪華郵輪上的高級餐廳相比也毫不遜色。除此之外，還備有足以容納近200名觀眾的車上電影院等一般鐵道客車上難以想像的豪華設備。

「電影院車廂」的概念圖，中央放映的影片背景如無意外，應該是希特勒構思中的新首都「日耳曼尼亞」景象。（圖：作者提供）

天花板挑空的「電影院車廂」剖面圖，以傾斜配置確保觀眾的視野。（圖：作者提供）

為了要讓這種怪獸般的龐大列車以時速250公里高速行駛，希特勒所要求的軌距達到了3公尺，構想中的區間將在五天內以慕尼黑為基點，經由首都柏林開往海參崴。可以想見，這個超級高速鐵道網一旦建成，不但能夠展現納粹科技的優越與權威，更是帝國新秩序對歐洲全面支配結構的一部分。

希特勒這種顯然大而無當的「願景」，來自他最信任的技術官僚托特博士的草案，而在整個納粹德國，除了與這個計畫直接有關的，大約100名高官及技術人員之外，無人知曉。直到1981年，一位慕尼黑的鐵道研究者安東．尤希姆史達勒，為了尋找與德國鐵道史相關的資料，而在收藏舊文件的機構中偶然發現「超級鐵道計畫」的相關資料為止。

根據他所發現來自德國國鐵的資料，由於在完成進攻蘇聯的階段，有將產自烏克蘭的物資運往波蘭的需要，因而衍生出希特勒的超級鐵道構想。在戰爭情況下，希特勒嚴命這種設計中的超級列車，必須擁有以對空砲為中心的防空能力，同時具備輸送超大型、超重軍需物資的輸送力。

天花板挑空的「電影院車廂」剖面圖，以傾斜配置確保觀眾的視野。（圖：作者提供）

採用兩端向內傾斜，確保位於車廂中央對空砲座射界的貨車、郵務車設計圖。（圖：作者提供）

為了滿足元首的要求，設計人員除了提出以柴油、燃氣渦輪、蒸氣機及電力驅動等各種動力方案之外，由於要以一組車輛滿足一般需要八組列車才能承擔的運能，最早所檢討的的軌距竟寬達4.3公尺 至5.3公尺，在不斷反覆修改之後，最後才「縮水」到軌距3公尺的方案―即使如此，也還是至今世界鐵路中不曾出現的超級寬軌。

希特勒的超級列車計畫除了豪華的雙層客車之外，也設計了能夠搬運近1000噸的超大型特製貨車，足以運送一艘半完成輕型艦艇；像汽車渡輪一般能夠讓車輛自行駛入車廂存放的密閉型貨車等。

足以運載1000噸級艦艇的特殊平台車。（圖：作者提供）

不用說，這種雄心萬丈的建設計畫，在設計階段就因為德國戰敗而無疾而終了。但從希特勒會夢想以這種巨大交通建設來支配歐洲來看，這也可以說是非常符合元首野心的規模的計劃案。在最初的建設計畫實現時，這個超級鐵路網後續還計畫將向四方延伸、連接伏爾加河畔與巴黎、從漢堡鋪設到伊斯坦堡。

希特勒大而無當的征服世界計畫以失敗告終，對其餘的人類來說無疑是一件好事。不過，從歷史上留下來的這些蛛絲馬跡，卻也給那個充滿戰爭、悲劇與死亡的時代增添了一段充滿諷刺的註解。