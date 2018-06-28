胡，怎麼說》鎮江市、鎮江街，兩個世界，老兵抗爭，命運大不同...

中國退伍老兵集結江蘇省鎮江市，連續維權抗爭一週，中國政府出動大批配備裝甲車等重裝備的武警部隊及特警，暴力鎮壓清場，傳出造成3名老兵遭毆打重傷死亡、被打傷的老兵高達500多人，被捕、被失蹤的更難以計數。還傳出中國軍方調動配備坦克的解放軍部隊介入，以維持穩定。

中國老兵鎮江維權抗爭已持續超過一週，傳出暴力鎮壓清場，已造成3名老兵遭毆打重傷死亡、被打傷的高達500多人。（圖擷取自網路）

鎮江，這個名詞大家應不會太陌生，立法院週邊就有一條「鎮江街」，與青島東路、濟南路，構成立法院區的三面，鎮江街口是最常見到示威抗議的所在，「反年改800壯士」及退警、退軍公教等反年改團體曾多次在此包圍立法院，激烈衝突、暴力抗議。



與中國鎮江市老兵抗爭大不同的是，在台灣台北市鎮江街口及附近的衝突，被打傷的絕大多數是辛苦負責維安執勤的員警，而不是抗爭的退休軍公教。鎮江市、鎮江街，名雖同、地不同，治理的政府不同，專制與民主更不同，形成兩個世界、兩種命運。



中國在習近平大權在握之後，實施強軍政策，裁軍並強化武器，大量解放軍官士兵被強迫退伍，並安置到各國企、省企等公企就業，但在產業轉型升級政策之下，不少國省公企也倒閉或裁員，退伍軍人又變成下崗工人，生活困難，不少官二代、富二代、新富、新貴則家財億計還奢侈炫富，相對剝奪感更深，這是近幾年來，中國屢屢發生退伍老兵抗爭的原因。

台北有條鎮江街，就在立法院後方，陳情抗爭的群眾與警方經常在鎮江街口對峙；同樣是退伍軍人，台灣的反年改「八百壯士」可說是「身在福中不知福」。（資料照，記者劉信德攝）

中國的退伍軍人據說有5000萬人，老兵曾數次上京抗議及在很多地方抗爭，但消息大都遭嚴密封鎖，這次鎮江市事件的規模最大，中國政府出動軍警強力鎮壓，更發生流血及害人命，有的被打傷老兵還打過中越戰爭立過軍功，再也捂不住，消息才傳到中國境外。



台灣的退伍軍人相對於中國，那些激烈抗爭反年改800壯士等，可說是「身在福中不知福」，軍改最低保障的樓地板是月入38990元，又有民主制度的保障，示威抗議即使發生衝突，維安的員警也多方忍讓，即使被辱罵甚至被打，也大都息事寧人。如果把他們在鎮江街的暴力抗爭行徑，拿到中國鎮江市，會有什麼樣的遭遇，大家自己看看流傳出來的影片吧。

中國老兵鎮江維權抗爭傳出當局強力鎮壓，甚至已經調動坦克車進駐；圖為「六四」隻身擋坦克的王維林。（圖擷取自網路）

從中國老兵的抗爭，也可看出中國內部的社會問題及經濟分配不公問題愈來愈大，恐將衝擊中共政權的穩定，這也是習近平的頭痛問題，不是什麼「強了的，我的國」或中國夢所能掩蓋的。在台灣看中國老兵抗爭，不會幸災樂禍，只有哀矜勿喜。