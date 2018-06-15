胡，怎麼說》假新聞邪風從哪來？

從北農事件到香蕉產銷問題，吹起假新聞邪風，成為打擊政敵的工具，圖為蕉農載運香蕉到集散場交貨的畫面。（資料照，記者蘇福男攝）

人家看到「問題」，想方設法解決；他們看到「機會」，可以無所不用其極製造假新聞，扭曲事實擴大問題，全面打擊政敵，進而擾亂台灣!

「水煮青香蕉」就是典型事例，今年香蕉生產過剩，產銷嚴重失衡，政府部門、公民營企業、民間團體及個人等，都在想方設法幫助蕉農。行政院長賴清德也提供了「水煮青（生）香蕉」吃法，希望能多吃一些香蕉，效果不一定有多大，也算是多盡一點心力。

但在藍、紅媒體及網軍眼中，卻成了狠打賴揆的機會，有人搞直播說什麼吃到臉垮了，還有電視名嘴表演吃水煮香蕉，吃到嘴歪眼斜（或因其立場本就歪斜），還說吃到痛不欲生，有人更說成政府逼人民吃香蕉皮，藉此飆罵賴揆。

其實，那些在媒體及網路上諷罵水煮香蕉的，真的「沒知識兼沒衛生」，水煮香蕉是用青（生）的做食材，而不是黃熟的，他們根本搞錯材料；青香蕉水煮沾醬油吃或與肉類煮湯，在香蕉產區農家並非罕見，煮熟了剝皮或不剝皮吃都可。謾罵水煮青香蕉者，反而自曝自己無知又惡意、更帶著藍紅眼鏡扭曲及政治偏見看台灣。

更惡質的是，有一個藍軍網站為了打擊賴揆，竟貼出假新聞誣指香蕉含農藥超量200倍，警告大家不要吃水煮香蕉，被抓包後才道歉並撤文。製造這種惡毒的假新聞，意圖讓香蕉過剩雪上加霜，真是喪心病狂！

不過，經過正義鄉民抓出假新聞的元凶、並以事實破假、打假，加上美食專家示範水煮青香蕉，既破又立後，香蕉排骨湯可能如檳榔心燉湯一樣，成為一道在地美食。

吳音寧遭到許多片面、扭曲、製造的假新聞圍剿，直到近期風向才見轉變。（資料照，記者羅沛德攝）

吳音寧花19000元買殘菜送公益團體，竟遭到藍、紅、白、黑勢力的政黨、政客、媒體圍剿，放出種種片面、扭曲、製造的假新聞，北市藍軍議員狠罵、北市府違法突擊查帳、檢方也查辦，層層圍攻砲火猛烈逼她下台；不公不義卻如此囂張猖狂，正義鄉民（網民及一般民眾）實在看不下去了，全力找出事實聲援吳音寧，自動展開大反擊，小英也適時力挺，情勢才扭轉。

柯P眼看社會氛圍風向變了，打擊吳音寧的歪風邪風吹不動了，之前在藍軍發動批鬥吳音寧時「與藍共舞」的柯P，竟反過來稱「用一個吳音寧把柯文哲搞倒」，這是政治戰術。這種講法不但顛倒是非、更顛倒事實。

日前的台南鳳梨倒水裡、旗山香蕉大量倒掉兩則假新聞，藍紅媒體及網軍也都是製造者及傳播者。

藍紅政媒勢力製造散播假新聞目的是什麼？從近來的假新聞分析，陰謀已圖窮匕現，就是以假新聞包圍、困住、攻倒、打癱蔡英文政府，迫使蔡政府及民進黨的社會信任度、民意支持度跌入「死亡交叉」，形成政府就是無能的僵固印象，說話無人相信，做事處處難行，好的政策全都被唱衰變壞的，最終目的就是，台灣全身都問題，沒希望了，只有一路歸西、被中國統一...。

假新聞邪風從哪來？答案已很清楚，一個大哉問就是:台灣能讓邪風猖狂嗎？能讓邪風得逞嗎？