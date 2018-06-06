胡，怎麼說》台灣人民願意「被六四」嗎？

有人急急應召去中國「被統」，有人大喇喇在台灣插五星旗！六四前後的怪象-統戰論壇與五星旗，其實天天都在發生，在六四前後，更加刺眼而已！

有人急急應召去中國「被統」，有人大喇喇在台灣插五星旗！這些怪象其實天天都發生，只是在六四前後更加刺眼。（資料照，記者劉信德攝）

一個大哉問：台灣人民願意被犯下六四血腥屠殺事件的中共政權統治嗎？台灣人民願意「被六四」嗎？答案當然是「不」，那麼，對那些被統、被統戰、插五星旗、挺插五星旗的政黨、政客、農漁社會團體、宗教組織等等，全都必須說「不」，才能避免「被六四」。



五星旗是一面「外國國旗」，台灣是一個言論自由的國家，保障各種插旗權，你可以插五星旗、星條旗、米字旗、三色旗、太陽旗...。



就言論自由而言，這種說法基本上並沒有錯，但是，一個最重要的不同，這個不同關係台灣的生死存亡，那就是，美、英、日、法等國家，對台灣沒有併吞野心，更沒有宣稱台灣是它的一部分，中國則蠻橫宣稱，台灣是它的，更威脅動用軍事手段武力併吞。

國民黨副主席郝龍斌率藍軍立委六四當天出發去中國參加統戰平台-海峽論壇，不但去「被統」、「被統戰」，更成為替犯下六四屠殺的中共政權擦拭清洗血腥味的抹布。左為國民黨主席吳敦義。（資料照）

國民黨副主席郝龍斌率諸藍軍立委等人，六四當天出發去中國參加統戰平台-海峽論壇，不但去「被統」、「被統戰」，更成為替犯下六四屠殺的中共政權擦拭清洗血腥味的抹布。



也應召去海峽論壇被統戰的農漁、宗教、社運等團體，以及親中被統派媒體等，就更不用說了，他們同樣在中國享受落地招待，白吃、白喝、白玩，吃人的嘴軟、拿人的手短，根本已臣服在中國之下、膜拜極權專制，回台灣後卻不知羞恥的大談言論自由。



統戰論壇的作用是「吸過去」，誘引台灣的親中政黨、政客、媒體、社團，去中國接受統戰，回台灣後為中共所用，接受其驅使。

更怪異的是「被統派」傳述「反平反六四」論調，認為六四鎮壓有理，鎮壓了六四民運才有今天的中國。（圖擷取自網路）

五星旗插旗台灣則是「插進來」，中國將統戰、併吞工作，直接插入台灣內部，插旗形同變相宣告「佔領」，台灣的領土一塊塊被五星旗插旗，就好像那些領土已被統、被併吞、被佔領了。



插旗者就像中國的蛀蟲在啃咬台灣這棵大樹，台灣如果不慎防，被蛀的洞夠多夠深，就爛了、瓦解崩潰了，中國的如意算盤就是，不費吹灰之力就拿下台灣。



六四前後，更怪異的現象就是，「被統派」傳述的「反平反六四」論調，認為鎮壓有理，鎮壓了六四民運才有今天的中國，馬凱頓那篇「沒有民主又怎樣-中國經濟10超越美國」，被「被統派」廣為引用傳布，基調就是台灣及亞太各國，都要成為中國的扈從，接受中國老大哥領導。



「被統派」甚至藉此批判、倒反太陽花運動，認為馬英九最大錯誤，就是沒有像六四那樣鎮壓太陽花，馬英九尚維持一些格調的六四談話，重申「六四不平反，統一不能談」，竟也遭「被統派」痛批為不識大局。「被統派」這種論調，根本就是良心泯滅、向屠夫政權邀寵。

台灣的領土一塊塊被五星旗插旗，就好像已被統、被併吞、被佔領。彰化縣有人把百年古剎碧雲禪寺改為「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，遍插五星旗、穿上解放軍裝、天天升旗、播放中國國歌。（資料照）

從歷史的縱橫來看，「被統派」即使禍害台灣有功、向屠夫政權邀到一時之寵，但是，如果台灣不幸被統了，在中共專制政權下，「被統派」及其後代子孫，有一天難保也一樣「被六四」。



六四紀念活動漸漸寥落了，但是這面歷史照妖鏡，照出「妖魔鬼怪」特多，那些被統派的面目，簡直如鬼物作怪，妖氣森森！