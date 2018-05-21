故事》北宋人如何抵禦南遷的水土不服？蘇東坡：我都吃檳榔消瘴癘之氣！

士人或墨客提到瘴氣，總猶如妖魔鬼怪一般，例如杜甫曾言「江南瘴癘地，逐客無消息」，幾乎都帶有一種蠻荒恐怖的氣息。但蘇東坡即使來到他人眼中的蠻夷之地，仍然不改樂天的個性。

◎研之有物 │中央研究院

為什麼要研究「醫療史」

「微觀」的醫療，關注個體的健康與疾病。醫療史的研究，則是從「宏觀」角度切入，把醫療行為放在更大的社會結構、文化脈絡、歷史縱深下，進行動態的觀察。我們可以從醫療認識一個時代，也能從他們的生老病死，靠近千百年前的古人。

隱含在醫療行為和論述背後的權力關係、知識流動，都是醫療史關注的焦點。（圖片來源:iStock）

投身醫療史研究的人，至少可以粗分成兩類。比較典型的一種，是「醫者」。他們以醫藥背景，為自己的領域寫歷史；或者是從學科的沿革脈絡，找出更好的治療方案。這條路徑關注的，通常是醫藥理論、衛教觀念、及臨床技術的突破。

另一種，則以「歷史學者」的角度切入醫療史的研究。相較於醫者，歷史學者更重視怎麼從社會和文化的脈絡，來解讀各種疾病和醫療活動。

在台灣，醫療史還算是相對「年輕」的學科，蓬勃發展是近三十年內的事。中研院歷史語言所的陳韻如助研究員，正是這個領域中的新進學者。

陳韻如在台大歷史系取得學士與碩士之後，赴英國牛津大學攻讀東方研究的博士。在歷史研究中，特別關注性別與醫療領域中的社會文化與權力關係。（張語辰攝影）

宋代的「瘴病醫學研討會」

陳韻如的博士論文，研究宋朝人如何討論「瘴病」這回事。

對「瘴」這個字，現代人應該是很陌生的，因為我們大概不會聽到醫生說「你得了瘴病」。但對於古人來說，這是人人聞之色變的疾患。其實瘴病不是單一疾病，在傳統醫學的觀念裡，可以指在濕熱地區發生的種種症狀，例如感覺忽冷忽熱、失語等。



南宋筆記《嶺外代答》：「南人凡病，皆謂之瘴。」

相對於中原（黃河流域）是華夏文明的核心，嶺南地區（五嶺以南，宋代時的範圍大約是今日廣東、廣西、海南一帶）則被視為開化較晚的蠻荒地帶，山林間除了毒蛇猛獸、蚊蚋蟲虺，還有可怕的「瘴癘之氣」，也就是濕熱天候蒸熏出來的有毒氣體。北方人一個水土不服沾染上，可就得了瘴病。瘴病可能會讓身體忽冷忽熱、嘔吐頭痛，嚴重者甚至可能死亡。

嶺南山水示意圖。古人認為的瘴，產生於濕熱的南方風土之中，像是山林環境中因為某些因素（例如動植物腐敗等）而產生的致病毒氣。（圖片來源:iStock）

根據其他學者的研究，瘴病的某些症狀類似現代醫學中的「瘧疾」（也包括部分的感冒、中暑、高山症等等）。我們現在當然已經弄清楚瘧疾的病原（原蟲）和病媒（蚊子），但千百年前的古人主要把這些惡疾歸咎於南方濕熱的風土環境。

中國最早有明確年份的瘴氣記載，是在公元 42 年（東漢年間），此後的各朝各代，便開始陸續有醫者進行研究，將「瘴」視為一種疾病或是致病因子，提出成因與治療方法，記載在醫書中。

不過到了宋代，瘴病治療的討論突然興盛了起來，許多文本突然像雨後春筍般出現，除了各抒己見，甚至還會彼此對話論辯，彷彿開起了「瘴病研討會」一般。這個現象，讓陳韻如產生了研究興趣。想要找出是哪些因素讓關於瘴病的書寫大量增加、書寫的角度和內容又是如何。

檳榔與瘴病的恩怨情仇

陳韻如首先觀察到的是，「瘴病治療」這件事，不再只由醫者寫在醫書裡，許多士人也加入了論述的行列。宋朝重心南移，很多士人或遭貶謫、或是遊歷，來到了嶺南這個瘴氣的故鄉。他們把所見所聞，以個人筆記或采風誌的形式記錄下來。例如大文豪蘇東坡，被貶官到儋州（海南島），就留下不少文字。

蘇軾被貶官到海南島的時候，有沒有可能在邊賞月的時候，邊吃著檳榔呢？（黃楷元、張語辰攝影）

士人或墨客提到瘴氣，總猶如妖魔鬼怪一般，例如杜甫曾言「江南瘴癘地，逐客無消息」，幾乎都帶有一種蠻荒恐怖的氣息。但蘇東坡即使來到他人眼中的蠻夷之地，仍然不改樂天的個性。

當地人認為檳榔可以解瘴癘之氣，蘇東坡便入境隨俗、大吃特吃，吃到臉紅冒汗好像喝醉一樣，甚至還特地寫詩歌詠檳榔：「可療飢懷香自吐，能消瘴癘暖如薰。」很難把國文課本裡的唐宋八大家，和台味十足的紅唇族聯想在一起。

除了蘇軾之外，也有其他人支持吃檳榔可以抵禦瘴病的觀點。像是南宋羅大經在《鶴林玉露》一書中提到：「嶺南人以檳榔代茶，且謂可以禦瘴。」他說自己剛到嶺南的時候，對檳榔敬謝不敏，過了一段時間後，敢稍微嘗試看看，等到住了一年多，完全就吃上癮了，「不可一日無此君矣」。

但也有人對檳榔嗤之以鼻，認為吃檳榔除了不雅觀之外，更沒有任何防瘴之功。南宋周去非的《嶺外代答》寫道：「有嘲廣人曰：『路上行人口似羊。』言以蔞葉雜咀，終日噍飼也，曲盡噉檳榔之狀矣。每逢人則黑齒朱唇；數人聚會，則朱殷遍地，實可厭惡。」言詞中對於嶺南居民嚼檳榔、吐紅渣的情狀，極盡輕蔑。

瘴病論述生力軍：被貶官的士人們

宋代很有意思的就是，第一次有這麼多士人和醫者，留下各式各樣關於瘴病治療的意見。

陳韻如認為，宋代之前可能也有類似這樣的對話，但資料並沒有完整保留下來。流傳後世的文本，幾乎都是醫書，裡面收錄由醫者掛保證、已經使用過證明有效的「驗方」。

到了宋代，已經不只醫書在討論瘴病治療了，還包括各種書信、詩詞、筆記作品、史地采風等文本，原因就在於嶺南宦遊的士人，也參與了書寫，留下許多珍貴的觀點和史料。

陳韻如也發現，宋代士人的書寫，特別強調親身見聞。這種整體文壇的風格演變，也同步影響了南宋醫療敘事的呈現樣貌。「部分士人的觀點認為，醫療用藥配方，應該要配合患者體質和地理條件等個人差異。」

發現這些關聯性和趨勢之後，陳韻如打算繼續更深入的探究分析，找出資訊秩序的變化軌跡。比方說，是不是有哪些地區因為印刷術的進步，而讓醫學知識擁有更好的傳播基礎？宋朝朝廷將醫學古籍重新校勘付梓，此種官方政策是否會促進民間的知識流動？這些都會是接下來的研究課題。

「若能夠建立宋代的案例模式，就可以用來研究明清社會、或是跟十六世紀的歐洲交互印證。」陳韻如眼中閃爍著期待的光芒。

Q＆Ａ

為什麼選擇研究歷史？

因為我不太擅長跟活人打交道（大笑）。

其實是因為小時候愛聽歷史故事，就念了歷史系。念了之後才知道，歷史系作為一個知識領域，並不是每天都在聽故事的。歷史研究是要收集各種證據素材，去推導到已知的事件、或拼湊出未知的真相。這個過程其實很像在當偵探，這一點讓我覺得很有趣。

不過因為不需要跟活人互動，姑且稱之為「安樂椅偵探」吧！（再次大笑）

為什麼研究宋代的瘴病治療文本？

在碩士時讀過一些文獻，形容北方天氣寒冷，所以居住在北方的人毛孔比較緊實、氣也比較收斂；南方人則相反，天氣熱所以常流汗，氣也比較疏鬆不紮實。

※編按：此段敘述出自元代釋繼洪寫的《嶺南衛生方》，該書可謂瘴病研究領域中相當完整且重要的論著。原文是：「大抵西北地寒，土厚水深，又人食酥酪之類，病者多宜發散轉利，傷寒、溫疫至有汗不得出而斃者，氣常收斂故也；嶺南陰氣不收，又復卑濕，又人食檳榔之類，氣疏而不實，四時汗出，病者豈宜更服發散等藥，此理明甚！」

當時覺得，「這應該是你們自己的想像或心理作用吧？毛孔就是毛孔啊，南方人北方人怎麼會不一樣呢！」

沒想到，自己後來去英國念書，那邊天氣比台灣冷得多，發現自己一個「南方人」去到「北方」，真的會特別想吃油膩熱量高的食物。我開始思考，也許環境和生物學上的條件，真的可以提供不同的歷史研究角度。於是我對那些史料，也重新產生了興趣。

以歷史專業研究醫療史，有哪些挑戰？

宋代是醫學著述蓬勃發展的年代，光是討論中醫裡面的「傷寒」概念，宋朝就至少有 16 本醫書之多。我每一本都看完了，字面上都懂，但對於脈診和治療方法之間的因果關係，卻無法理解。

若是有中醫背景的學者，可能在臨床或其他訓練過程中，可以累積足夠知識經驗，去補足史料略過未提的細節。但我沒有辦法，因此必須適當的調整研究的方針。

本文經授權轉載自故事：北宋人如何抵禦南遷的水土不服？蘇東坡：我都吃檳榔消瘴癘之氣！