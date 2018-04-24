自由開講》用錯誤的資訊阻礙台灣的能源轉型？國民黨真的是夠了

魏國浩

「2025非核家園」是民進黨政府對於台灣整體能源政策的規畫，其中在能源配比上，要達到天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%的目標。要達到這樣的理想，難度其實是不低的，然而台灣的自然環境，恰好是發展離岸風電的良好場域，看看眾多國外廠商，一聽聞台灣政府以此為再生能源發展主力，紛紛來台洽談合作與投資，便可知此言不假，畢竟在商言商，如果條件不好，這些老經驗的廠商，連來看一下環境的意願也不會有。

國民黨當然也知道這個狀況，但是他們不願承認，只好不停的在這些政策中，找尋可供攻擊的議題，不過經歷過選舉大敗的國民黨，在議題攻擊的統合上，似乎缺乏一個整合的機制，例如立院黨團與新北市政府不停的攻擊深澳電廠及台中火力發電廠等燃煤電廠，宣稱這是蔡政府要人民「用肺發電」，以及不啟動核四的結果，然而另一邊卻又放任自己的網軍，利用臉書等社群平台，散布錯誤的資訊來打擊再生能源，這就十分矛盾了。

以開發離岸風電的國家來說，德國一開始的每度電價是5.1元，英國是5.7元，甚至日本是9.8元！台灣所訂定的價格，並沒有特別的高。（資料照）

如「普魯士藍」這個粉絲專頁來說，日前貼出了一則影片，大意是離岸風電在歐洲國家，一度電成本僅2.6元，然而台灣政府卻用每度5.8元的價格來收購，並且還要這些外商簽下20年的購電合約，形同凱子政府。

但只要稍微有點經濟學常識的人都可以明白，這是完全錯誤且誤導大眾的資訊，歐洲發展離岸風電已經有近20年的歷史，在營運以及建設上早就形成一套穩定的體系，因此成本低這是理所當然的，這就像是每一間公司推出一套新產品時，剛開始的價格一定是最貴，因為市場接受度還不能確定，而且生產的良率也還不是最佳狀態，故而產量較少，價格當然最貴，可是一旦生產的品質穩定之後，成本自然就往下掉，價格也隨之下降。台灣因為是剛剛開始發展，不僅沒有經驗，同時也相關的產業的生態系也還沒建立，因此需要借重這些外商帶來的知識與營運經驗，但是就如前面所講，如果條件不好，沒有人會願意來投資，這就是為什麼政府需要用比較高的價格來吸引這些外商來投資，何況以開發離岸風電的國家來說，德國一開始的每度電價是5.1元，英國是5.7元，甚至日本是9.8元！台灣所訂定的價格，並沒有特別的高，甚至政府也告知這些外商，未來的收購價格是會降低的。而另外一方面，政府當然不希望這些外商只是賺一票就跑，因此才要簽訂20年的購電合約，為的就是希望這些來台投資的外商，可以留在台灣，協助培養台灣相關產業的人才，與建立起台灣自己的風電產銷體系。

然而這樣立意良善的舉措，卻被泛藍的粉絲專業扭曲成「凱子政府」，以及濫花人民的納稅錢，實在是令人感嘆，國民黨人為了政治攻防可以反智到這種程度，這樣一個在國外行之有年的獎勵再生能源的招商策略，也可以做如此曲解，然後一邊又要反對深澳電廠的興建，一邊又要批評政府不讓核四啟動，我們倒是想要問問國民黨，什麼都反就可以讓台灣不缺電嗎？什麼都反就可以重返執政嗎？

奉勸國民黨，台灣的能源轉型已經在你們的手上拖延了太久了，這一次的機會可能是台灣邁向永續能源社會的關鍵，就請你們高抬貴手，不要再橫加阻撓了，另一方面，也請不要放任自己的側翼網軍散布不實訊息，用這種有失大黨風範的手法做政治操作，除了令人無奈之外，其實也只是讓人民更加看不起這個政黨罷了！

（智庫研究員）

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