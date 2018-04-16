鏗鏘集》雙城出現新戰局

國民黨拚老命都想保住新北市市長；柯Ｐ想方設法也要紅藍綠通吃，以謀連任。但這次選戰的主客觀因素都已丕變，想保個人或政黨連莊的都受到嚴峻挑戰。

柯Ｐ的難題在對手不是連勝文。他與連「不一樣」，象徵反叛精神，卻非代表民進黨，使厭惡國民黨與靠爸族的選民容易九十度轉向「白色」，讓老Ｋ慘遭滑鐵盧。

但他的反叛精神已失去對象，反只暴露自己政績單薄，言行輕薄；流氓要強暴，他還喊床尾合，「白色」變成是非不分，難怪兩位前總統，一位說他「頭腦怪怪」，一位說他「白目」。他變成被反叛的對象。

有些民調稱柯Ｐ仍是年輕族群人氣王，果真如此，年輕選民需要嚴肅思考台北市需要什麼樣的市長。民主政治不能流於躲避球賽、輕薄化、酸民化、白目化。

國民黨要保新北市天下，受到認真、有經驗、有能力、願意奉獻的蘇貞昌挑戰，這種人格特質，不但把柯Ｐ的「還好啦」比下去，更把侯友宜以追求官位為唯一標準的性格比下去。

蘇貞昌與侯友宜對決，對台灣民主演進是良性發展：可以逐漸去除族群偏見的因素，讓選民對個人條件、人格與理念有較理性的選擇。

國民黨新北保位戰，不但遭遇民進黨強棒，它的「幽靈票」奧步也要失靈。上次華府組團回台灣投票的台僑，認為游錫堃是輸在桃園遷入新北的幽靈人口，如果這個指控屬實，侯友宜這次不可能再有這種好康。

上次朱立倫保位戰，國民黨可以動員桃園特定選民移到新北市，這次國民黨失去執政，到處自顧不暇，侯友宜難以有此奧援，而他遇強棒挑戰，使他無能力也沒有意願向左鄰右舍輸出幽靈人口。（作者王景弘，資深新聞工作者）