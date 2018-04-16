政治的日常》走過歷史轉折的「桂園時代」：貴族出身的民主主義者西園寺公望 （下）

接下西園寺辭職後總理職務的，還是政界的實力者桂太郎。而桂太郎一上台，就有三件大事等著他處理。

李拓梓

續上篇

接下西園寺辭職後總理職務的，當然還是政界的實力者桂太郎。桂太郎一上來，就開始處理三件事情。

第一個是韓國問題，滿洲的問題既然已經解決，接下來要處理的就是日本在韓國的利益。

當俄國、清國都因為敗給日本，而只得承認日本在韓國的影響力，獨大的日本顯然沒有理由讓韓國繼續維持長期以來「屬國自主」的外交策略。韓國被迫簽署日韓協議，韓國的外交權力掌握在日本手中、軍隊也遭到解散，實質上已經形同遭到併吞。

1909年，為了處理韓國問題而前往哈爾濱的伊藤博文，遭到韓國民族主義者安重根刺殺。伊藤對韓國的態度，一向在日本國內被視為溫和，他的死亡剛好印證了早些年英國人對韓國問題的看法。

英國方面認為，韓國維持獨立唯一的可能，是在俄國、日本和清國三強之間維持均勢。只要三方的任兩方發生衝突，均勢就不可能維持。伊藤是想維持均勢，再從中獲取韓國利益的人，他的死亡也剛好象徵著均勢在日清、日俄戰爭之後的不可能。這位對韓策略被日本人認為溫和、被韓國人認為激烈的元老之死，沒有為韓國逐步遭到併吞的困境帶來任何轉變，反而加速了韓國被併吞的腳步。

為了處理韓國問題而前往哈爾濱的伊藤博文，遭到韓國民族主義者安重根刺殺。（圖：網路）

第二次桂內閣的第二個任務，是挽回即將崩潰的財政。

解決財政問題的方法，除了增稅，就只有撙節支出一途。桂太郎推出了一整個系列，從中央到地方的樽節方案。對桂的政策最有意見的是海軍，海軍方面認為，桂要減少支出，應該從他自己出身的陸軍做起，來撙節日俄戰爭中建立大功的海軍軍費，簡直不可思議。而陸軍這邊，因為山縣有朋增加軍備的想法被撙節方案所限制，也對桂太郎有所怨言。這些怨言，挑戰了第二次桂內閣的正當性。

第三件重要的事情，是桂太郎跟西園寺公望最大的不同，就是強力取締「危險思想」。

桂太郎覺得西園寺之所以下台，就是因為對左派、自由派太過放縱，等到這些異議者的主張變本加厲，變成危險思想，西園寺又要嚴加取締，因此給人舉棋不定、政府無能的印象。桂太郎剛好很討厭社會主義者，因此他對「危險思想」的界定就特別嚴厲，也因此發生了1910年的「大逆事件」。

「大逆事件」是一起政府羅織罪名，誣陷社會主義運動的冤獄事件。起因為政府查獲兩位社會主義運動的活躍者持有炸彈，被當局認誣指為是為了暗殺天皇，接著引發的一連串對左翼人士搜捕行動。有二十四人因此而遭判死刑，包括極為活躍、非常也人氣的運動家幸德秋水在內。炮製這起事件的檢察官，是後來戰爭時期當上總理的平沼騏一郎，後來他當總理時，屢屢和元老西園寺公望意見不合，其實，他跟西園寺結下的樑子，就是從「大逆事件」開始的。

在大逆事件中，幸德秋水與其他一些社會主義者被逮捕審判，翌年被判處死刑。（圖：網路）

因為「大逆事件」的關係，日本社會主義運動大受挫折，僥倖存活下來的左翼人士雖然圖謀再起，但幾乎都和政府妥協，不再敢有過度激烈的反對活動。不過，「大逆事件」為冤獄的消息傳出，在野黨嚴重的反彈，桂太郎的政權自然也無法存續。在桂太郎的安排下，跟他「情投意合」的西園寺公望，再度出馬組閣。

第二次西園寺公望內閣面對的國際處境，是中國革命。因為清國的衰弱，國內革命事件頻傳，不同派系的革命黨人經歷多次失敗，終於在1911年武昌起義事件以及事件後續發展中，推翻了滿清政府，成立了推舉孫中山為臨時大總統的「中華民國政府」。

孫文因為被清國政府通緝，長年在海外流浪，跟許多日本人交好，桂太郎、後來當上總理的政友會要人犬養毅，都是他的朋友。孫文本人也多次旅日，在許多名勝風景都留下過足跡。不過，日本這邊雖然有許多同情中國革命的朋友，但朋友歸朋友，政府內部對於可能遭受衝擊的滿洲利益，卻一點也不敢馬虎。元老山縣有朋立刻以局勢不穩為理由，提出增兵滿州的要求，但西園寺公望以財政困難為理由，拒絕了山縣的要求。這也埋下了後來兩人因為擴軍鬧翻的伏筆。

中國革命的第二年，1912年7月29日，明治天皇駕崩。總理西園寺公望從前一天開始，就因為聽見天皇身體狀況不佳而進宮。第二天召集百官為天皇祈福，但到了下午，天皇還是撒手人寰。西園寺公望得到消息時，心裡忐忑不安。對日本民眾來說，維新之後被認為是神明一般存在的天皇駕崩，對社會的衝擊當然很大。安定人心，穩定政局，不僅是西元寺公望必須處理的事，也是他總理保衛戰的當務之急。

天皇駕崩後不久，天皇的老師，在日俄戰爭當中指揮旅順總攻擊，被政府尊為「軍神」的乃木希典夫婦留下遺書，為天皇殉死，也造成了社會震撼。

天皇駕崩後不久，天皇的老師，在日俄戰爭當中指揮旅順總攻擊，被政府尊為「軍神」的乃木希典夫婦留下遺書，為天皇殉死。（圖：網路）

以現代的角度看來，日俄戰爭證明了乃木希典其實不太會打仗，台灣總督任內的成績也證明了他治理能力也不出色。但他的存在像是一種精神，他有堅持到底、願意犧牲一切的決心，在日俄戰爭中，他的兩個兒子都戰死，也象徵著他是願意為了皇國他願意犧牲一切的人。當其他參謀建議把指揮無方的乃木換掉，天皇只是淡淡的說，換掉乃木，他一定會自殺的。乃木這樣的執拗，一直被戰前的日本政府推崇著。也因此，他的死也被包裝成一種榮耀。

問題是，時代在改變，殉死早已不是武士的文化，政府既要表揚乃木的犧牲，又要宣傳現代精神，就顯得有點尷尬。事實上，整個日本隨著明治維新，經歷了一連串傳統到現代的劇烈變化，四民平等和武士的脈絡、機械化和失業、民族主義和騷亂、富國強兵和稅負壓力、民主自由和秩序，這一連串震撼下產生的矛盾，不也就和日本政府怎麼看待乃木殉死，有異曲同工之妙嗎？

隨著明治天皇的死，明治維新告一段落，日本帝國的發展，即將邁向下一個階段。