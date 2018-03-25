法操》【輔大性侵案】是重判還是輕判？！

乘機性交與強制性交，兩罪的差異僅在被害人的不能抗拒，是自己造成還是行為人造成的。兩罪在刑度上，並未有區別。兩罪皆處3年以上10年以下有期徒刑。惟因為強制性交罪，行為人多了一個不法壓制被害人的手段，所以刑法特別針對手段的不法性，設定加重規定。

撿屍性侵醉學姊，輔大性侵案色學弟判刑3年半定讞。（資料照）

◎法操司想傳媒

發生在2015年6月輔大心理系，學弟性侵學姊案，於2018年3月22日全案落幕。最高法院駁回二審上訴，全案定讞。被告王凱民乘機性交未遂罪，依刑法第25條第2項規定減輕其刑後，處有期徒刑3年6月之判決。

乘機性交罪是什麼？為什麼被告可以減輕其刑？法院的判決究竟是輕還是重呢？

乘機性交 vs. 強制性交

乘機性交，是利用被害人「不能」或「不知」抗拒，而實施性交行為者。這樣無法抗拒的狀態，並不是行為人創造的，除了被害人本身就有精神、身體障礙、心智缺陷外，也包含了被害人將自己喝了爛醉的狀況。這時候，行為人不需要在做出其他犯罪行為，被害人也不會抵抗。

但當被害人查覺到侵害，而開始有反抗的行為，行為人為了排除這樣的反抗行為，而以其他手段壓制被告，這時候就會進入強制性交的範圍內。因為這樣的行為是直接違反他人意願、剝奪對方選擇的行為。

乘機性交與強制性交，兩罪的差異僅在被害人的不能抗拒，是自己造成還是行為人造成的。兩罪在刑度上，並未有區別。兩罪皆處3年以上10年以下有期徒刑。惟因為強制性交罪，行為人多了一個不法壓制被害人的手段，所以刑法特別針對手段的不法性，設定加重規定。例如：兩人以上結夥犯之、以藥劑犯之、侵入住宅犯之……等。

為什麼要幫被告減輕其刑？

刑法明定，未遂犯的處罰，僅限於法律有特別規定者為限。而妨害性自主罪章中，除了猥褻行為外，皆有處罰未遂的相關規定。由於未遂犯與既遂犯仍有別，所以針對未遂犯刑法明文規定未遂犯的刑罰得按既遂犯的刑度減輕。

本案因為並未在被害學姊的性器官內檢驗出任何王凱民DNA，但依當時的檢驗報告指出，被害學姊的外陰部，檢驗出與王凱民相符的Y 染色體DNA-STR 型別。據此法院認為，王凱民已經著手於性交行為，但尚未到性器接合的程度。故以乘機性交未遂罪論處，依未遂減輕其刑。

乘機性交未遂罪判3年6月，孰輕孰重？

本件被告抗辯，乘機性交未遂實務上平均判處刑度為有期徒刑2年4月，最高刑度為2年6月，認為原判決判決過當，但原審依證人證詞與被告自行就醫紀錄判斷，被告當時雖然可能因為飲酒精神狀況有稍受影響，但離開教室前，應答能力正常；案發後，還為了阻止事情擴大，出言制止叫救護車的行為；自行就醫後，也能跟醫護人員正常對話。

原判決認定，被告自始否認犯行，一直辯稱自己喝醉不記得，也未向被害人道歉或彌補所造成之傷害。在事發後還想隱匿犯行，出言阻止叫救護車，犯後態度惡劣。衡量上述情況，減輕過後的結果仍判處3年6月。

本次最高法院駁回的理由，認為並沒有判決違背法令的情形。雖然被告主張，原審重判，但其實在刑度的衡量，法官本就可以依照該案的客觀事實，作為具體量刑的依據。法理上，並沒有規定未遂犯的減輕，需要低於既遂犯的罪輕量刑，原判決並沒有逾越法律的授權。

依法，針對未遂犯的刑罰，是「得」減輕，即便未減輕，判決也沒有違背法令的問題喔！更何況，法院都已經表示有依照刑法第25條第2項規定減輕其刑！

參考資料：臺灣高等法院106年度侵上訴字第84號

最高法院107年度台上字第678號王凱民妨害性自主案件新聞稿

本文經授權轉載自法操：【輔大性侵案】是重判還是輕判？！