法操》一場MeToo運動，揭開南韓演藝圈、政治圈、司法圈的醜陋！

看到許多曾經在韓劇中塑造良好形象的知名演員，紛紛的爆出性醜聞。不經讓人感嘆社會的黑暗，人心的邪惡。也讓我們想看看，這些人究竟會有怎麼樣的下場？法律會怎麼處罰他們呢？

圖：擷取自網路，法操再製。 由右至左分別為：吳達庶/崔日華/曹在顯/趙珉基

◎法操司想傳媒

受到好萊塢的影響，近日南韓演藝圈掀起「#MeToo」反性侵、性騷擾運動。此運動的發起，是由徐智賢檢察官，在JTBC電視台新聞節目《NEWSROOM》，揭露過去曾經遭到法務部監察局前局長安泰根性騷擾。看到這篇報導後，韓國的民眾們開始聲援這位女檢察官，希望政府可以徹查這此事。

因為這位女檢察官的挺身而出，多位演員、編劇、導演、歌手曾經性侵或性騷擾的醜聞也一一被揭露。南韓去年年底獲得極佳票房的《與神同行》，也因演員吳達庶與崔日華涉及性醜聞，將已經拍攝好的畫面刪除，重新拍攝。除了演藝圈外，文學界、政治界，韓國下任總統人選也被爆出曾經4度性侵女秘書的醜聞。

徐智賢檢察官。（圖片來源：YTN）

法務部監察局前局長安泰根。（圖片來源：JTBC）

看到許多曾經在韓劇中塑造良好形象的知名演員，紛紛的爆出性醜聞。不經讓人感嘆社會的黑暗，人心的邪惡。也讓我們想看看，這些人究竟會有怎麼樣的下場？法律會怎麼處罰他們呢？

性犯罪不只一種樣態！

依我國刑法妨害性自主規範於第221條至第229-1條，當中包含強制性交罪、強制猥褻罪、乘機性交猥褻罪、利用權勢性交或猥褻罪、詐術性交罪。而在刑法妨礙風化罪章中，第230條至第236條還規範了其他犯罪類型，如血親為性交罪、圖利使人為性交或猥褻罪、圖利強制使人為性交猥褻罪、使未滿十六歲之男女為性交或猥褻罪等罪刑。

為什麼利用權勢性交，最重只能判五年？

妨害性自主罪章，所要保障的是當事人的意願，只有在被害人的性交決定沒有受到加害人的干擾，才是出於自願，才不會構成本罪。從（表一）可以清楚看到刑度最重的是強制性交，再者是乘機性交、對14歲準強制性交、詐欺性交，然後才是利用權勢性交。會有這樣刑度上的差異，主要在於是以何種不法手段，違反當事人意願。

強制性交是以最強制力的手段，使他人直接違反他人意願、剝奪對方選擇的行為。而在利用權勢性交的情形下，單然也屬於違反當事人意願，但是他的手段沒有強暴脅迫這麼激烈，雖然被害人在心理上，受到加害人的利誘、脅迫，但在程度上，仍予強制性交有別，所以才會在刑度上加以區分。

妨害性自主與性騷擾的區分？

除了刑法的妨害性自主罪章外，我國還有性騷擾防治法的規定。妨害性自主要規範的，是性交與猥褻行為。而性騷擾則是上述所有妨害性自主犯罪外，利用權勢或以展示、圖文聲音等，損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，而違反他人意願與性或性別有關之行為。簡單來說，只要與性或性別有關，被害人主觀上又有覺得被冒犯，就可能構成性騷擾。

究竟在這些被踢爆的明星、檢察官、政治人物，究竟是利用權勢性交猥褻罪或已經構成強制性交，這仍要依個案去判斷，在這當中，還有多少人受害，也是需要進一步調查才會知道的。但從南韓這場MeToo的運動，成功讓這些被壓迫者、壓抑者發聲，讓司法能進入調查，還被侵害者一個公道，將此議題攤在陽光下，讓妨害性自主不再噤聲的話題，讓那些躲在暗處的加害人承受應受的刑罰！

本文經授權轉載自法操：一場MeToo運動，揭開南韓演藝圈、政治圈、司法圈的醜陋！