故事》【世界遺產故事】吳哥窟──全世界最大的毗濕奴神殿（上）

想知道毗濕奴的神話故事，就不得不探訪柬埔寨邏粒市的吳哥窟。在古代的柬埔寨歷史，先後大致分幾個時期：扶南（約一世紀至 550 年）、真臘（約六世紀至 802 年）、高棉（802 年至 1431 年），其中最強盛的就是高棉帝國，吳哥窟正是高棉帝國時期的產物。

吳哥窟（Source: Juan Antonio Segal@flickr）

◎陸奧

印度教文化中，最主要的思想離不開「輪迴」，基於輪迴思想，有三個神靈是最為印度教徒所尊祟，他們是梵天（代表創造）、毗濕奴（守護）和濕婆（毀滅及重生）。一直以來，梵天和濕婆先後在歷史中取得重要地位，隨着《吠陀經》的描述，毗濕奴的地位逐漸與梵天和濕婆齊名至今。

代表創造的梵天

代表守護的毗濕奴

代表毀滅及重生的濕婆

想知道毗濕奴的神話故事，就不得不探訪柬埔寨邏粒市的吳哥窟。在古代的柬埔寨歷史，先後大致分幾個時期：扶南（約一世紀至 550 年）、真臘（約六世紀至 802 年）、高棉（802 年至 1431 年），其中最強盛的就是高棉帝國，吳哥窟正是高棉帝國時期的產物。

紅色為古時高棉帝國最強盛的疆域。（陸奧設計圖片）

吳哥窟故事背景

公元 12 世紀，高棉帝國的國王蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II）殺死叔叔奪得王位。由於蘇利耶跋摩二世並非以傳統的繼承方式接位，為了鞏固自己的威望，遂花了大量人力物力，耗時 35 年，最終建成了這幢世界上最大的毗濕奴廟宇，並藉此把自己比喻為毗濕奴的化身，令人民信服其統治。

不過，高棉帝國的盛世在 14 世紀最終走至盡頭，在外患邏羅（即今天的泰國）的入侵和天災氣候的影響下而滅亡，吳哥窟亦長埋於森林內。直至近代法國侵佔柬埔寨，把其變成殖民地期間，法國生物學家亨利・穆奧無意中在森林發現吳哥窟遺跡，並寫成遊記，引起現代世人的注意。

法國生物學家亨利・穆奧發現吳哥窟遺跡，引起現代世人注意。





It is grander than anything left to us by Greece or Rome, and presents a sad contrast to the state of barbarism in which the nation is now plunged. By Henri Mouhot

吳哥窟建築結構

吳哥窟的建築主要結合了兩種元素：立體寶塔和平地迴廊。想知道吳哥窟的建築特色，你就要先對印度神話有一些的概念。

在印度神話中，對於「世界」有這樣的描述：世界的中心名為須彌山，是印度神話中眾神的居所（打比喻的話，即是有點像希臘神話的奧林帕斯山；如果你連奧林帕斯山都不知道是甚麼的話，就幫不了你）。須彌山的周圍都是大海，在東南西北四個方向的大海上有四個大洲和八個小洲，是凡人的居所。

明白印度神話對「世界」的描述後，你就會慢慢了解到其實吳哥窟是依據神話的說法而建。吳哥窟主要可以分為三層，每層都由長方形的迴廊環繞平台所組成，層層高疊，有點像金字塔的原理。其中，第三層的主塔，即是吳哥窟中最高那幢寶塔狀建築，象徵着印度神話的世界中心──須彌山；其護城河則代表須彌山四周的大海。

須彌山概念圖（資料圖片）

護城河與外廓

每位遊客來到吳哥窟時通常都會從西門方向進入，不少當地的導遊都會帶領遊客由西門的護城河開始旅程。吳哥窟的外圍護城河很寬，寬度有近 200 米，主要呈長方形，東西方各有一條長堤連接外面。

護城河除了可供古代高棉人的日常的水資源所需外，據說還有一個很特別的設計故事。以前吳哥窟的所在地是一大片濕地，加上雨季和旱季的影響，當時的高棉人需要解決地基穩固的難題，避免地基過於濕潤或乾燥。高棉人於是想出了護城河的設計，由於護城河有儲水作用，在雨季時方便儲存食水，避免地基受水災威脅；相反，在旱季時亦可以把護城河的水疏導出來，防止地基龜裂。

吳哥窟的外圍護城河很寬，寬度有近 200 米，主要呈長方形，東西方各有一條長堤連接外面。（維基共享）

從西堤進入吳哥窟，先會抵達外圍圍牆的出入口。圍牆與護城河一樣呈長方形，沿著護城河的內緣而建成。圍牆的內部其實是一段段的畫廊，畫廊上雕刻的都是一些印度神話故事和高棉帝國的歷史故事。

廣場、大道、王台

穿過圍牆的出入口，在圍牆和吳哥窟之間就是一大片廣場。廣場上隱約有十多條縱橫交錯的石路。據說，廣場原本是古城和宮殿遺址，那些石路正是古城的街道痕跡。

在廣場的中央，有一條連接圍牆和主窟的大道，大道兩旁有矮矮的石欄，石欄的盡頭為印度神話蛇神那伽的雕像。那伽原本是井水、河水的保護神，後來其地位被矮化。

在廣場的中央，有一條連接圍牆和主窟的大道，大道兩旁有矮矮的石欄，石欄的盡頭為印度神話蛇神那伽的雕像。（維基共享）

跟著大道走的話，會最先見到分佈兩邊的建築物，為古代的藏書閣。藏書閣鄰旁有荷花池，天氣好的話，可以從池中看到吳哥窟的倒影。藏書閣鄰旁的荷花池能映照吳哥窟的倒影。

大道兩邊的建築物為古代的藏書閣。

藏書閣鄰旁的荷花池能映照吳哥窟的倒影。

走到大道的盡頭，就是吳哥窟門前的王台。王台是古時高棉國王舉行觀賞慶典的地方，呈十字形，台階兩翼有石獅（在下懷疑受中國文化所影響，因為石獅是中國文化產物）。站在王台上，你可以感受到以前蘇利耶跋摩二世的氣魄，台下站着一眾大臣的情景。（待續）

原文為《陸奥紀行物語》的〈吳哥窟──全球最大毗濕奴神殿（上）〉

本文經授權轉載自故事X陸奥紀行物語 【世界遺產故事】吳哥窟──全世界最大的毗濕奴神殿（上）