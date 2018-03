故事》【世界遺產故事】吳哥窟──全世界最大的毗濕奴神殿（上）

吳哥窟(Source: Juan Antonio Segal@flickr)

◎陸奧

印度教文化中,最主要的思想離不開「輪迴」,基於輪迴思想,有三個神靈是最為印度教徒所尊祟,他們是梵天(代表創造)、毗濕奴(守護)和濕婆(毀滅及重生)。一直以來,梵天和濕婆先後在歷史中取得重要地位,隨着《吠陀經》的描述,毗濕奴的地位逐漸與梵天和濕婆齊名至今。

代表創造的梵天

代表守護的毗濕奴

代表毀滅及重生的濕婆

想知道毗濕奴的神話故事,就不得不探訪柬埔寨邏粒市的吳哥窟。在古代的柬埔寨歷史,先後大致分幾個時期:扶南(約一世紀至 550 年)、真臘(約六世紀至 802 年)、高棉(802 年至 1431 年),其中最強盛的就是高棉帝國,吳哥窟正是高棉帝國時期的產物。

紅色為古時高棉帝國最強盛的疆域。(陸奧設計圖片)

吳哥窟故事背景

公元 12 世紀,高棉帝國的國王蘇利耶跋摩二世(Suryavarman II)殺死叔叔奪得王位。由於蘇利耶跋摩二世並非以傳統的繼承方式接位,為了鞏固自己的威望,遂花了大量人力物力,耗時 35 年,最終建成了這幢世界上最大的毗濕奴廟宇,並藉此把自己比喻為毗濕奴的化身,令人民信服其統治。

不過,高棉帝國的盛世在 14 世紀最終走至盡頭,在外患邏羅(即今天的泰國)的入侵和天災氣候的影響下而滅亡,吳哥窟亦長埋於森林內。直至近代法國侵佔柬埔寨,把其變成殖民地期間,法國生物學家亨利・穆奧無意中在森林發現吳哥窟遺跡,並寫成遊記,引起現代世人的注意。

法國生物學家亨利・穆奧發現吳哥窟遺跡,引起現代世人注意。





It is grander than anything left to us by Greece or Rome, and presents a sad contrast to the state of barbarism in which the nation is now plunged. By Henri Mouhot