無以酩狀》Nose Dive：《黑鏡：急轉直下》以評比決定的生活

原本看來美好的生活伴隨急轉直下的負評一落千丈，人們的互動透過揣測他人對自己的評價去調整行為，評分變成一種社交禮儀，於是大家不再真誠地暢所欲言。

縮梭

探討人性與科技的警世電視影集《黑鏡（Black Mirror）》，在第三季第一集《急轉直下（ Nosedive）》中以社交媒體生態做為發想，讓人省思這些被扭曲的數字價值觀與人際關係。

劇情描述未來人們交互給評的社會，評價高者能夠享受到各種優惠與禮遇，評分低的人不僅備受歧視，甚至還會丟掉工作；高評分者給予的評價等級也比低等者更具效力，這種彼此給評的社交禮儀，變成隱形的社會階級制度。女主角因為租房優惠而拼命衝高評分，虛矯的舉止讓這樣的制度惡狀盡顯。

《黑鏡：急轉直下》劇情描述未來人們交互給評的社會。（圖：House Of Tomorrow）

原本看來美好的生活伴隨急轉直下的負評一落千丈，人們的互動透過揣測他人對自己的評價去調整行為，評分變成一種社交禮儀，於是大家不再真誠地暢所欲言。

1927年，賈吉二世（Judge Jr）編撰禁酒令（Prohibition，1920﹣1933年）當時紐約地下調酒文化，出版《Here’s How！》一書；其中也有杯稱為「急轉直下（Nose Dive）」的琴酒調酒。賈吉在介紹上描述該調酒來自夏威夷威勒空軍基地的比利所提供，據說是空軍們最愛的一款調酒。在小玻璃杯內倒入高登水（Gordon Water，這裡指的是高登琴酒），並放入一顆橄欖；再將這個裝了琴酒的小酒杯放進稍大的短杯內，注入水或是薑汁汽水，任何想加的飲料，便是這款幾乎是一口乾掉的簡易調酒。

以琴酒調製的Nose Dive。（圖：Gin Magazine）

倫敦薩伏伊酒店（Savoy Hotel）任職的哈利．克拉多克（Harry Craddock），亦在1930年的《Savoy Cocktail Book》紀錄這款調酒；並註明這杯「急轉直下」廣受美國空軍喜好。一口飲盡這杯酒的暢快，就像駕駛飛機時急速俯衝的刺激感。做法幾乎便是現在大家熟知的「深水炸彈」，在一大杯啤酒內加入一小杯的伏特加（Vodka） 或其它烈酒。

1990年風行的「特基拉炸彈（Tequila Boom）」，2009年的「伏特加紅牛（ Vodka Red Bull）」。 類似的調酒早在1837年，作家狄更斯《匹克威克外傳（Pickwick Club）》小說內曾提及：在一大杯黑啤酒（Porter或Stout）內加入少量砂糖，再加進一小份琴酒，灑上一些肉荳蔻粉，便是「狗鼻子（Dog's Nose）」這杯調酒。後來的「急轉直下」調酒極有可能是如此演變而來。

以琴酒調製的Dog\'s Nose。（圖：The Daily Meal）

《黑鏡：急轉直下》就不像這杯酒喝起來爽快，反倒讓人深思社會評分制度。社群網站上店家與顧客的評價影響消費行為，我們的價值逐步數位化建立在他人評分。

中國國家發展和改革委員會於2018年3月16日公布，將限制有嚴重失信記錄的民眾搭乘火車和飛機，這份禁乘令長達180天到1年不等。更早之前，騰訊和阿里巴巴便已著手打造社會信用分數系統；每個人的舉止將無時無刻受人監看與評斷，並且牽連至生活方式。

到時候，唯有「急轉直下」到谷底，也許才能真正做回自己。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）