無以酩狀》Paper Plane：《紙飛機》小時候單純的夢想啟航

一架輕薄的紙飛機，沒有高科技裝置能飛上萬呎高空，只能乘風於氣流盡頭在引力作用下落地。我們長大後認清了現實，收起被覺得荒唐的夢想，不再折著紙飛機與夥伴們拋出手中的童言承諾；只能到酒吧裡試圖點上一杯「紙飛機」 ，回想成年後的甘苦交疊著兒時的酸甜。

縮梭

改編自澳洲暢銷同名小說《紙飛機（Paper Planes）》的青少年勵志電影，描述單親小男孩迪倫對飛行充滿憧憬並熱衷於折紙飛機；父親為了讓他能出國參加紙飛機錦標賽，不惜變賣迪倫已故母親的舊鋼琴。過程中與同儕的友誼互動，與父親關係更加緊密；小小一架簡單的紙飛機，卻承載孩子們抱負與期待。

《紙飛機》是改編自澳洲暢銷同名小說的青少年勵志電影。（圖：ACTF）

2007年，發想出當代經典調酒「盤尼西林（Penicillin）」的調酒師山姆．羅素（Sam Ross） ，於芝加哥「薰衣草時光（The Violet Hour）」酒吧帶來取名「紙飛機（Paper Plane）」的創作。使用等比例的波本威士忌（Bourbon Whiskey）、肯巴利酒（Campari）、諾尼諾苦味酒（Amaro Nonino）和檸檬汁，搖盪冰鎮後濾冰倒入雞尾酒杯中。

使用波本威士忌調製的Paper Plane。（圖：drinkstuff.com ）

回到自己任職於紐約下東區的會員制秘密酒吧「牛奶與蜜（Milk & Honey）」，山姆將原本使用的肯巴利酒改成口味較為不苦的艾普羅酒（Aperol），並將它列於店內酒單中。沒多久，這杯「紙飛機」便成為他個人另一款招牌；甚至在曼谷「薇絲朋（Vesper）」酒吧也將之收錄於當期酒單的經典調酒分類中。

使用1776波本威士忌調製的Paper Plane。（圖：Sidebar Taipei）

入喉一點苦韻回甘的酸甜口感間，感受美國波本威士忌的力道；平易近人又不失百般況味值得品嚐。近代許多苦味酒與檸檬汁的組合，像是蘭姆酒（Rum）基底的「叢林鳥（Jungle Bird ）」或是琴酒（Gin）調製的「茉莉花（Jasmine）」，顯現出人們對於苦味與酸甜共處的接受度更為廣泛，在味覺變化的追求上也較多元。

使用琴酒與肯巴利酒調製的Jasmine。（圖：Liquor.com）

2016年一月曾經至香港東方文華酒店進行為期一個月快閃酒吧的紐約知名PDT酒吧團隊，其中的調酒師尼克．布朗（Nick Brown）在離開PDT至另一間威士忌主題酒吧－「西班牙人（ The Spaniard）」後，以這款「紙飛機」稍作改編。提高波本威士忌用量至60毫升，艾普羅酒30毫升，22毫升諾尼諾苦味酒，四至五片新鮮薄荷葉，並取消檸檬汁的使用，搖製後濾冰 ；以英國流行樂團命名為「阿門角（Amen Corner）」。少了酸味，直接以薄荷與苦甘襯托波本威士忌紮實酒體；是紙飛機幾經現實琢磨後的成年人生活。

2017年剛開幕的The Spaniard與Amen Corner調酒。（圖：Grub Street & Imbibe Magazine）

臺灣屏東也有一名紙飛機達人。患有妥瑞氏症而難以正常與人溝通應對的黄先生，為了想送給 母親聖誕禮物，而在早餐店騎樓擺起小攤子販售一架20元，作工相當精細的各式紙飛機。

一架輕薄的紙飛機，沒有高科技裝置能飛上萬呎高空，只能乘風於氣流盡頭在引力作用下落地。我們長大後認清了現實，收起被覺得荒唐的夢想，不再折著紙飛機與夥伴們拋出手中的童言承諾；只能到酒吧裡試圖點上一杯「紙飛機」 ，回想成年後的甘苦交疊著兒時的酸甜。

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