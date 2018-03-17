無以酩狀》Gin Rickey：《郵報：密戰》每個重大的決定都註定掙扎

新聞扮演的角色有其輕重，責任也不僅在報導影劇花邊而已。某些決定勢必都需要一番掙扎與後果承擔，也許就像選擇要用哪款琴酒來調製「琴瑞奇」，喝到什麼樣的風味都是造化。

縮梭

以1971年《紐約時報》與《華盛頓郵報》先後揭露美國五角大廈越戰文件為背景的電影《郵報：密戰（The Post）》，除了伸張新聞自由所捍衛的價值外，對於當時《華盛頓郵報》發行人葛蘭姆女士在經營家族企業與他人加諸壓力間如何決策，其中承受的徬徨無助與承擔的勇氣，都讓這部電影更扣人心弦。

《郵報：密戰》以當年《紐約時報》與《華盛頓郵報》揭露美國五角大廈越戰文件為背景。（圖：Amblin Entertainment）

1877年創辦的《華盛頓郵報》為華盛頓特區首份每日出刊報紙，1933年由葛蘭姆女士的父親買下經營權；在接下來一連串事件及傳統報業面臨考驗，2013年，葛蘭姆女士的外孫女宣布以2.5億美元出售《華盛頓郵報》給亞馬遜公司執行長傑弗里．貝索斯。貝索斯將《華盛頓郵報》成功轉型為數位匯流，結合社群網站並讓工程師實際參與記者與編輯的需求；不像其他媒體一樣刪除預算、縮減薪資或裁員，並且始終維持著新聞品質。這份自華盛頓特區發跡的地方小報不斷地在時代洪流裡翻新重生。

一樣從華盛頓特區聲名遠播的，還有經典調酒「琴瑞奇（Gin Rickey）」。2011年7月被指定為華盛頓特區官方代表調酒，並且在每年「瑞奇月（Rickey Month）」舉辦相關調酒競賽；「琴瑞奇」的由來自1883年，喬瑞奇（Joe Rickey）上校在華盛頓特區擁有的「修梅克酒吧 （Shoomaker's Bar）」開始。該店調酒師喬治．威廉森（George Williamson）靈機一動，將萊姆汁加進老闆早晨必備飲料－波本威士忌加蘇打水（Bourbon Soda）中；瑞奇上校一喝成癮，並以自己的名字為之取名「瑞奇（Rickey）」廣為宣傳。

Bourbon Rickey。（圖：The Mix）

根據任職於華盛頓特區，2017年被評選為美國最佳雞尾酒吧的「哥倫比亞室（Columbia Room）」調酒師闡述，當初的「瑞奇」將波本威士忌改為琴酒調製後更受歡迎，甚至在1893 年的芝加哥世界博覽會上蔚為風潮；這款調酒同時也是《大亨小傳》作者費茲傑羅的最愛。

《大亨小傳》電影裡出現的Gin Rickey。（圖：Warner Bros）

使用60毫升琴酒（或是波本威士忌）與半顆萊姆汁倒入盛有冰塊的長杯內，再注滿氣泡水稍加攪拌不破壞氣泡；琴酒的選擇，以當時背景推論，應是使用口感稍甜的老湯姆琴酒（Old Tom Gin）而非後來崛起的辛口琴酒（Dry Gin）。簡單的調製方式更能彰顯波本威士忌或琴酒品牌本身的品質，清爽口感在基酒的層次風味當中隨著氣泡刺激著味蕾。

使用Hayman Old Tom Gin調製的Gin Rickey。（圖：Explore Drinks）

2012年出版的《首都雞尾酒們（Capitol Cocktails）》，紀錄關於28款華盛頓特區代表調酒； 其中介紹「琴瑞奇」篇的作者戴瑞克‧布朗（Derek Brown），曾於2009年應美國總統歐巴馬之邀至白宮內調酒，選擇的調酒便是意義別具的「琴瑞奇」。

2011年「琴瑞奇」成為官方代表調酒前一個月，五角大廈越戰文件解密，《華盛頓郵報》為了另謀生路推出彙整網路上所有重要新聞的免費網站「Trove」。世界瞬息萬變，新聞將之記載成文字（或影音），一如電影裡葛蘭姆女士引述其父的一句話：

「新聞是歷史的初稿」

新聞扮演的角色有其輕重，責任也不僅在報導影劇花邊而已。某些決定勢必都需要一番掙扎與後果承擔，也許就像選擇要用哪款琴酒來調製「琴瑞奇」，喝到什麼樣的風味都是造化。

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