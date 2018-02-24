農業二三事》「築地市場的一天」給了我們什麼啟發

對於一個營運超過50年的老市場，不僅僅只是硬體的改建，而是批發市場位於「生產者與消費者之間的角色扮演」，柯市府團隊是否有過進一步的深思？改建完工後，是一棟外表富麗堂皇的「硬建築」，還是充滿特有風味底蘊的「新市場」？是一個以管理完善見長、交易更公開透明的首都批發市場自居，還是因為長達七年的改建工期，搞到最後像大巨蛋一樣的爛尾樓？

焦鈞

國人十分熟悉、位於日本東京中央區的「築地市場（Tsukiji Shijō）」將搬遷到的江東區豐洲，日本放送協會（NHK）去年製作了”Tsukiji: Inside the World’s Largest Fish Market”紀錄片（公共電視台於去年首播，名為「築地市場的一天」），近一小時的影像，除記錄築地市場一整天的營運，更介紹了築地市場的歷史、經營理念、對生態環境與氣候變遷的因應，可說是一部發人省思的好片。無獨有偶，台北市府今年即將要啟動台北市果菜、魚類批發市場的改建，柯市府團隊如何為大台北地區留下一座市民與農民雙贏的「首都批發市場」而不要讓耗資一百四十餘億元的市場成為「大巨蛋第二爛尾樓」，這部紀錄片中有許多足堪借鏡之處，讓柯市長別再犯錯。

是什麼樣的信念，撐起了全世界最大的魚類市場？

創建於昭和十五年（西元1935年）的築地市場，總面積達總面積23萬平方公尺，區分為「場內市場」與「場外市場」；一般遊客前往築地市場指得是「場外市場」，也就是所謂市場旁的商店街，這支紀錄片則記錄場內市場每天的魚貨批發交易情況。

築地市場是全世界最大的魚市場：每日平均交易量1,700公噸（以尾數計算超過數億尾之多），交易額為15億日圓，匯集了1,800台「Turrel（電動車）」、8千輛物流車、1萬名的魚類專業人士、3萬人的買家；去年的年交易金額達5千億日圓，有超過500種的漁類進場交易。能夠創造如此高額的交易，仰賴的就是一種日本特有的「競標制」，每幾秒鐘就能完成一筆交易（台北市果菜批發市場的批發市場即源自此）。

創建於1935年的築地市場，總面積達總面積23萬平方公尺，區分為「場內市場」與「場外市場」。（By Chris 73 wikimedia.org/）

批發商、中間商、買家，這三者構成築地市場的「生命共同體」，也是因為這個生命共同體，讓築地市場得以運行超過80年，領先全球成為世界最大魚市場的關鍵。這部紀錄片，詳實地透過築地市場一天的運作，將築地批發市場內的七大水產批發商（及其員工），「眾卸，Nakoudo（行口、中盤商）」與買家的互動－所謂的命運共同體，就是如何讓從築地市場賣出的魚貨，透過這樣一層又一層的專業服務，讓這些漁獲的附加價值，逐漸地提升。

築地市場的特色：鮪魚競標

競標制，是批發市場維持其價格公正性的重要機制之一。築地市場最為人津津樂道的，就是鮪魚競標；影片中，短短幾秒鐘，一尾數十萬日圓的鮪魚就完成交易；也因為如此快速的交易速度，才能吸引更多的供應商，把好的魚貨送到築地市場來。因為築地市場是全球最大的冷凍鮪魚批發交易市場，也促成了鮪魚中間商，對於為海洋生態教育的推動。築地市場內的每一份子，默默地為公眾利益的付出，這些都是觀光客在參觀築地外市場時，看不見的部分。

「議價交易」，是築地市場的另一種批發交易型態；針對高單價、稀有的水產品，批發商會訂定一個底價，代表漁民向中間商「推銷」這些稀有的水產品，保障了漁民的收益。同時，面對氣候變遷造成的農水產品的供應不穩定，批發商如面臨颱風等的供應量不足、價格飆漲的情況，要如何讓漁民有獲利、消費者荷包又不大傷，除了「專業」二個字，更重要的是，在這部影片的最後一位資深批發商說的話中，充分被體現；他說：

「我們的責任是，必須代表那些沒辦法從海邊來的漁夫，代替他們向顧客們推銷說，有捕獲到這樣的海鮮喔！」、「我每天都會說，要認真賣才行喔！好讓漁夫們，願意繼續送海鮮過來。」

以上這段自白，點出了日本築地市場經營的核心價值：做為批發市場的經營主體，要優先想到農（漁）民生產者的獲利。而築地市場的另一個重要支柱：中間商，他們的核心價值，就是如何把批發來的漁貨，用其專業手段分切包裝，讓買家可以買到他們心目想要的漁貨。最後一個環節，批發市場的買家，從中間商所提供的各式新鮮漁貨中，去便化烹調出最美味可口的海鮮料理－這就是影片中所要傳達的，產品的附加價值，被逐漸提升！

築地市場是全球最大的冷凍鮪魚批發交易市場，也促成了鮪魚中間商，對於為海洋生態教育的推動。（維基共享）

他山之石，台北市批發市場的改建

台北市長柯文哲去年拍板定案，位於萬華華中橋頭河堤邊「台北市第一果菜批發市場」將斥資140餘億元預算起動改建，為了降低改建期對攤商營運的衝擊，將借隔壁的台北市漁類批發市場空間，一併改建。首先，這種穿西裝、改西裝的改建模式，說穿了就是一種「以硬體思維主導改建」，欠缺了對市場經營管理核心價值的建立。

對於一個營運超過50年的老市場，不僅僅只是硬體的改建，而是批發市場位於「生產者與消費者之間的角色扮演」，柯市府團隊是否有過進一步的深思？改建完工後，是一棟外表富麗堂皇的「硬建築」，還是充滿特有風味底蘊的「新市場」？是一個以管理完善見長、交易更公開透明的首都批發市場自居，還是因為長達七年的改建工期，搞到最後像大巨蛋一樣的爛尾樓？

位於萬華華中橋頭河堤邊「台北市第一果菜批發市場」將斥資140餘億元預算起動改建，為了降低改建期對攤商營運的衝擊，將借隔壁的台北市漁類批發市場空間，一併改建。（本報資料照）

改建完成之後的台北市蔬果批發市場（如果順利於七年後完工啟用），市場管理者（台北市政府），主其事者是否說得出這個新市場的經營核心價值是什麼？市場內工作的每一份子，是否都有著為農民生產者利益做出最大貢獻的想法？攤商、市場管理者、農民，是否彼此知道為生命共同體？

自稱智商超高的柯文哲市長，能否在今年果菜批發市場啟動改建之後，對上述這些關鍵問題，在其年底競選連任時，給出一個完整答案；身為小市民的我們，就拭目以待了！