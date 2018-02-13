自由開講》花蓮王傅崐萁在震災的言行 才是「德不配位」吧？！

◎事情不能只看表面
花蓮地震發生後，國民黨議員王欣儀與前氣象主播李富城批評總統蔡英文「德不配位」，也有深藍社團謠傳花蓮立委蕭美琴不做事，但事實證明此次民進黨政府上下都在全力救援花蓮震災，蕭美琴也一直在協調中央地方的救災與災後重建工作。
但是，擁有地方行政資源的花蓮縣長aka花蓮王傅崐萁到底做了什麼事情呢？又因為什麼爭議言行什麼被批評呢？
1. 跨越中央直接與國台辦聯絡，謝謝「同文同種」的中國，更請求中國支援花蓮地震救災；
2. 抱怨中央政府大小眼，只給花蓮3億，但被行政院打臉說已經給花蓮10億；
3. 直言愛心物資足夠，呼籲民眾要直接捐款，成立的善款監督委員會甚至找來黨國關係良好的陳長文與王清峰加入。
上述這些在震災中的表現，反映出花蓮王獨特的「災難政治學」，不但試圖跨越中央政府與中國聯絡，試圖配合中國的統戰手段將台灣內政事務變成中國內政。此外，還將此次救災中各種不利自身的事件，甚至連震災的補助都變成是攻擊中央政府的理由，再次操縱花蓮民眾的情緒去砲打民進黨政府。
而這一切，都是為了讓他可以在地震這種天災事件中，再次向中國政府輸誠，轉移花蓮民眾的憤怒，並且累積他自己的知名度、支持度，以及看得見與看不見的政治資本。也因此，他才可以那麼大言不慚地說：現在最缺乏的不是愛心物資，而是「捐款」。
不過，看看他這些充滿著爭議性的言論，加上金權關係與政商勾結的紀錄，說別人是德不配位不如看看自己是否是「德不配捐」！
花蓮王傅崐萁震災爭議言行一覽表。
以下為震災發生後國王的爭議言行一覽表（持續更新中）：
02/06 接受中國國台辦主任張志軍的致電關切
02/06 請求中國支援救災，被批評跨國事務應由中央協調
02/06 對中國籍遊客罹難者家屬先發放慰問金60萬元
02/08 感謝同文同種的中國關心花蓮震災
02/09 表示愛心物資已經足夠，呼籲大家捐款
02/09 面對居民質問國盛六街大樓的違建問題不答快閃
02/10 發放每位受災戶20萬的慰問金，現場不開放媒體與除了徐榛蔚以外的民代入場
02/10 贈送蘋果禮盒給台北市的每位里長，被批評「不是忙救災？」
02/11 表示目前只收到約6億的善款，感嘆捐贈太少
02/11 抱怨中央差別待遇只給3億，但行政院表示已付10億
02/11 成立善款監督委員會，由陳長文律師擔任總顧問、紅十字會總會長王清峰擔任召集人
02/12 表示現在只收到7.5億賑災善款，差台南43億還很遠
（「事情不能只看表面」紛絲團）
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