自由開講》花蓮王傅崐萁在震災的言行 才是「德不配位」吧？！

◎事情不能只看表面

花蓮地震發生後，國民黨議員王欣儀與前氣象主播李富城批評總統蔡英文「德不配位」，也有深藍社團謠傳花蓮立委蕭美琴不做事，但事實證明此次民進黨政府上下都在全力救援花蓮震災，蕭美琴也一直在協調中央地方的救災與災後重建工作。

但是，擁有地方行政資源的花蓮縣長aka花蓮王傅崐萁到底做了什麼事情呢？又因為什麼爭議言行什麼被批評呢？