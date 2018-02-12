故事》改變中東的一紙條約—〈賽克斯-皮科協定〉

在奧斯曼帝國瓦解以前，阿拉伯世界對於國家的想像和我們今天認知的國家有非常大的不同，他們是以烏瑪（Ummah）為認同的基本單位，也就是「以宗教單位的社群」。

每日一冷

相信各位讀者在國高中歷史課本都一定都曾經學過，從 13 世紀到 20 世紀初約 600 多年的時間，中東地區是由奧斯曼（鄂圖曼）土耳其帝國（土耳其語：Osmanlı İmparatorluğu）所統治的，如果玩過世紀帝國的讀者們，應該對土耳其火槍兵的強大火力印象深刻吧，由此也不難想像當時的奧斯曼帝國是多麼的輝煌。

大多數人可能知道，伊斯蘭教內部有遜尼派與什葉派兩大派別區分，不過中東問題可不只是單一層面的問題而已。在奧斯曼帝國統治的末期，也就是一次大戰前後（20 世紀初），英法俄列強為了擴張自己的殖民地與影響力，逐漸進入中東地區進行殖民。

在奧斯曼帝國瓦解以前，阿拉伯世界對於國家的想像和我們今天認知的國家有非常大的不同，他們是以烏瑪（Ummah）為認同的基本單位，也就是「以宗教單位的社群」。像是漢人有以故鄉為主的同鄉會，或是以血緣為主的宗親會；這個烏瑪是跨越國家、民族，是以伊斯蘭為核心串聯在一起的。

在一戰爆發以前，雖然英法兩國早就在進入中東經營自己的勢力，但彼此的共識都是希望能維持奧斯曼帝國最基本的統治，以免帝國崩潰後免不了的一場大戰。奧斯曼帝國原來的統治方式是依照各地區的宗教或勢力的不同，採取不一樣的措施與做法，在比較重要的城市會派遣中央政府的官員前往治理，但是在戰略性較低或是較偏遠的地區，則交給當地的領主管理，保有一定的自治力；英法兩國便是利用這個制度和阿拉伯人有著比較密切的來往。

一戰局勢（深色為同盟國／白色為協約國）［作者製圖］

總之，英國為了連接和歐洲和殖民地印度兩地，一直都很積極地在中間點阿拉伯半島上經營，也不斷拉攏奧斯曼帝國內部的阿拉伯人，煽動他們反抗土耳其人的統治。英法的進入除了帶來了西化，同時也帶來了「民族主義」，長久以來以宗教為認同中心的烏瑪受到了考驗而動搖，阿拉伯民族主義也因此興起，部分的阿拉伯人開始期待能夠脫離奧斯曼帝國，並建立一個阿拉伯為中心的國家。

在一戰爆發以前，奧斯曼帝國就已被國內不斷的動盪搞得焦頭爛額，原先也並沒有要參加一戰的打算，但是奧斯曼在巴爾幹半島上的領土，是塞爾維亞的「大塞爾維亞國」最大的阻礙，戰爭爆發後，為了抵抗塞爾維亞的入侵，土耳其便不得不加入對己身領土沒有興趣德國的同盟國陣營中。

為了爭取鄂圖曼帝國內部阿拉伯人與猶太人的支持，英國做出了許多承諾，包含支持穆罕默德後裔哈希姆家族在戰後建國的《麥克馬洪—哈希姆通信》，也有支持猶太人在巴勒斯坦建立勢力範圍的《貝爾福宣言》；但是在一次大戰結束前，英法俄又有秘密地討論戰後奧斯曼帝國潰散後，三國該如何瓜分在中東的勢力範圍。

1915 年的 5 月16 日，由英國的馬克．賽克斯（Mark Sykes）、法國的弗朗索瓦·皮科（François Georges-Picot）以及隨後加入的俄羅斯帝國，簽署了這份瓜分中東的協定，而這份協定便以這兩人的姓氏命名為《賽克斯－皮科協定》。

從下圖其實可以很明顯的看出今天黎巴嫩、以色列、敘利亞以及伊拉克的國界，幾乎和這份協定當時所劃分的界線能疊合在一起唷！

賽克斯——皮科協定後的勢力範圍 北邊為法國勢力範圍、南邊為英國勢力範圍



欸！等等！那麼剛剛說的俄羅斯帝國呢？？

其實是因為在一戰結束之前，俄羅斯帝國就被國內的布爾什維克革命政府所推翻；加上推翻沙俄的共產黨革命政府，因為反對帝國主義與殖民，更是直接揭露了這個協定的草案內容，引起了阿拉伯世界的喧然大波，認為英法背叛了當初要阿拉伯參加一戰對抗奧斯曼土耳其以換取阿拉伯世界獨立的《麥克馬洪—哈希姆通信》；當然更不用說後來英國容許猶太人返回耶路撒冷建了以色列國的《貝爾福宣言》，卻排擠到巴勒斯坦地區的阿拉伯人，這些遠因也就導致了今天以阿衝突不斷了。

順帶一提，剛剛前面所提的哈希姆家族確實在一戰後建立了一個阿拉伯國家「漢志王國」，但後來就被另一個同樣顯赫的沙特家族打敗；前者哈希姆家族統治了今日的約旦，後者沙特家族統治範圍則成了今天的沙烏地阿拉伯；也正是因為一戰以後國界地劃分破壞了阿拉伯世界原本以烏瑪、部落、或綠洲城市、家族為主的勢力界線，加上伊斯蘭什葉派與遜尼派長久以來的不合，以及新興的阿拉伯各國中掌權的家族，中東已很難回到過去那樣一統的局勢。

至於一戰到現代中東的局勢礙於篇幅的關係，本文就不再花時間去談。至於近年內以「一統阿拉伯世界」口號的伊斯蘭國（Islam State）興起，自稱「哈里發」的首領也宣稱承接了奧斯曼帝國在遜尼派中的領導地位，使得中東的局勢再度有所改變，也造成了這幾年中東地區甚至全世界的動盪。

當然，造成今天阿拉伯世界的問題背後的成因當然不只有文章裡面所提的問題所導致，在全球化的浪潮下，伊斯蘭世界被迫世俗化與西化也是其中的成因之一，希望讀者們都能夠藉由這次的事件，對中東問題能有更多的思考與理解囉。

以上是本週的冷知識週刊，我們明天見！

參考資料：

維基百科：賽克斯-皮科協定

維基百科：奧斯曼帝國的分裂

新聞資料館：ISIS衝擊中東百年版圖

蘋果日報：一戰密約瓜分中東 IS誓言建國

洞見國際事務評論網：為什麼今天中東地圖長成這樣？

本文經授權轉載自故事 改變中東的一紙條約—〈賽克斯-皮科協定〉