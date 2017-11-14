故事》聯合王國前的不列顛群島：凱爾特人與日耳曼族的愛恨情仇史

為了解決凱爾特人的侵擾問題，當時哈德良皇帝決定建一座長城來防守自己的疆土，羅馬人在英格蘭北部築起 80 英里城牆，隔絕他們口中的野蠻人，而這座哈德良長城也代表了當時羅馬帝國的最北疆界，後來成為英格蘭與蘇格蘭分界的依據，1987 年甚至被列為聯合國世界文化遺產。

◎黃偉雯

也許關注足球賽事的人會發現既然是英國，為什麼同屬聯合王國（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）裡的威爾斯、北愛爾蘭及蘇格蘭會有各自的足球隊？1他們看似是一個國家，但很多方面又像是獨立的個體。

要探究這些地方與英國的歷史情仇，其實可以透過幾部著名的電影來一窺究竟。

聯合王國看似是一個國家，但很多方面又像是獨立的個體。（Source:Rum Bucolic Ape @flickr）

龐貝裡的凱爾特人與哈德良長城

看過《龐貝》這部災難愛情電影的朋友，想必對男主角的俊帥的外型與好身材印象深刻。在戲中他並沒有名字，大家都只叫他凱爾特人（Celties），根據記載凱爾特人的形象被描述為「身材魁偉、長顱白肌、金髮碧眼的壯漢」，這與電影中男主角的形象很相仿。

西元前，這支民族在歐洲佔有許多地盤，叱仛歐洲大陸的時間早於羅馬帝國。而今天的不列顛（Britain）這個名詞也是起源於凱爾特語，因為在過去凱爾特民族中其中一個分支就是不列顛人。

西元一世紀，已經崛起的羅馬帝國繼續擴張，甚至越過英吉利海峽佔領了大不列顛島的南部，將凱爾特人趕到了北方，至此之後，凱爾特人時不時的就會南下入侵羅馬人的地盤，讓羅馬人十分頭痛。為了解決凱爾特人的侵擾問題，當時哈德良皇帝決定建一座長城來防守自己的疆土，羅馬人在英格蘭北部築起 80 英里城牆，隔絕他們口中的野蠻人，而這座哈德良長城也代表了當時羅馬帝國的最北疆界，後來成為英格蘭與蘇格蘭分界的依據，1987 年甚至被列為聯合國世界文化遺產。

哈德良長城（維基共享）

圓桌騎士團的亞瑟王

四世紀末以後，羅馬帝國已是江河日下，凱爾特人本來以為有機會再次拿回不列顛島南部，沒想到這機會會被日耳曼蠻族破壞，當時盛傳不列顛群島有大量「錫」，這或許也吸引了日耳曼蠻族前來奪取。此時，著名的圓桌騎士團的首領亞瑟只好再次帶著部下奮勇殺敵，與日耳曼蠻族對抗。

這段故事為世人津津樂道，有人甚至懷疑歷史上根本沒有亞瑟王這號人物，但不可否認的這個英雄形象，是凱爾特文化中所深信不疑的。電影「第一武士」與「亞瑟王」都演繹了西元六世紀前後，抵抗日耳曼蠻族入侵大不列顛的英勇形象。

而這些日耳曼蠻族在入侵不列顛之後，形成了後人熟知的盎格魯薩克遜人（Anglo-Saxon），活躍在不列顛島的南部與東部長達數百年。也因此凱爾特人再次被迫分散在不列顛島的西部與北部，部份人民則是到了北愛爾蘭島一帶。

梅爾吉勃遜之英雄本色與蘇格蘭獨立戰爭

十一世紀時，英國國王懺悔者愛德華去世，引起了諾曼第公爵威廉（William the Conqueror）與哈羅德·戈德溫森（Harold Godwinson）在爭奪英國王位。在當時如果是實力強大領地豐厚的諾曼第公爵，通常只是表面臣服法國國王，所以威廉想爭取英國國王的王位野心是不難理解。而哈羅德則是英王愛德華兄長的兒子，有血統的加持，最後愛德華國王還是決定將王位交給哈羅德繼承，此舉引起諾曼第公爵威廉的不滿，並且於 1066 年出兵征服英格蘭，因此威廉成為英格蘭國王以後，有了「征服者威廉」這個稱號。而這件事也象徵了盎格魯薩克遜時代的結束，諾曼第王朝的開始。

征服者威廉（維基共享）

看到這裡應該不難發現，蘇格蘭、威爾斯及愛爾蘭的祖先就是過去的凱爾特人，他們才是不列顛群島上原來的主人，而英格蘭人則是外來的日耳曼侵略者。

九世紀左右，被隔絕在北部的凱爾特一位部落首領統一了蘇格蘭各部，成立蘇格蘭王國，國王叫肯尼斯一世。著名的莎士比亞四大悲劇之一《馬克白》，便是以這段時期的權力鬥爭為背景。

征服者威廉進攻英格蘭之後，許多的英格蘭皇族們逃到了蘇格蘭尋求庇護，並且在此時期開始通婚與文化交流。後來征服者威廉繼續北上攻打蘇格蘭，此後蘇格蘭派王子至英格蘭當人質，很長一段時間蘇格蘭王國雖然存在，但卻是臣服在英格蘭之下。

十三世紀英王愛德華一世征服了威爾斯及幾乎將蘇格蘭納為領土，此時蘇格蘭出現一位民族鬥士威廉·華勒斯（William Wallace）進行獨立戰爭希望帶領蘇格蘭人民脫離英格蘭的統治，可惜最後失敗。但他在死前說的一句話：「Everybody dies, not everybody lives」（每個人都會死，但不是每個人都曾活過）成為西方文化中的一句名言。《梅爾吉勃遜之英雄本色（Braveheart）》這部電影便將當時的壯烈發揮的淋漓盡致。

威廉·華勒斯（William Wallace）

光榮革命的影響

十七世紀初，都鐸王朝的伊莉莎白女王去世，因為無子嗣所以將王位傳給旁支，成為斯圖亞特王朝。過去英格蘭國會與王室緊密合作，一起對抗來自歐陸宗教壓力，但在信仰天主教的國王詹姆士一世與其子查理一世即位後，情況完全不同了，此舉也引發了清教徒革命，國王查理一世處死被處死。

後來英格蘭曾有過短暫的共和統治，直到斯圖亞特王朝復辟。復位後的查理二世與詹姆士二世逐步想恢復君主專制，因此與國會的衝突不斷。最後在 1688 年，國會驅逐詹姆士二世，迎回已嫁至荷蘭的瑪麗公主及其夫婿威廉三世共治英國，並簽署了以國會為最高權力機構的「權利法案」，這件事被稱做「光榮革命」，同時也是英格蘭與蘇格蘭合併的一個重大歷史。

現在的聯合王國，追溯到源頭來看的話，其實就是一部凱爾特人與日耳曼蠻族的愛恨情仇史。十六世紀時威爾斯公國先與英格蘭王國簽訂「聯合法案」，成為聯合王國；十七世紀的光榮革命之後，蘇格蘭王國也成為了聯合王國的一部分，十九世紀後愛爾蘭王國也成為了聯合王國的一份子 2，形成了現今的大不列顛及北愛爾蘭王國。

1707 年通過聯合法案後，聯合王國正式出現



註解：

1. 蘇格蘭足球代表隊（Scotland national football team）乃由蘇格蘭足球總會管理，為英倫體系裡面另一支主要國家足球隊。北愛爾蘭足球代表隊（Northern Ireland national football team）則由北愛爾蘭足球協會管理；威爾斯足球代表隊（Wales national football team）則是由威爾斯足球總會（Football Association of Wales）負責。

2. 1919-1922 年愛爾蘭共和軍與英國進行愛爾蘭獨立戰爭，兩地簽署「英愛條約」32 郡中的 26 郡成為自由邦，也就是現在的愛爾蘭共和國「Irish Republic」，而 剩下的 6 邦，就是現在的北愛爾蘭，繼續留在聯合王國之內。

本文刊載於2016年10月號〔翰林高中歷史專刊〕

本文經授權轉載自故事：聯合王國前的不列顛群島：凱爾特人與日耳曼族的愛恨情仇史