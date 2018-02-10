Outside》冬季奧運會的非洲選手

平昌冬季奧運會，也是歷來最多非洲國家參加的一次，共八個國家。對非洲運動員而言，參與冬奧從來是十分艱難的事，不過本屆冬奧，十三名非洲選手將共同爭取一個目標：爭取非洲史上第一個冬奧獎牌。

BILLY TONG

2018年的平昌冬季奧運會，於二月九日開幕。本次冬奧，因北韓的參與，而成為國際焦點。除了北韓之外，今屆冬奧，也是歷來最多非洲國家參加的一次，共八個國家。

於1960年加州斯闊谷（Squaw Valley）的冬奧，首次有來自非洲的選手出席。那年，尚在實行種族隔離政策的南非，派出一隊全白人的代表隊參賽。

1984年塞拉耶佛冬奧，埃及、摩洛哥和塞內加爾均派團參加，其中塞內加爾滑雪手蓋伊（Lamine Guèye），是冬奧史上第一位黑人選手。自此的每屆冬奧，都至少有一個非洲國家參賽。

歷來，共有十三個非洲國家參與冬奧，分別是南非、摩洛哥、塞內加爾、埃及、阿爾及利亞、史瓦濟蘭（Swaziland）、肯亞、喀麥隆、埃塞俄比亞、馬達加斯加、加納、多哥和辛巴威。

於今年，厄立特里亞（Eritrea）和尼日利亞也將首次派選手參賽，令歷來參與過冬奧的非洲國家數目，增加至十五個。厄立特里亞和尼日，肯亞，以及摩洛哥、迦納、馬達加斯加、南非和多哥，共八個國家，十三名選手將競逐今年賽事，參與國家數字是歷來新高。

不少選手，更將創下歷史新一頁，費里蓬（kwasi Frimpong）將會是加納第一位俯式冰橇冬奧選手，施瑪德（Sabrina Simader）和克萊爾（Mialitiana Clerc）分別是肯亞和馬達加斯加歷來首位女子冬奧運動員。尼日利亞女子雪車隊，將成為非洲歷來首支參與該項目的隊伍。

費里蓬（kwasi Frimpong）是迦納第一位俯式冰橇冬奧選手，施瑪德（Sabrina Simader）是肯亞首位女子冬奧運動員

對非洲運動員而言，參與冬奧從來是十分艱難的事。非洲大部分國家，也不會下雪，令他們嚴重缺乏訓練場地。因此，大部分參賽的非洲選手，大多不是出生於非洲，又或者不是在非洲訓練。

除了氣候問題，即使找到品牌贊助，非洲運動員也要面臨重重的財政和官僚問題。尼日利亞的雪車選手，不單要自己設立運動總會，更要自費訓練和比賽儀器，她們需要透過眾籌，籌集款項。

本屆冬奧，十三名非洲選手將共同爭取一個目標─爭取非洲史上第一個冬奧獎牌。

資料來源：Quartz、Business Insider

本文經授權轉載自Outside：冬季奧運會的非洲選手