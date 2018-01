Outside》2017年非洲年度好書

非洲的出版界經歷了豐盛的一年。美國新聞網站Quartz,製作了清單,推薦了十本非洲年度好書。

2017年,非洲經濟穩步上揚的同時,非洲的文學、出版事業也備受關注。

去年,白烈森(Karen Blixen)的名著《非洲之旅》(Out of Africa)出版80周年;尼日利亞女作家阿迪奇(Chimamanda Adichie)依然被受全球關注。南非調查新聞記者鲍文(Jacques Pauw),出版新書《總統的守護者》(The President’s Keepers),揭露南非總統祖馬的貪腐內幕,史無前例熱賣;肯亞的網上書店崛起;尼日利亞最大出版商木薯出版(Cassava Republic Press)亦開始打入英美市場。

非洲的出版界經歷了豐盛的一年。美國新聞網站Quartz,便製作了清單,推介非洲年度好書。以下是十本非洲年度好書。

1、書名:African Muckraking / 編著:Anya Schiffrin and George Lugalambi

African Muckraking意即「非洲黑幕」。全書結集了41篇非洲調查新聞報導,涉獵內容包括勞工問題、警察濫權、女性權益、飢荒、戰亂和民主發展等重要議題。

2、書名:Collective Amnesia / 作者: Koleka Putuma

Collective Amnesia是南非詩人Kolka Putuma的詩選集,中文意思是「集體失憶」。Kolka Putuma的詩歌充滿人文關懷,書本結集了影像和相片,探討生存、記憶、喜樂、死亡等話題。

3、書名:We Do Not Have Borders / 作者: Keren Weitzberg

Keren Weitzberg是賓夕法尼亞大學非洲研究學的助理教授。早於肯亞建國前,索馬里人已在肯亞聚居了很長時間。可是,肯亞的索馬里人長年被視作異類,飽受迫害,在書中,Keren Weitzberg便希望查考背後的歷史因素。

4、書名:Dance of the Jakaranda / 作者: Peter Kimani

Dance of the Jakaranda是一本歷史小說。作者透過三位主角,在興建「瘋狂鐵路」(Lunatic Express)時的經歷,把殖民時期的肯亞社會刻劃出來,故事以笑中有淚的方式,討論種族、身分、愛等命題。

5、書名:Dear Ijeawele, Or a Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions / 作者: Chimamanda Ngozi Adichie

阿迪奇在書中提出了15個建議,如何把女孩訓練成女權主義者,包括讓女孩選擇玩具、公開談及化妝、打扮等。這本書無疑是性別政治的另類入門。

6、書名:The January Children / 作者:Safia Elhillo

The January Children是指一班在英殖蘇丹出世的難民小孩,他們不知道自己真正的出生日期。他們的出生日期,一律是一月一日,出生年份則按據他們高度來分派。這本詩集嘗試反映殖民主義、戰爭、流離失所、邊界轉移等問題。

7、書名:A Moonless, Starless Sky / 作者:Alexis Okeowo

這本書由美國調查新聞記者Alexis Okeowo所寫,講述四段平凡非洲人對抗極端主義的故事。故事包括:一對年輕情侶,被烏干達狂人科尼(Joseph Kony)的聖靈抵抗軍綁架的遭遇、一名毛里塔尼亞人發起廢除現代奴隸制的事跡、一支索馬利亞女子籃球隊的奮鬥史、一位義務警員對抗博科聖地的經歷。

8、書名:Always Another Country / 作者:Sisonke Msimang

Sisonke Msimang是南非女性作家和社運家。在這本自傳中,她娓娓道出多年來的流亡歲月:童年時輾轉於贊比亞、肯亞和加拿大避難,長大後到美國讀大學,並於90年代、白人政權倒台後回到南非。這本書探討了家庭、母愛、愛情等人生命題。

9、書名:Stay with Me / 作者:Ayobami Adebayo

在尼日利亞,部分地區依然承認一夫多妻制。這本小說講述了一位尼日利亞女性的經歷。女主角和丈夫自大學時期相戀,兩人一直堅持一夫一妻。然而,結婚後四年,女主角依然沒有身孕,她試盡各種方法,依然徒勞無功。她們的婚姻終於迎來危機,丈夫的家人希望他娶第二位老婆。最終,女主角找到可以懷孕的方法,但代價卻是非常沈重。這本書除了講述了尼日利亞女性的處境,也探究家庭和婚姻價值。

10、書名:The President’s Keepers / 作者:Jacques Pauw

祖馬治下的南非政府,貪污腐敗嚴重。南非調查新聞記者鲍文,踢爆南非權貴的貪腐內幕,內容牽動南非人民的心。書藉多次被南非國家安全局勒令停售,卻意外成為南非全年最暢銷書籍,迫使祖馬也要同意對南非稅務局進行緊急司法調查

本文經授權轉載自Outside 2017年非洲年度好書