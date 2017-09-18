Outside》非洲如何創作自己的動畫故事？

在電視界，南非的公共廣播機構行政混亂，不能像其他國家的公共電視台般支持本地動畫。對付費電視來說，購買知名的動畫亦更為方便、便宜。這使非洲的動畫製作人面對著嚴峻的困局，進退兩難。

ELLY LAM

過去一個世紀，動畫電影帶給了世界各地小朋友不少童年回憶。一些新興國家如中國，近年都希望推出更多本土動畫，用自己文化視角向小孩說故事，非洲各國自然也不例外。

2013年推出的《酷巴：尋斑大冒險》（Khumba） ，暫時是非洲最成功的動畫。

可是，非洲動畫家正要面對缺乏國際性的題材的問題，也缺乏資金。

迪士尼1994年的傑作《獅子王》（The Lion King）

非洲的動畫，大多以迪士尼1994年的傑作《獅子王》（The Lion King）作為動畫原型 。動畫混合了很多在西方眼裡很「非洲」的元素：斯瓦希里語（ Swahili） 、大草原，和自然靈性。但除此之外，非洲動畫家彷彿未能提出另一種「非洲故事」。

2013年推出的《酷巴：尋斑大冒險》（Khumba） ，暫時是非洲最成功的動畫。

這是一套圍繞著半白色的斑馬的動畫，由南非動畫師福雷斯特（ Stuart Forrest）和他的團隊執導。配音也是星光熠熠，有好萊塢明星如布希米（Steve Buscemi）、尼遜（ Liam Neeson）及費許朋（ Laurence Fishburne） 。《酷巴》是一個令人熟悉的動物寓言，福雷斯特創造了一個非常仔細、真實的非洲景觀。電影推出市場後大受好評，在中國的票房更超過一百萬元美金，打破了南非電影的紀錄。

南非動畫師福雷斯特（ Stuart Forrest）

可是，福雷斯特指出，若要複製《酷巴》的成功，非洲動畫業需要一場革命。

他意識到南非動漫產業，以歐美文化背景的白人為主，缺乏多樣性。即使南非是非洲的動畫片龍頭，但很多在非洲設置和製作的故事，亦未能真正代表到非洲兒童。

一直以來，美國為主的動畫電影，其角色設定，也傾向歐美風格，讓歐美白人兒童較容易在動畫片中，找同認同感。例如茉莉公主（Princess Jasmine）、花木蘭和蒂安娜 （Tiana） 等非白人女主角的故事。以《酷巴》為例，它其實是以一個很歐美的角度，呈現的非洲想像。

除了動畫無法真正代表非洲原貌外，市場接納能力，亦是他們其中一個隱憂。

南非開普敦（Cape Town）一家露天戲院

非洲動畫現行的商業模式，是先製作電視，讓投資者意識到行業有具大發展潛力，繼而製作電影，成本相對而言亦更為便宜。

但是，福雷斯特和其他動畫製作人，發現現有的商業模式，並不可行。電影製片人認為，非洲市場很多時只佔票房1%，故他們坦言看不到非洲人的需求，亦不視非洲為一個重要市場——即使現時非洲有4億名兒童。



在電視界，南非的公共廣播機構行政混亂，不能像其他國家的公共電視台般支持本地動畫。對付費電視來說，購買知名的動畫亦更為方便、便宜。這使非洲的動畫製作人面對著嚴峻的困局，進退兩難。動畫制作人、BugBox animation的創辦人Tim Argall指出，世界的另一邊廂，法國政府已意識到動畫的重要性，並在早前已開始投資動畫行業，希望能在法國創造另一個迪士尼或彼思，他們希望南非政府同樣會投放資源到動畫行業。

非洲另一套成功的動畫Super Strikas

當然，非洲的動畫製作人，也正致力尋求不同的商業模式。

非洲另一套成功的動畫Super Strikas，講述一隊由不同種族組成的足球隊，出戰世界超級聯賽，透過比賽，他們學習到團隊合作和公平競爭。就如真實世界的足球隊一樣，每位球員均有贊助及會在他們的球衣上貼上標誌。動畫製作人Richard Morgan-Grenville指出：「我們把主要的廣告客戶放在了球衣上，贊助商遍布全球。」

SuperStrikas的商業模式或許是一條新的出路，但對非洲動畫業而言，這還是一場漫長的路。

來源：Quartz

本文經授權轉載自Outside：非洲如何創作自己的動畫故事？