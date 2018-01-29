TOP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區 市場
媒體
自由評論網 > 媒體

Outside》在印度，學童自殺如何成為了全國性問題！

近來印度政府一直希望能打造世界級的大學，致力鞭策各大學府的研究發展。過程中，大學卻忽略了學生福祉，尤其是情緒支援方面，大學們都缺乏有關應對機制。很多時候，學校職員都以錯誤的方法處理學生情緒，再加上印度社會主流都視「情緒病」為禁忌，大家都對問題避而不談，視而不見。
作者： Outside
2018-01-29 11:25
 | 2018-01-29 11:25

BILLY TONG

印度的學童自殺問題日益嚴重。

根據印度内政部（Ministry of Home Affairs），自2014年起，3年間，印度有多達26,476名學生自殺身亡。單單是2016年，便有9,474名學生自殺。

換言之，在印度，每55分鐘，就有一名學生自殺身亡；每24小時，就有約26名學生自殺過身。

其中，在2017年5月，印度中學的十年級和高中十二年級公開試（相等於香港舊制的會考和高考）放榜，至少有12名中央邦的學生，因為成績不如意，鬱鬱寡歡，自殺身亡。事件也獲多間外媒轉載。

在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）和西孟加拉邦，學童自殺問題最嚴峻。2016年，馬哈拉施特拉邦有1350名學童自殺，佔全國14%，西孟加拉邦則有1147名。

印度國會

内政部部長阿赫爾（Hansraj Gangaram Ahir）向印度人民院（Lok Sabha）匯報時，指印度學童自殺原因十分複雜，但試場失意，是其中一個最大原因，超過四分一的學童自殺，都與考試壓力有關。在2016年，便有2413宗學童自殺案與考試有關，2015則有2646宗，2014年亦有2403單。除了學業問題，家庭、社交、情緒病、感情問題也是普遍的原因。

印度初創企業Your Dost，專門在網上提供心靈支援和輔導服務。他們在2016撰文，認為印度學童自殺原因，遠比學業失意複雜，當中包括個人的心理因素（例如對失敗的恐懼）、家庭因素（例如印度家長常把各種職業分等級），加上社會普遍對情緒病有很大歧見，種種因素加起來，令學生們走上絕路。

印度社會學家迪舒嫚妮（Samata Deshmane）則指出，印度社會正不斷變遷，人們感到自己難以應對社會變遷；人們是社會動物，但今天的人們變得愈來愈個人主義，且互相爭逐，因此人們很抑鬱。

印度政府一直希望打造世界級大學，致力鞭策各大學府的研究發展。過程中，大學卻忽略了學生福祉，尤其是情緒支援方面，大學們都缺乏有關應對機制。很多時，學校職員都以錯誤的方法處理學生情緒。在輔導時，他們可能用上一些主流、保守的說法（例如叫學生不應浪費時間和父母金錢，於學習以外的事上）。

現時，印度社會主流都視情緒病為禁忌，大家都對問題避而不談，視而不見。然而，根據世衛於2015年的報告估計，印度有5700萬抑鬱症患者，3800萬焦慮症患者，分別佔總人口4.5%和3%。可是，印度每年僅投放0.06%的醫療開支於精神健康服務。現時，印度全國13億人口，卻只有少於5000名精神科醫師，大約2000名臨床心理醫生。

印度政府已開始進行改革。去年，印度國會通過精神健康醫療法案（Mental HealthCare Bill 2016），保障情緒及精神病人可得到醫療的權利。另外，還有地方精神健康計畫（District Mental Health Programme），鼓勵地方政府提供防止自殺支援服務、工作壓力管理班、生活技能班，以及加強學校的情緒輔導支援。去年三月，印度總理莫迪（Modi）更破天荒，於他的電台節目，談及印度精神健康問題，並強調印度政府有決心解決問題。

浦那市（Pune）

印度的一些教育團體，也投入支援心理健康的工作。在浦那市（Pune），115間的學校開辦「健康間」（Wellness Cell），服務有情緒需要的學生。

印度最著名的工程學院之一，印度理工學院克勒格布爾校區（The Indian Institute of Technology-Kharagpur），更採取了一個特別政策：故意每天關掉電源一小時，以鼓勵學生停一停，互相交流。

印度理工學院克勒格布爾校區

根據世衛資料，2015年自殺率最高的頭三個國家，分別是斯里蘭卡、圭亞那和蒙古，平均每十萬人，分別有34.6、30.6和28.1人自殺。

已發達國家之中，南韓自殺率最高，每十萬人平均有24.1人自殺，位全球第十。印度則位全球第24，數字為24.1。近年香港學童自殺問題，受各界關注，於2016年的自殺率為每10萬人有8.9人，稍低於全球平均10.7的水平。

來源：India TimesQuartzFirstpostWHO

自由評論網關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

本文經授權轉載自Outside ：在印度，學童自殺如何成為了全國性問題！

Outside

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 印度 教育 outside 學童自殺
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.