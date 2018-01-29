Outside》在印度，學童自殺如何成為了全國性問題！

近來印度政府一直希望能打造世界級的大學，致力鞭策各大學府的研究發展。過程中，大學卻忽略了學生福祉，尤其是情緒支援方面，大學們都缺乏有關應對機制。很多時候，學校職員都以錯誤的方法處理學生情緒，再加上印度社會主流都視「情緒病」為禁忌，大家都對問題避而不談，視而不見。

BILLY TONG

印度的學童自殺問題日益嚴重。

根據印度内政部（Ministry of Home Affairs），自2014年起，3年間，印度有多達26,476名學生自殺身亡。單單是2016年，便有9,474名學生自殺。

換言之，在印度，每55分鐘，就有一名學生自殺身亡；每24小時，就有約26名學生自殺過身。

其中，在2017年5月，印度中學的十年級和高中十二年級公開試（相等於香港舊制的會考和高考）放榜，至少有12名中央邦的學生，因為成績不如意，鬱鬱寡歡，自殺身亡。事件也獲多間外媒轉載。

在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）和西孟加拉邦，學童自殺問題最嚴峻。2016年，馬哈拉施特拉邦有1350名學童自殺，佔全國14%，西孟加拉邦則有1147名。

印度國會

内政部部長阿赫爾（Hansraj Gangaram Ahir）向印度人民院（Lok Sabha）匯報時，指印度學童自殺原因十分複雜，但試場失意，是其中一個最大原因，超過四分一的學童自殺，都與考試壓力有關。在2016年，便有2413宗學童自殺案與考試有關，2015則有2646宗，2014年亦有2403單。除了學業問題，家庭、社交、情緒病、感情問題也是普遍的原因。

印度初創企業Your Dost，專門在網上提供心靈支援和輔導服務。他們在2016撰文，認為印度學童自殺原因，遠比學業失意複雜，當中包括個人的心理因素（例如對失敗的恐懼）、家庭因素（例如印度家長常把各種職業分等級），加上社會普遍對情緒病有很大歧見，種種因素加起來，令學生們走上絕路。

印度社會學家迪舒嫚妮（Samata Deshmane）則指出，印度社會正不斷變遷，人們感到自己難以應對社會變遷；人們是社會動物，但今天的人們變得愈來愈個人主義，且互相爭逐，因此人們很抑鬱。

印度政府一直希望打造世界級大學，致力鞭策各大學府的研究發展。過程中，大學卻忽略了學生福祉，尤其是情緒支援方面，大學們都缺乏有關應對機制。很多時，學校職員都以錯誤的方法處理學生情緒。在輔導時，他們可能用上一些主流、保守的說法（例如叫學生不應浪費時間和父母金錢，於學習以外的事上）。

現時，印度社會主流都視情緒病為禁忌，大家都對問題避而不談，視而不見。然而，根據世衛於2015年的報告估計，印度有5700萬抑鬱症患者，3800萬焦慮症患者，分別佔總人口4.5%和3%。可是，印度每年僅投放0.06%的醫療開支於精神健康服務。現時，印度全國13億人口，卻只有少於5000名精神科醫師，大約2000名臨床心理醫生。

印度政府已開始進行改革。去年，印度國會通過精神健康醫療法案（Mental HealthCare Bill 2016），保障情緒及精神病人可得到醫療的權利。另外，還有地方精神健康計畫（District Mental Health Programme），鼓勵地方政府提供防止自殺支援服務、工作壓力管理班、生活技能班，以及加強學校的情緒輔導支援。去年三月，印度總理莫迪（Modi）更破天荒，於他的電台節目，談及印度精神健康問題，並強調印度政府有決心解決問題。

浦那市（Pune）

印度的一些教育團體，也投入支援心理健康的工作。在浦那市（Pune），115間的學校開辦「健康間」（Wellness Cell），服務有情緒需要的學生。

印度最著名的工程學院之一，印度理工學院克勒格布爾校區（The Indian Institute of Technology-Kharagpur），更採取了一個特別政策：故意每天關掉電源一小時，以鼓勵學生停一停，互相交流。

印度理工學院克勒格布爾校區

根據世衛資料，2015年自殺率最高的頭三個國家，分別是斯里蘭卡、圭亞那和蒙古，平均每十萬人，分別有34.6、30.6和28.1人自殺。

已發達國家之中，南韓自殺率最高，每十萬人平均有24.1人自殺，位全球第十。印度則位全球第24，數字為24.1。近年香港學童自殺問題，受各界關注，於2016年的自殺率為每10萬人有8.9人，稍低於全球平均10.7的水平。

來源：India Times、Quartz、Firstpost、WHO



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本文經授權轉載自Outside ：在印度，學童自殺如何成為了全國性問題！