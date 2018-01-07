MyGoPen》LINE 傳「胖老爺」美式炸雞免費桶裝兌換券？胖老爹懸賞抓人

又是 LINE@ 的詐騙邀請，主要透過假的兌換券來大量吸引民眾加入，最後附上的分享連結都不是真實的活動頁面，都是導到假的 LINE@ 生活圈加入連結，「胖老爹」美式炸雞也出面澄清這不是他們了，別上當囉！

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你 LINE 收到「胖老爺」美式炸雞免費桶裝兌換券邀請嗎？這跟之前的貼圖主題下載、禮券一樣全是假的，不過仔細一看，人家是胖老「爺」，但是容易誤導群眾是胖老爹美式炸雞的宣傳活動，這些不當使用 LINE@ 生活圈帳號，假裝送主題、送禮券、送兌換券的方式來吸引大量民眾加入，真的別被騙了，如今胖老爹也在臉書公告說要懸賞抓人啦！

胖老爺美式炸雞免費桶裝兌換券的詐騙

原始謠傳版本：

（star）2018美式炸雞免費桶裝兌換卷

歡慶開幕後第一個新年

推出限時免費全家桶餐優惠卷（一人限領一份）

（star）免費對換期限至:2018/1/31 23:59 （star）

謠言破解說明：

又是 LINE@ 的詐騙邀請，主要透過假的兌換券來大量吸引民眾加入，最後附上的分享連結都不是真實的活動頁面，都是導到假的 LINE@ 生活圈加入連結，胖老爹美式炸雞也出面澄清這不是他們了，別上當囉！

正確闢謠解釋：

有經驗的人一看到就知道是假冒的 LINE@ 生活圈帳號，當然大家如果看到相關帳號發出的縮網址時更要小心，LINE@ 生活圈台灣官方也很早就公告表示這些帳號用不當手法吸引大量用戶加入，未來很有可能被他們發送商業廣告、不實消息或非法內容，請大家多防範。另外也很有可能是故意要累積大量好友後再把該帳號轉賣套利，不要上當囉！最簡單的辨識方式就是避免加入完全沒有綠色官方帳號或藍色認證的圖示，不貪心就能應付大部分的詐騙生活圈帳號囉！

胖老爹炸雞有限公司也貼出公告：



有關網路瘋傳之炸雞桶兌換卷



本公司及全省加盟分店，並無於網路或社群媒體LINE上提供全家桶免費兌換卷，請消費者明察，勿受騙上當。 另外，此不肖人士創建之兌換卷，不僅嚴重危害胖老爹消費者權益及造成消費者恐慌，此舉也侵犯了胖老爹智慧財產權，請廣大消費者勿聽信此訊息內容，切勿持續散播、分享不法訊息，本公司一經查獲將一舉提告，決不寬貸！



懸賞！ 我們要抓兇手是誰



如有消費者查出此訊息出處及來源，請透過FB私人訊息與我們反應，或致電本公司客戶服務部專線0933-533-322 您的資料提供一經採用，且讓我們抓到兇手，本公司將提供您高額檢舉獎金！

歡迎各路善心網友、正義人士幫忙！



本文經授權轉載自MyGoPen: LINE 傳「胖老爺」美式炸雞免費桶裝兌換券？胖老爹懸賞抓人