這是假消息》海關拍賣網是詐騙！500G超大容量隨身碟是假的，貨到付款無用

純屬詐騙網站，是現下最流行的臉書導入一頁式購物網站詐騙，甚至還下廣告繼續騙人，尤其粉絲團內容短淺，粉絲數很少，網頁版型多半是一頁式網站，強調「貨到付款」這樣的，多半都是詐騙，看到閃存盤、內存、硅谷等用詞就知道，這是來自中國的詐騙集團，就算最後收到也都是垃圾，隨便都要 8000 了，最好是這種價格，消費者別受騙。

◎這是假消息

臉書詐騙！海關拍賣網 Facebook 頁面為「500G超大容量隨身碟」、「106年關將近 海關倉庫壓力增大」這樣類似的網路訊息，完全是一頁式詐騙啊！現在正流行，而且強調貨到付款的更要小心，之後收到的都是垃圾，別被騙了！

海關拍賣網的臉書詐騙

原始謠傳版本：

106年關將近 海關倉庫壓力增大

政府與海關方面商討后一致決定

將價值數百萬隨身碟低價出清



500G超大容量隨身碟

原價199美元（約6100台幣）

現一折出售 力只求收回原料成本

數量有限 售完即止

首頁還搞得好像政府官方網站

有各種類似的手法，別上當了！

詐騙破解說明：

真的純屬詐騙網站，也是現在最流行的臉書導入一頁式購物網站詐騙，甚至還下廣告繼續騙人，尤其粉絲團內容短淺，粉絲數很少，網頁版型多半是一頁式網站，強調「貨到付款」這樣的，多半都是詐騙，看到閃存盤、內存、硅谷等用詞就知道，這是來自中國的詐騙集團，就算最後收到也都是垃圾，隨便都要 8000 了，最好是這種價格，也有相關新聞報導了。

正確闢謠解釋：

根據關務署的說法，海關拍賣都是整批的，不會個別出售。網路購物陷阱多，請小心。另外關務署也在官方粉絲專頁表示：網路購物陷阱多，大家請小心!!海關拍賣網非本署的官方網站，本署的拍賣皆會在本署及各關 （基隆關、臺北關、臺中關及高雄關） 的官網公告拍賣資訊，不會進行臉書或網站個人標售，請大家告訴大家！



這裡提供「臉書廣告購物退貨 追查大連線」的教學：不管是哪裡的廣告（臉書，Line，IG，Google，yahoo奇摩），只要沒有公司資訊，沒有客服電話，不要買。沒有公司電話地址的網頁，不要買。有電話地址，下單前請親自打電話去確認，貨到付款的包裹不要隨便簽收，不要代收貨到付款的包裹！



根據網友的經驗，未來想走退貨流程也會發現求償無門，網頁寫的聯絡方式都是假的或者沒有標示，一頁式網站不只是物流金流等退貨問題，有的還可能有信用卡盜用問題，大家真的要小心囉！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。





資料來源：Facebook - 臉書廣告購物退貨 追查大連線



資料來源：關務署 - 網路購物陷阱多，大家請小心!!



資料來源：Dcard - #詐騙 #500G隨身碟



資料來源：Facebook - 臉書廣告購物退貨 追查大連線



資料來源：165反詐騙 - 最近網路上出現許多一頁式購物網站

本文經授權轉載自 這是假消息 :【假臉書】海關拍賣網是詐騙！500G超大容量隨身碟是假的，貨到付款無用