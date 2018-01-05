韋恩的食農生活》歐洲莓果銫137再度輻射超標？！

有關農產品食品的輻射管制，大家的眼光焦點都放在日本的福島週邊五縣。現在其實歐洲似乎也得留心了，所以以地理區域來劃分產品能不能進口，看來不是科學的方法、也是不夠嚴謹的。

◎韋恩的食農生活

1月3日食藥署公布，有1件奧地利出口的藍莓果醬「D'ARBOD'ARBO 70%藍莓果醬（BLUEBERRY DOUBLE FRUIT SPREAD）」檢出輻射超標，其銫-137每公斤驗出145貝克。國家訂定的「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」為銫-134與銫-137總和限量每公斤100貝克，因此已經超過標準。違反「食品安全衛生管理法」。共計48公斤，全數依規定退運或銷毀，而且之後市場稽查也發現同一款產品輻射超標，已要求業者下架回收。

衛福部食藥署公布，一款藍莓果醬輻射超標。（食藥署提供）

其實在去年１１月時，統一企業自主通報健康食品原料「山桑子」輻射超標，其產品也自主下架回收。因此食藥署立即啟動對冷藏、冷凍的山桑子與藍莓等，在邊境查驗強化管理，逐批取樣送至原能會檢驗，並同步啟動後市場稽查。

山桑子又稱歐洲藍莓，與藍莓是很接近的東西，因此一起追查是很應該做的事，事實上也因此追得此批果醬超標，對台灣人民是很好的保障，值得為食藥署拍拍手。

但是由此一事件，我們必須留意幾件事情。首先是看來有好幾起歐洲莓果的輻射汙染了，銫-137是人工核種不是自然界找得到的，所以確定一定是人為核子事件的污染。只是這汙染源是甚麼呢，目前沒人知道。因為烏克蘭又恢復出口野生莓果到歐洲了，會是來自車諾比週邊的汙染嗎？亦或是，其實去年初歐洲也有偵測到東歐有異常的輻射塵出現，因此有人懷疑俄羅斯是不是有新的核子試爆或輻射外洩事件了，只是目前沒人能夠確定。

此外，有關農產品食品的輻射管制，大家的眼光焦點都放在日本的福島週邊五縣。現在其實歐洲似乎也得留心了，所以以地理區域來劃分產品能不能進口，看來不是科學的方法、也是不夠嚴謹的。

本文經授權轉載自-韋恩的食．農．生活： 歐洲莓果銫137再度輻射超標