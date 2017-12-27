的確，香腸不加亞硝酸鹽不是不行，不過需要非常專業的知識與技術，不是這種半桶水瞎嚷嚷的人就辦得到的。那要有很多條件一起配合，比如說降低pH值、降低水活性、加熱、冷藏等等，這些條件組合越多，威力越大，只有冷凍是過不了肉毒桿菌這一關的。

韋恩的食．農．生活

香腸添加亞硝酸鹽有悠久歷史，目的也是為了安全，不需要以添加物的大旗去汙名化。如果為了不添加亞硝酸鹽而造成肉毒桿菌中毒，那可是很容易死人的。這個重大風險，鼓吹用冷凍就可不添加亞硝酸鹽的人，可有告訴大家？ 而且他負得了責任嗎？

食物中毒絕對是食安很重要的一環，如果為了致癌風險不加亞硝酸鹽而中毒身亡，那是本末導致了！

今天看到這篇文章【公民寫手】香腸可以不加亞硝酸鹽嗎？在網路流傳，頓時一驚。我覺得有必要出來澄清，給大家正確的知識。香腸不添加亞硝酸鹽，容易造成肉毒桿菌滋生，然後就可能造成肉毒桿菌中毒。的確，香腸不加亞硝酸鹽不是不行，不過需要非常專業的知識與技術，不是這種半桶水瞎嚷嚷的人就辦得到的。那要有很多條件一起配合，比如說降低pH值、降低水活性、加熱、冷藏等等，這些條件組合越多，威力越大，只有冷凍是過不了肉毒桿菌這一關的。因為既然冷凍、就要解凍回溫，那不是塑造了肉毒桿菌生長的大好條件嗎？



拿豬腳比香腸更是不倫不類，香腸經過多重加工，容易被細菌汙染，所以特別要小心，而豬腳內部是不會有肉毒桿菌存在的，否則即使在古代沒冰箱的時候，可曾有聽過有人吃了豬腳而肉毒桿菌中毒的嗎？ 這樣比較會讓人非常懷疑這位獸醫師的專業性。

總之請大家小心，不要隨便亂學。食物中毒絕對是食安很重要的一環，如果為了致癌風險不加亞硝酸鹽而中毒身亡，那是本末導致了。像義美是有不添加亞硝酸鹽的香腸，但是那是人家經過專業的設計的，比如說它是熟的，所以是經過高溫殺菌或滅菌；然後它口味相當甜，也是為了降低水活性；再來它保存也採取了冷凍方式。這再再告訴我們，食安是很專業的，千萬不能為了商業目的鋌而走險。

奉勸該文作者與刊登平台，要有專業的知識與學習的態度，不要輕易給大眾不負責任的錯誤知識，害人害己。萬一鬧出人命，誰擔得起？

今天那篇文章看來已經傳開，懇請大家把我的澄清與呼籲傳給你的朋友，以免有人處於風險之中而不自知。

本文經授權轉載自-韋恩的食．農．生活 香腸可以不加亞硝酸鹽嗎？答案:要真正專家才可以