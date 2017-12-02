林濁水觀點》中壢事件和美麗島事代（三） 從台灣史中消失的一代台灣人

在追求228真相的運動中，幾乎參與者都把政權不義的焦點放在社會「菁英份子的消失」上，痛惜他們的集體被害，但當時比這些菁英份子更積極反抗暴政的應該是血氣方剛的大、中學校學生。國民黨政權對還沒有什麼社會地位的年輕人的迫害和鎮壓，很自然的，比對「菁英」更沒有顧忌，更嚴酷，人數更多，他們的受害，雖然沒有受到像菁英被迫害一樣的注意，但是造成的影響甚至更深遠。

林濁水

台灣人的組黨運動，本島有兩波，第一波1960年結束，因為雷震被捉去關，中斷了15年後，才重新藉著《台灣政論》開始集結另一波組黨陣營，但是，如果把海外1960年代台獨結盟也算在「組黨」的話，那麼從1960年到1986年，在時間序列上便沒有間斷。

只是，問題這麼簡單嗎？台灣人的運動，在時間上的年代上雖然沒有間斷，但從「人的世代」上看就不是這麼一回事了。

現在把大家比較熟悉的組黨人士分三波並按出生的年份排列成表。

（作者製表）

（作者製表）

從這個表中我們可以發現，三波的組織運動，都各自有兩個梯次，各梯次的年齡都非常接近，全在5年之間，而兩個梯次形成了軸心年齡都大約相差10歲的不同世代。

第一波組黨核心人士，第一世代出生年份集中在1900年之前；第二世代出生身份集中在1910前後共5年之間。前者是雷震、夏濤聲、齊世英、李萬居、楊金虎、吳三連、郭國基7人；後者是許世賢、郭雨新、李源棧、高玉樹4人。兩個軸心年份相差10年，大約可以算是兩個世代。第一個世代中以雷震最受尊重，因此以他創辦的雜誌之名，稱這世代為「自由中國世代」，後者是以省參議員五男一女為主角稱之為「五龍一鳯世代」1。

屬於第二波的海外台獨運動的領袖，第一梯次最早的是1918年出生的史明，其次是王育德、辜寬敏，出生在1920年代，兩人才差兩歲。第三梯次在出生在1930年代，如黃昭堂、蔡同榮，張燦鍙，羅福全，陳隆志，許世楷等都是在1932～1936前後共5年間出生。各梯次軸心年齡都差大約10歲。

第一梯次的年代，運動最為消沈無聲，可以叫做寂靜世代；第二世代開始重新集結，但是人數仍然太少，仍是個寂靜的世代；第三世代在海外日、美、歐組成台獨聯盟，可以稱做台獨聯盟創盟世代2。

第三波組黨運動中，第一梯次展開組黨的，可以叫美麗島世代，他們的出生的年份也很集中，在1938年到1943的5年間，有康寧祥、姚嘉文、張俊宏、施明徳、許信良等人。第二梯次是美麗島案爆發後替他們出庭辯護的「辯護律師世代」和原來美麗島世代的助理或反對刋物編輯作家為主體的「編聯會世代」，後者在1980年代被稱呼「黨外新生代」。他們出生的年代幾乎全都集中在228事件爆發的1947前後的共4年之間，他們甚至因此被稱呼是228寃魂投胎的一代。兩個世代的軸心年份也相差近10年。

美麗島世代的助理或反對刋物編輯作家為主體的「編聯會世代」在1980年代被稱呼「黨外新生代」。（圖：邱萬興）

經過列表比對之後，最驚人的現象是在整整38年的戒嚴時期中，所有著名的參加組黨或台獨聯盟的人士，出生時間雖然涵蓋了從1897直到1952年，長達45年，共有50多人；但是其中1911年到1920年的10年間出生的台灣籍人士竟然只有一個史明，1921～1930的10年間出生的台灣籍人士也只有黃信介、王育德、辜寬敏3人而已。

人數少成這樣，只有少數個人的努力，沒有世代集結的現象，未免太不尋常，那麼原因又是什麼？

關鍵是228事件的衝擊

1987年二二八和平日促進會成立並發動一連串追求228真相的運動後，一個特別受到關切的議題是：為什麼「多數在恐怖時期消失不見的菁英，其實與城市暴動毫無關聯」3？促進會把消失的「台灣菁英的消失」做為對國民黨政權最嚴厲的控訴焦點。

比菁英消失更嚴酷的鎮壓

為什麼「菁英消失」了？官方的正式文書提供了線索。

當年台灣行政長官公署出版的《台灣省二二八暴動事件紀要》中可以看到當時國民黨統治台灣的當局，幾乎把涵蓋台灣各地的士紳領袖，甚至包括許多後來當樣板栽培的「半山」如連震東、黃朝琴等都被列入204個「暴動的主動及附從者」之內準備加以迫害，這名單包括了80多名各級民意代表。後來，果然其中死於事件的民代有18人，被捕、通緝的民代有30人。事實上，枉死的還不只是在名單上羅列的，還有教授、法官、媒體經營者等社會領袖。

從當時統治台灣的當局這些整肅的對象看來，可以見到台灣統治當局對台灣人全盤性的「非我族類」的不信任有多強烈，鏟除台灣社會各界的領袖的意願有多麼高。台灣陳儀政權這樣強烈的觀點和意願在國民政府遷台後並沒有消退，反而後來國民黨堅持在台灣維持世界最久的戒嚴體制，以及在國家公職人事上高度防範台灣人，只撿選少數台灣人在政權中當樣板的根源。

《台灣省二二八暴動事件紀要》中可以看到當時國民黨統治台灣的當局，幾乎把涵蓋台灣各地的士紳領袖都列入204個「暴動的主動及附從者」之內準備加以迫害，這名單包括了80多名各級民意代表。（維基共享）

在追求228真相的運動中，幾乎參與者都把政權不義的焦點放在社會「菁英份子的消失」上，痛惜他們的集體被害。其實，當時比這些菁英份子更積極反抗暴政的應該是血氣方剛的大、中學校學生，例如，有名的27部隊就是以學生和泰雅族青年為主力。也因此在事變過程中，國民黨政府整肅的重中之重就在大、中學校之中，例如延平學院及淡江中學所屬受難教師、行政人員及學生人數就相當多，延平學院並因此被降級為中學。

國民黨政權對還沒有什麼社會地位的年輕人的迫害和鎮壓，很自然的，比對「菁英」更沒有顧忌，更嚴酷，人數更多，他們的受害，雖然沒有受到像菁英被迫害一樣的注意，但是造成的影響甚至更深遠。

既有菁英階層雖然被鎮壓，但是逃過劫難的仍然具有繼續追求民主的能量。例如被捕的郭國基、楊金虎，被列為暴動主動和附從者的李萬居都成為1960年籌組新黨的要角。這幾位在228事件發生時都已經約50歲，他們早在日據時代已經建立全島性反抗運動的聲望；他們的下一梯次組黨人士如郭雨新，在228時也已經約40歲，在1960時也都已經累積了相當堅實的社會聲望。然而，他們的後面的世代，1911～1920年出生的，就在無論在島內的組黨或海外的組織台獨圑體方面，居然除了史明沒有什麼領導人物的出現，全然缺席了；再到下一代，1921～1937年間出生的，也只有在海內的黃信介和海外的王育德、辜寬敏3位知名的組織運動領導人物。

1911年到1931年的20年間出生的，在1947年228事件發生時，年齡是16～36—這正是高中、大學學生學齡和剛踏進社會的青年。由此可見，228事件的屠殺鎭壓對1911～1930年兩個世代追求民主政治的動能造成了毀㓕性的打擊—顯然，之中比較有自由信念、政治意識的，很難不在228的事件中不挺身而出，也因此受到徹底鎮壓或鏟除。

郭雨新（左起）、許世賢、郭國基。（圖：網路）

然而，228固然對這兩個世代造成了摧毀性的效應，但是如同世界各地民族主義運動一樣，上一代的悲劇命運註定成為下一代民族主義運動的核心動力，因此他們的下一代，1930年代出生的黃昭堂等人，在他們海外的運動中，228的追思就成了最動人，最重要的凝聚人心的紀念儀式；同樣的，在民進黨組黨後，已經不再年輕的黨外新生代，無法不集結起來發動一連串的228群眾運動而和統治集團的警察在街頭對抗，直到國民黨總統認錯道歉並進行追思紀念和補償。

悲劇的世代毀滅與從悲劇中再生的世代

回顧從1947年228到1996台灣凍省修憲，體制台灣化大致完成的半世紀歲月中，海內外的台灣人雖然追求民主、獨立的運動從未中斷而形成連續性的三大波；但是由於228的衝擊，在世代上面造成了清楚鋭利的斷層現象。1911年到1930年出生的台灣兒女成為特別寂靜的斷層世代。斷層之後重新啟動台灣人的大事業的，毫無疑問的正是美麗島世代4。

美麗島世代和他們的下一個世代，編聯會世代從黨外到民進黨，展現開創力，設定、主導了台灣民主化各個階段的核心議題，轉化了台灣的主流價值。於是，從時序上來看，李登輝的民主功業，都是在民進黨開創了新價值，不惜犧牲地衝撞到體制即將無法負荷時，才順勢而為並成功的，經過這樣的發展，辯護律師的世代終於在2000年領銜完成了台灣第一次的政黨輪替。

悲劇使台灣人於1911～1930年出生的一代成為在歷史中消失的一代，而年幼，所以逃過228鎮壓的美麗島世代則是讓台灣人在歷史中重生的一代，也是此後新民主運動，新台獨運動—無論是群眾運動或議會路線奠基的一代。

註：

1. 五龍一鳳事實上涵蓋了1900年前後直到1910年的世代。因為其成員雖然出生集中在1900年和1910年前後，所以且區分為兩個世代。

2. 江鵬堅1940年出生，年齡和美麗島同一世代，但在軍法審判當辯護律師後才參與黨外運動。

3. 借用馬若孟接受國民黨政府進行研究後的一句質疑。〈228事件—怨懟、社會緊張與社會暴力〉。

4. 如果包括海外的話，世代斷裂是1911～1930，間斷了20年，如果只算島內，則從1911～1938間斷了27年。