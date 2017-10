Outside》世上八個與哥倫布有關的國家名

無論大眾對哥倫布的評價如何負面,他的事跡依然以一種難以磨滅的形式,留存下來──根據《牛津簡明世界地名詞典》,全球有八個國家,是由哥倫布、或者以哥倫布命名,總計人口逾54萬。

BILLY TONG

1492年,義大利裔探險家、航海家哥倫布從西班牙,向西方揚帆渡洋,希望找尋直接從歐洲到印度的新航線。哥倫布的旅程,掀開了人類歷史新的一頁。他不單令歐洲人得知新大陸的存在,同時為這片後來被稱為「美洲」的新大陸,帶來殖民主義、戰爭、殺戮、疾病和奴隸貿易。

經過漫長的抗爭,美洲各地脫離歐洲的控制。現時,美洲共有35個獨立國家,孕育了超過10億人。

自九十年代起,學者們對哥倫布的評價與過往截然不同。哥倫布曾被認為是西方白人世界的英雄,到今天,人們更關注的,是哥倫布如何摧毀了美洲大陸的原住文明。

但是,無論大眾對哥倫布的評價如何負面,他的事跡依然以一種難以磨滅的形式,留存下來──根據《牛津簡明世界地名詞典》(Oxford’s Concise Dictionary of World Place-Names),全球有八個國家,是由哥倫布、或者以哥倫布命名,總計人口逾54萬。

哥倫布的行程

這八個國家分別是:安提瓜和巴布達 (Antigua and Barbuda)、哥倫比亞、哥斯達黎加、多明尼加、聖基茨和尼維斯 (Saint Kitts and Nevis)、聖露西亞(Saint Lucia)、聖文森特和格林納丁斯 (Saint Vincent and the Grenadines)和千里達(Trinidad and Tobago)。

哥倫布所到之處,其實原居民早已賦予一些當地名稱。但是,哥倫布依然選擇創作新的地方名,以示西班牙政府對當地的管治權。哥倫布取的地方名,不少是頌讚天主教神和聖人。

聖基茨(Saint Kitts)

聖基茨(Saint Kitts)即是聖基道(Saint Christopher)的簡音、聖露西亞和聖文森也是基督宗教的聖人。

聖基道(Saint Christopher)

根據鐘斯( Paul Anthony Jones)所寫的《文字點滴》(Word Drops),「聖露西亞」更是世上唯一一個以女性命名的國家。

聖露西亞 (Saint Lucia)

相傳她是羅馬時期被迫害的基督徒,她向神奉獻童貞,一位異教青年苦苦痴纏她,但她拒絕與異教徒結合,而被送往刑場,但奇蹟地,一切酷刑都對她徒勞無功,她知道青年迷戀她雙目,於是自挖雙眼,交給那位青年並說:「那麼,讓我現在只為天主而活吧!」。

聖露西亞 (Saint Lucia)

其他富有宗教色彩的名稱,還包括千里達,意指聖三一 (Holy Trinity),聖父、聖子、聖靈。

巴哈馬(Bahamas)的島嶼,聖薩爾瓦多島(San Salvador Island)據指是哥倫布第一個到達的美洲島嶼,名字源於救世主 (Holy Savior)。

多明尼加的名字則有星期天的意思,即安息日、上主的日子,同時是哥倫布抵達聖薩爾瓦多島的日子。

哥斯達黎加 (Costa Rica)

有時候,哥倫布也會根據一些模糊的觀察,來為地方起名字。哥斯達黎加 (Costa Rica),有富裕的海岸(rich coast)的意思,大抵是哥倫布見到當地人帶著金飾器,而這樣起名,但這些金飾大概只是當地人交易得來。

至於南美國家哥倫比亞(Colombia)的名字,是在19世紀以紀念哥倫布而得名,這個時候,哥倫布已經去世多年。現時,在美國各處也有以哥倫布命名的哥倫比亞市(Columbia),例如德州、賓夕法尼亞州、馬里蘭州,紐約市也有著名學府哥倫比亞大學;加拿大的卑詩省 (British Columbia)也是紀念哥倫布而得名。

哥倫比亞(Colombia)

除了上述與哥倫布有關的國家,世上不少國家,也以其他偉人名字來命名,例如菲律賓是得名於西班牙國王腓力二世、以色列源於舊約聖經人物雅各;玻利維亞和委內瑞拉 (英文全名:Bolivarian Republic of Venezuela)的名字,則是紀念拉丁美洲最偉大的革命家玻利瓦爾(Simón Bolívar)。

有趣的是,雖然哥倫布發現了美洲新大陸,但整個美洲大陸的名稱,其實是以義大利商人亞美利哥·維斯普奇(Amerigo Vespucci)來命名,因為當年包括哥倫布在內的歐洲人,都誤以為新大陸是亞洲的一部分,維斯普奇對南美洲東海岸的多次考察,才正式證實了美洲大陸是不同於亞洲的新大陸。

