Outside》世上八個與哥倫布有關的國家名

無論大眾對哥倫布的評價如何負面，他的事跡依然以一種難以磨滅的形式，留存下來──根據《牛津簡明世界地名詞典》，全球有八個國家，是由哥倫布、或者以哥倫布命名，總計人口逾54萬。

BILLY TONG

1492年，義大利裔探險家、航海家哥倫布從西班牙，向西方揚帆渡洋，希望找尋直接從歐洲到印度的新航線。哥倫布的旅程，掀開了人類歷史新的一頁。他不單令歐洲人得知新大陸的存在，同時為這片後來被稱為「美洲」的新大陸，帶來殖民主義、戰爭、殺戮、疾病和奴隸貿易。

經過漫長的抗爭，美洲各地脫離歐洲的控制。現時，美洲共有35個獨立國家，孕育了超過10億人。

自九十年代起，學者們對哥倫布的評價與過往截然不同。哥倫布曾被認為是西方白人世界的英雄，到今天，人們更關注的，是哥倫布如何摧毀了美洲大陸的原住文明。

但是，無論大眾對哥倫布的評價如何負面，他的事跡依然以一種難以磨滅的形式，留存下來──根據《牛津簡明世界地名詞典》（Oxford’s Concise Dictionary of World Place-Names），全球有八個國家，是由哥倫布、或者以哥倫布命名，總計人口逾54萬。

哥倫布的行程

這八個國家分別是：安提瓜和巴布達 （Antigua and Barbuda）、哥倫比亞、哥斯達黎加、多明尼加、聖基茨和尼維斯 （Saint Kitts and Nevis）、聖露西亞（Saint Lucia）、聖文森特和格林納丁斯 （Saint Vincent and the Grenadines）和千里達（Trinidad and Tobago）。

哥倫布所到之處，其實原居民早已賦予一些當地名稱。但是，哥倫布依然選擇創作新的地方名，以示西班牙政府對當地的管治權。哥倫布取的地方名，不少是頌讚天主教神和聖人。

聖基茨（Saint Kitts）

聖基茨（Saint Kitts）即是聖基道（Saint Christopher）的簡音、聖露西亞和聖文森也是基督宗教的聖人。

聖基道（Saint Christopher）

根據鐘斯（ Paul Anthony Jones）所寫的《文字點滴》（Word Drops），「聖露西亞」更是世上唯一一個以女性命名的國家。

聖露西亞 （Saint Lucia）

相傳她是羅馬時期被迫害的基督徒，她向神奉獻童貞，一位異教青年苦苦痴纏她，但她拒絕與異教徒結合，而被送往刑場，但奇蹟地，一切酷刑都對她徒勞無功，她知道青年迷戀她雙目，於是自挖雙眼，交給那位青年並說：「那麼，讓我現在只為天主而活吧！」。

聖露西亞 （Saint Lucia）

其他富有宗教色彩的名稱，還包括千里達，意指聖三一 （Holy Trinity），聖父、聖子、聖靈。

巴哈馬（Bahamas）的島嶼，聖薩爾瓦多島（San Salvador Island）據指是哥倫布第一個到達的美洲島嶼，名字源於救世主 （Holy Savior）。

多明尼加的名字則有星期天的意思，即安息日、上主的日子，同時是哥倫布抵達聖薩爾瓦多島的日子。

哥斯達黎加 （Costa Rica）

有時候，哥倫布也會根據一些模糊的觀察，來為地方起名字。哥斯達黎加 （Costa Rica），有富裕的海岸（rich coast）的意思，大抵是哥倫布見到當地人帶著金飾器，而這樣起名，但這些金飾大概只是當地人交易得來。

至於南美國家哥倫比亞（Colombia）的名字，是在19世紀以紀念哥倫布而得名，這個時候，哥倫布已經去世多年。現時，在美國各處也有以哥倫布命名的哥倫比亞市（Columbia），例如德州、賓夕法尼亞州、馬里蘭州，紐約市也有著名學府哥倫比亞大學；加拿大的卑詩省 （British Columbia）也是紀念哥倫布而得名。

哥倫比亞（Colombia）

除了上述與哥倫布有關的國家，世上不少國家，也以其他偉人名字來命名，例如菲律賓是得名於西班牙國王腓力二世、以色列源於舊約聖經人物雅各；玻利維亞和委內瑞拉 （英文全名：Bolivarian Republic of Venezuela）的名字，則是紀念拉丁美洲最偉大的革命家玻利瓦爾（Simón Bolívar）。

有趣的是，雖然哥倫布發現了美洲新大陸，但整個美洲大陸的名稱，其實是以義大利商人亞美利哥·維斯普奇（Amerigo Vespucci）來命名，因為當年包括哥倫布在內的歐洲人，都誤以為新大陸是亞洲的一部分，維斯普奇對南美洲東海岸的多次考察，才正式證實了美洲大陸是不同於亞洲的新大陸。

來源：Quartz、News.au

本文經授權轉載自Outside：世上八個與哥倫布有關的國家名