媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 健康 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

Outside》世上八個與哥倫布有關的國家名

無論大眾對哥倫布的評價如何負面，他的事跡依然以一種難以磨滅的形式，留存下來──根據《牛津簡明世界地名詞典》，全球有八個國家，是由哥倫布、或者以哥倫布命名，總計人口逾54萬。
2017-10-31 15:13

BILLY TONG

1492年，義大利裔探險家、航海家哥倫布從西班牙，向西方揚帆渡洋，希望找尋直接從歐洲到印度的新航線。哥倫布的旅程，掀開了人類歷史新的一頁。他不單令歐洲人得知新大陸的存在，同時為這片後來被稱為「美洲」的新大陸，帶來殖民主義、戰爭、殺戮、疾病和奴隸貿易。

經過漫長的抗爭，美洲各地脫離歐洲的控制。現時，美洲共有35個獨立國家，孕育了超過10億人。

自九十年代起，學者們對哥倫布的評價與過往截然不同。哥倫布曾被認為是西方白人世界的英雄，到今天，人們更關注的，是哥倫布如何摧毀了美洲大陸的原住文明。

但是，無論大眾對哥倫布的評價如何負面，他的事跡依然以一種難以磨滅的形式，留存下來──根據《牛津簡明世界地名詞典》（Oxford’s Concise Dictionary of World Place-Names），全球有八個國家，是由哥倫布、或者以哥倫布命名，總計人口逾54萬。

哥倫布的行程

這八個國家分別是：安提瓜和巴布達 （Antigua and Barbuda）、哥倫比亞、哥斯達黎加、多明尼加、聖基茨和尼維斯 （Saint Kitts and Nevis）、聖露西亞（Saint Lucia）、聖文森特和格林納丁斯 （Saint Vincent and the Grenadines）和千里達（Trinidad and Tobago）。

哥倫布所到之處，其實原居民早已賦予一些當地名稱。但是，哥倫布依然選擇創作新的地方名，以示西班牙政府對當地的管治權。哥倫布取的地方名，不少是頌讚天主教神和聖人。

聖基茨（Saint Kitts）

聖基茨（Saint Kitts）即是聖基道（Saint Christopher）的簡音、聖露西亞和聖文森也是基督宗教的聖人。

聖基道（Saint Christopher）

根據鐘斯（ Paul Anthony Jones）所寫的《文字點滴》（Word Drops），「聖露西亞」更是世上唯一一個以女性命名的國家。

聖露西亞 （Saint Lucia）

相傳她是羅馬時期被迫害的基督徒，她向神奉獻童貞，一位異教青年苦苦痴纏她，但她拒絕與異教徒結合，而被送往刑場，但奇蹟地，一切酷刑都對她徒勞無功，她知道青年迷戀她雙目，於是自挖雙眼，交給那位青年並說：「那麼，讓我現在只為天主而活吧！」。

聖露西亞 （Saint Lucia）

其他富有宗教色彩的名稱，還包括千里達，意指聖三一 （Holy Trinity），聖父、聖子、聖靈。

巴哈馬（Bahamas）的島嶼，聖薩爾瓦多島（San Salvador Island）據指是哥倫布第一個到達的美洲島嶼，名字源於救世主 （Holy Savior）。

多明尼加的名字則有星期天的意思，即安息日、上主的日子，同時是哥倫布抵達聖薩爾瓦多島的日子。

哥斯達黎加 （Costa Rica）

有時候，哥倫布也會根據一些模糊的觀察，來為地方起名字。哥斯達黎加 （Costa Rica），有富裕的海岸（rich coast）的意思，大抵是哥倫布見到當地人帶著金飾器，而這樣起名，但這些金飾大概只是當地人交易得來。

至於南美國家哥倫比亞（Colombia）的名字，是在19世紀以紀念哥倫布而得名，這個時候，哥倫布已經去世多年。現時，在美國各處也有以哥倫布命名的哥倫比亞市（Columbia），例如德州、賓夕法尼亞州、馬里蘭州，紐約市也有著名學府哥倫比亞大學；加拿大的卑詩省 （British Columbia）也是紀念哥倫布而得名。

哥倫比亞（Colombia）

除了上述與哥倫布有關的國家，世上不少國家，也以其他偉人名字來命名，例如菲律賓是得名於西班牙國王腓力二世、以色列源於舊約聖經人物雅各；玻利維亞和委內瑞拉 （英文全名：Bolivarian Republic of Venezuela）的名字，則是紀念拉丁美洲最偉大的革命家玻利瓦爾（Simón Bolívar）。

有趣的是，雖然哥倫布發現了美洲新大陸，但整個美洲大陸的名稱，其實是以義大利商人亞美利哥·維斯普奇（Amerigo Vespucci）來命名，因為當年包括哥倫布在內的歐洲人，都誤以為新大陸是亞洲的一部分，維斯普奇對南美洲東海岸的多次考察，才正式證實了美洲大陸是不同於亞洲的新大陸。

來源：QuartzNews.au

本文經授權轉載自Outside：世上八個與哥倫布有關的國家名

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

快加入！新聞送上來！

iOS

Android

LINE加入好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
本文相關： 哥倫比亞 多明尼加 outside 哥倫布 聖露西亞 巴布達 聖基道 聖基茨 安提瓜 聖文森特 格林納丁斯 千里達
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.