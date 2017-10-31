自由開講》三年炒一次土地？離島博弈條款廢了吧！

高志鵬

上周末金門舉辦公投，反對票以九成的懸殊比數否決賭場的設置。其中，同意票低於一成，僅2,705票，竟然連當初提案連署人數6,207人的一半都不到，簡直荒謬。依據《離島建設條例》第十條之二的博弈條款，三年後還可以再提一次公投，難道還要再炒一次土地嗎？這次公投金門就耗費了九百萬元，去年澎湖則是七百萬元，這樣勞民傷財的博弈條款，乾脆廢了吧。

立法院目前就有林靜儀、陳曼麗、楊曜等人所提出刪除博弈條款的提案。我在立法院經濟委員會，三十日質詢主管離島業務的國發會主委陳美伶，她也表態支持刪除，國發會將進行討論與規劃，三個離島各有特色，規劃長期永續發展方案。

回顧2009年《離島建設條例》博弈條款的修法，無黨團結聯盟和國民黨聯手71票強勢通過，26張反對票全數來自民進黨團。在2009年和去年，澎湖都是反對票壓倒性高於同意票。雖然2012年馬祖公投同意設置賭場，但傳聞中的財團反而悄悄收攤。金門在交通上最接近中國市場，幾塊傳聞中的用地都準備好，在商業上被認為最可能設置賭場，卻與民意相違背。

金門的觀光大有創新空間，不會單單只有小三通商機，而事事仰人鼻息。（資料照，記者吳正庭攝）

未來將沒有任何政黨敢違背民意在國會推動《觀光賭場設置條例》等配套法案，顯然可預見二十年內不可能設置賭場，若博弈條款留著，每三年舉辦一次公投，徒留財團每三年炒一次土地的空間。蔡英文總統去年就強調「博弈絕對不會是地方發展唯一的方法」，民進黨政府也展現決心，將在澎湖投入四百五十億元的經費，規劃為「國際智慧綠能觀光島」，善用天然資源，發展觀光產業。

金門不做賭場，各種難得的自然與人文資源都可妥善規劃。地標太武山既然不會租給財團開賭場，那麼國際觀光客從斗門古道健行上山，於鄭成功觀兵弈棋處，一覽高粱田、黃牛和古厝，將是最動人的美景。孩子們可以按圖索驥找尋隱身各處的風獅爺，挖掘一百七十個自然聚落的人文故事。活化石的鱟，一天之內可橫越全島的夜行水獺，夏候鳥栗喉蜂虎的繽紛身影，都具有國際級吸引力。每年售票都秒殺的坑道音樂節，就是戰地空間的創意活化，古戰場的北山古洋樓可做地方故事起點，以和平角度重新詮釋古寧頭等戰史。金門的觀光大有創新空間，不會單單只有小三通商機，而事事仰人鼻息。

（立法委員）

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