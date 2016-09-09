自由開講》澎湖等著被光復

◎陳和文

澎湖將於十月舉行第二次博弈公投，民進黨發布新聞稿表示，反對澎湖博弈的態度與立場始終不變，衡諸全世界區域發展經驗，應奠基於經濟、文化等面向通盤配套，賭場絕非澎湖發展觀光唯一選擇與途徑，為了澎湖未來，支持鄉親公投拒絕。

賭場絕非澎湖發展觀光唯一選擇與途徑，為了澎湖未來，支持鄉親公投拒絕。（記者劉禹慶攝）

民進黨態度很堅定，但讓人錯愕不已的是，當今澎湖縣長即民進黨籍的陳光復卻表示，尊重黨的立場，但會依法進行公投，不會刻意偏袒任何一方，看似義正詞嚴、公平公正，但身為地方首長，難道不應與黨站在同一陣線，貫徹黨的政策與立場，尤其關係澎湖未來命運的重要事項，怎能奢談中立？

澎湖幾年前才舉行博弈公投，已被人民否決，陳縣長好不容易替民進黨光復澎湖，觀之目前情勢並未有多大的變動，且無重新公投博弈的急迫性與必要性，陳縣長非但不能勇敢發聲反對，反而批准進行公投，由於反賭民意高升，輿論偏向不宜設賭場，陳的民調一定會與反賭成正比，快速流失。

身為縣長，態度莫衷一是，絕對會影響民眾觀感，最後可能搞到兩邊不是人，非但無法光復博弈，澎湖還可能被光復呢！

（公務員）

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