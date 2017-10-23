政治的日常》政治的所在：見證豐臣家起落的大阪城

登高望遠看見的大阪風景相當美麗，因此廣受觀光客歡迎。尤其每年四月的櫻花季節，滿開時城壕周邊花團錦簇，甚是華麗，只是櫻花花期甚短，也讓人想起前城主豐臣家的命運，是如此華麗而短暫。

李拓梓

大河劇《真田丸》裡有一個讓人印象深刻的畫面，當後來改名幸村的真田信繁第一次去晉見秀吉，看見大阪城天守閣時，發出了一聲驚呼，「啊，真是壯觀啊」。他當時一定沒有想到，這一座城，這一次見面，將牽動他未來的人生。

這座由豐臣秀吉興建的城池，不僅天守閣高聳入雲，周邊廣布護城河，可以說是固若金湯。大阪旁邊的堺港，是當時的主要港口，雲集了天下商人。秀吉一統天下之後，選擇在這裡築城，應該是考慮這座商業城市的戰略地位。

不過秀吉自己很少住在這裡，大多數的時間，他先是在京都的聚樂第辦公，將關白的位子讓給秀次後，他改到為在大阪和京都中間的伏見城辦公。秀吉死後，經過「關原之戰」，天下的權力重新分配，東國的德川家康成為武家之手的「征夷大將軍」，家康在西國的政治中心也設在伏見，旁邊的大阪城則留給秀吉的遺孤秀賴居住。

大阪城天守。（圖：維基共享）

大阪城全景。（維基共享）

對德川家來說，秀賴是一個麻煩的存在。天下本來是豐臣家的，現在德川家爬到豐臣家頭上了，那豐臣家該怎麼辦？雖然說在戰國時期，下剋上是常態，秀吉平定天下的時候，也沒有花太多時間處理原先的老闆織田家遺族。但織田家畢竟沒有封官加爵，實力上又不如人，政治上其實沒有太多要處理的細節。

豐臣家卻不一樣，秀吉本身受封是百官之首的「關白」，甚至還自己退位，然後以「太閣」的身份繼續辦公。臨死前還向家康托孤，要家康好好照顧秀賴，現在天下變成家康的，如何處理秀賴的存在，當然是燙手山芋。

更麻煩的是，頑固的石田三成死後，秀賴身邊並沒有什麼人才，大權幾乎都落在秀賴的母親淀殿手中。淀殿雖然聰明，但她心裡念茲在茲的只有一件事，希望家康履行承諾，在秀賴成年後，把天下還給豐臣家。這個妄念在家康決定辭退「征夷大將軍」職務，讓兒子秀忠繼承後終於破滅。

其實，為了避免戰爭，家康也不是沒有努力過。家康將寶貝孫女千姬嫁給秀賴，千姬的母親其實是秀賴生母淀殿的妹妹，這算是親上加親。此外，他也奏請朝廷，把秀賴封為公家領袖之一的右大臣職務，希望秀賴以後改走公家路線，德川家走武家路線，未來就沒有豐臣家、德川家的競爭問題。

淀殿不想買家康的帳，她覺得公家雖好，但現世的權力畢竟是武家的，豐臣家的天下可以算是被德川家奪走了，因此忿忿不平。也因為淀殿這樣想，讓家康終究得面對不可避免的戰爭。對家康來說，打仗的目標只有一個，就是贏，因此德川家方面開始找理由，要找豐臣家的麻煩，才能興師問罪。

真田信繁像。（圖：維基共享）

1614年冬天，德川家以京都方廣寺大鐘上的銘文其中「君臣豐樂」、「國家安康」兩句，是把家、康兩字分屍，並且尊崇豐臣為君做理由，要求豐臣家做出說明。大阪方面派出了老臣片桐且元出面，家康卻遲遲不和他見面。且元出門十天後，因為一直沒回報消息，淀殿又派出了自己最信任的女官大藏卿局出面。

由於家康刻意挑撥，只和大藏卿局見面，並且表示只是誤會。一直見不到家康，又不知道大藏卿局已經跟家康見面的片桐且元，誤以為家康已經決定一戰，心中認為沒有勝算的且元，向大阪回報了許多退讓的措施，希望保住豐臣家的香火，結果搞得自己裡外不是人。等他弄清楚狀況，淀殿已經派人來興師問罪，且元只好連夜帶著部下逃走，家康又成功拔除了豐臣家的最後一根支柱。

1614年冬天，德川家以京都方廣寺大鐘上的銘文其中「君臣豐樂」、「國家安康」兩句，是把家、康兩字分屍，並且尊崇豐臣為君做理由，要求豐臣家做出說明。（圖：維基共享）

德川家向豐臣家宣戰後，沒有戰力的豐臣家只好到處吸收浪人，許多關原之戰後被懲罰的西軍浪人，包括因為關原之戰加入西軍，明明在信州打了勝仗阻撓了秀忠的部隊，卻聽聞主戰場關原戰敗，因此被懲罰去九度山幽居的真田幸村在內，都投入大阪旗下。但整個大阪之役作戰的指揮權，並不在這些浪人手中，而依然是由淀殿、大藏卿局等人所掌握。他們的顧慮只有一個，就是秀賴的安全，也因為如此，自然都採取守勢，讓主張攻勢的幸村十分煩惱。

雖然大阪城十分堅固，但光守不攻，十萬大軍一天就要吃掉不少糧草。德川家雖是遠征軍，卻有完整的補給線，這仗怎麼看豐臣家都贏不了。不過在幸村等浪人的努力下，「大阪冬之陣」的幾次遭遇戰，雙方互有勝敗，豐臣家並沒有如一開始的預料，會被一夕殲滅。但為了秀賴的安全，淀殿一直不讓秀賴親征或者出城追擊，這種只採取守勢的戰爭，當然不可能擊潰敵方，德川軍後來改採取砲擊，果然嚇到了淀殿，她於是又以秀賴的生命為優先考慮，決定求和。

大阪城極樂橋。（圖：維基共享）

對家康來說，如果一舉殲滅豐臣家，也算是一勞永逸，但如果是雙方和解，除非豐臣家願意屈就，不然也是一件麻煩事。於是家康開出了一系列的條件，這些條件迎合了淀殿和大藏卿局「保護秀賴」的期待，並不重懲大阪方面，但就戰爭的觀點來看，無論是填平城壕、拆除防禦工事、解散浪人部隊的要求，都是要為下一次戰爭做準備。大阪方面只是稍微顯示能夠接受填平城壕的態度，家康就叫部隊立刻動手，結果不但本丸的外壕被填平，德川軍連二之丸、三之丸的內壕也一起填平，還把許多防禦用的攻勢都拆得精光。少了護城河的大阪城，就像鯨魚到了地表，毫無用武之地。淀殿雖然提出抗議，但家康置之不理。

城壕填平後，家康更強力的施壓，要求大阪方面必須解散武力，要聚集的浪士離開。這個提議也讓大阪方面陷入兩難，這些人離開，大阪馬上就失去了武力，不讓他們離開，一天的開銷又十分驚人。這一來一往之間，讓許多浪士對大阪失去了信心，也讓大阪方面想要重建武力時，遇到士氣低落的難題。 最後，家康攤牌，要求秀賴移封，徹底激怒了淀殿。大阪方面這才抓定主意開始備戰。無奈大阪城幾乎已經等於解除武裝，再次挖掘壕溝，反而給了家康作戰的理由。

1615年夏天的「大阪夏之陣」戰役當中，大阪方面幾乎沒有反擊之力，短時間內就遭到擊潰，淀殿母子自殺，真田幸村戰死，浪人四散，豐臣家終於在歷史上謝幕。

1615年夏天的「大阪夏之陣」戰役當中，大阪方面幾乎沒有反擊之力，短時間內就遭到擊潰，淀殿母子自殺，真田幸村戰死。圖為大阪夏之陣屏風圖。（維基共享）

江戶時期，幕府曾經重建大阪城，但在明治維新時，作為末代將軍慶喜在西國指揮中心的大阪城，被維新軍燒毀。現在的大阪城，是昭和時期，依照江戶時代、秀吉時代的圖樣，以鋼筋混凝土建材重建而成的。由於壯麗的樣貌讓人懷念起秀吉時代，登高望遠看見的大阪風景相當美麗，因此廣受觀光客歡迎。尤其每年四月的櫻花季節，滿開時城壕周邊花團錦簇，甚是華麗，只是櫻花花期甚短，也讓人想起前城主豐臣家的命運，是如此華麗而短暫。

每年四月的櫻花季節，滿開時城壕周邊花團錦簇，甚是華麗。（圖：作者提供）