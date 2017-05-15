政治的日常》政治的所在：源光庵的血天井

鳥居元忠的忠義，就這樣被後人所記得，比較諷刺的，是人緣很差的石田三成對豐臣家的忠義，因為他的失敗，好像大家就忘了這回事，一直到幕末大家討厭幕府的情緒高漲，才再一次有人記起也有這麼一位豐臣家的忠義人士。

李拓梓

位在京都北面鷹峰山上的源光庵，是公認的紅葉名所之一，最有名的就是象徵人間生老病死等四苦八苦的方形「迷惘之窗」，以及意喻開悟明瞭的圓形「頓悟之窗」。紅葉時節，觀光客總是很多，即便坐在窗前，也因為心中的悟性不夠，無法擺脫周邊人聲雜沓，是以難以體會其中禪妙。

不過，除了這兩面窗，訪客有時會忘了源光庵的第三樣寶物「血天井」。

源光庵中象徵人間生老病死等四苦八苦的方形「迷惘之窗」，以及意喻開悟明瞭的圓形「頓悟之窗」。（http://kyotomoyou.jp/）

走廊上抬起頭看，紅棕色的污漬很容易被誤以為是木頭老化的痕跡，但仔細觀察，還隱約可見看似掙扎的血手印、腳印，令人怵目驚心。這些血跡並不是噴到天花板上的，天花板上染血，是因為這些天花板的建材來自1600年關原之戰前的伏見城攻防中，慘烈的戰死的東軍陣亡將士血流成河的地板移構而成。

源光庵的第三樣寶物「血天井」。（www.geocities.jp）

伏見戰爭是關原之戰的前哨戰，發生的原因在於秀吉死後，大名德川家康和奉行石田三成之間的矛盾所致。三成是來自近江的官僚，做事一板一眼，認真但不得人緣，一心想要輔佐秀吉的獨子秀賴平安長大；家康是當時大名之首，秀吉這一生最不放心的，就是這位唯一曾經在小牧長久手之戰打敗過秀吉的關東大名，把秀賴的天下搶走。

三成想要守住豐臣家的天下，家康想要趕走豐臣家得天下，自然互相視對方為眼中釘。和三成的耿直相比，家康是陰沈能忍的人，他的做法，是一面拉攏舊豐臣家各方大名支持，一面找理由讓石田三成先舉兵，再以切割三成跟豐臣家的姿態來平定「亂局」。為了讓三成有機會興兵，家康還找了無端的理由，出兵北伐越後的上杉景勝，以為有可乘之機的三成，趁這個機會由西國的大阪出發，對東邊的家康提出罪狀征討。

東西兩軍第一個交戰的地方就在伏見。

伏見交通便利，剛好位在京都和大阪之間，過去是秀吉的居城，他退休為「太閣」之後，就一直住在這裡。為了控制西國情勢，秀吉死後，家康也一直以伏見為西國的辦公中樞。他在北伐上杉景勝之前，就已經指定了從小跟他一起長大，跟他一起到處當過人質的家臣鳥居元忠為伏見守將。

家康和元忠都很清楚，一但家康離開伏見，舉兵的三成大軍必會來到，伏見城微弱的兵力，必定無法長久防守。但之所以要指定鳥居元忠而不是別人，正是因為家康了解鳥居元忠的個性，必定會奮戰到最後一兵一卒，讓敵人的優勢兵力也得面臨久攻不下的屈辱，一方面有威嚇效果，一方面也有拖延能力，可以讓家康即時重整兵力，回頭反擊。

伏見交通便利，剛好位在京都和大阪之間，過去是秀吉的居城。山城國伏見城諸國古城之圖，淺野文庫所藏。（維基共享）

鳥居元忠知道自己必死無疑，但出身三河（現在的愛知縣岡崎一帶）的他，有著三河人勇猛而不知變通的執著，他從小陪著家康出生入死，了解這一次，他必須以死來成就主公統一天下的大業。據說因為這場預見中的生離死別，家康跟元忠談到半夜，家康也如元忠所願，將元忠的孩子帶離伏見，並妥善照顧，伏見只留下元忠一人。

西軍的三成圍攻伏見的兵力約四萬，伏見守軍僅有兩千。精於計算的三成，算盤打得是要勸說元忠投降；但家康之所以派元忠守城，就是知道換成別人可能會投降，但是元忠絕對不會。於是東西兩軍便在伏見爆發激烈衝突，在元忠的頑抗下，西軍四萬大軍圍攻伏見，卻超過十天都攻不下來，把三成氣得七竅生煙。三成只好用計威脅，讓城內的傭兵甲賀人自己反亂，在城內到處點火，西軍才因為伏見城大亂，勉強攻入城內。

但即使已經四面受敵，鳥居元忠指揮作戰依然臨危不亂，讓西軍攻城部隊受到嚴重的損傷。奮戰到最後一刻的鳥居元忠實在太勇敢，連敵人都覺得敬佩，最後他在西軍對手的介錯之下切腹，家屬重臣隨扈三百四十多人，沒有一人生還，伏見城因為這場激戰，血流成河。但鳥居元忠英勇的表現，大大威懾了擁有兵力絕對優勢的西軍部隊。

出身三河的鳥居元忠，有著三河人勇猛而不知變通的執著。圖：歌川芳虎所繪，「德川四大天王」（pinterest）

由於鳥居英勇抵抗的拖延，家康的部隊才能夠在討伐上杉景勝的過程中，有充分的餘裕可以整隊回頭，這一切都如家康的佈局所預料。對家康來說，討伐景勝本來也就是隨便找個藉口，他本來就想要回頭，重要的是當他回頭時，必須要有餘裕說服跟隨他北伐的舊豐臣家部將們。

說服的理由，第一是忠義，鳥居元忠的壯烈犧牲，就代表了忠義的大義名分。第二是實力，鳥居能夠以寡擊眾抵抗到最後一分鐘，也意味善戰的德川，是有能力打贏的一方。再加上三成人緣差，以及家康平常對秀吉的元配北政所馬屁有加。最後他取得舊豐臣家部將們一致支持回頭，才有能力和西軍對決。

最後東西兩軍在關原遭遇，原本以為要打上三年五年的這一戰，也因為家康廟算得當，一天就決定了勝敗，三成戰死，西軍潰敗。雖然豐臣家仍在，但是家康統一天下的大志，已經沒有人可以阻擋。又經歷一番辛苦，最終統一天下的家康，因為感念於鳥居元忠及伏見守城將士的犧牲，在整修伏見城時，將地板拆卸，送到部分整建中的寺廟來做天花板，被稱作「血天井」源光庵就是其中一座。

鳥居元忠的忠義，就這樣被後人所記得，比較諷刺的，是人緣很差的石田三成對豐臣家的忠義，因為他的失敗，好像大家就忘了這回事，一直到幕末大家討厭幕府的情緒高漲，才再一次有人記起也有這麼一位豐臣家的忠義人士。