故事》蒙古不是中華民國固有之疆域？

在 1945 年中華民國和蘇維埃社會主義共和國聯邦所簽訂的《中蘇友好同盟條約》的換文中，國民政府同意，將在日本戰敗後，在蒙古舉行獨立公民投票。同年的 10 月 20 日，外蒙古舉行了公民投票，投票結果為同意獨立。

每日一冷

根據《憲法》第 4 條：中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。

然而，《憲法》的特性之一是「抽象性」，憲法本文以簡潔、模糊、抽象、曖昧的文字呈現，在日後讓釋憲者可以有比較大的彈性及空間來釋憲。因此，所謂僅僅四字的「固有疆域」，從來無法準確的說明到底中華民國領土涵蓋了哪些範圍。

大法官也曾對此做出釋字第 328 號解釋：

中華民國領土，憲法第四條不採列舉方式，而為「依其固有之疆域」之概括規定，並設領土變更之程序，以為限制，有其政治上及歷史上之理由。其所稱固有疆域範圍之界定，為重大之政治問題，不應由行使司法權之釋憲機關予以解釋。

因為沒有定論，因此關於中華民國固有之疆域，網路上也出現了數張廣為流傳的圖片。



中華民國行政區劃及領土糾紛（圖片來源：https://goo.gl/znRhhg）

1979 年 5 月《第一屆國民大會第六次會議實錄》所附的《中華民國全圖》（維基共享）

被多達 16 國控制的中華民國領土（圖片來源，影片來源:https://goo.gl/1f6Gvr）

無獨有偶的，上述的各個圖片當中都將蒙古視為中華民國固有疆域的一部分。

不過，你知道嗎？其實中華民國固有疆域並不包含蒙古喔！

在 1945 年中華民國和蘇維埃社會主義共和國聯邦所簽訂的《中蘇友好同盟條約》的換文中，國民政府同意，將在日本戰敗後，在蒙古舉行獨立公民投票。同年的 10 月 20 日，外蒙古舉行了公民投票，投票結果為同意獨立。

翌年的 1946 年，國民政府也發布文告接受了公投結果，承認了外蒙古的獨立。

截圖自國民政府公報35:渝:951 （ 35.01.07 ）

同年的 10 月，中華民國召開制憲國民大會，12 月 25 日，國民大大會三讀通過《中華民國憲法》，並在 1947 年的元旦公布，同年的 12 月 25 日施行，此後中華民國正式進入憲政時期。

這麼看來，制憲時期是在蒙古獨立已被承認後，因此在憲法認定固有之疆域時，自然不會把外國的領土視為本國的固有疆域。所以，從頭到尾，蒙古都不是中華民國固有之疆域。

順帶一提，2017 年 9 月行政院裁撤了蒙藏委員會。

參考資料：

有關外蒙古是否為中華民國領土問題說明新聞參考資料

國民政府公報 35:渝:951 （ 35.01.07 ）

[Mr. Yesterday]



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本文經授權轉載自故事：蒙古不是中華民國固有之疆域？