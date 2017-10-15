自由開講》到底是哪一個「大陸」？！

展昭

中國國民黨不分區立委王育敏女士質詢行政院長賴清德先生，責備院長將中國稱呼為「中國」是不對的，意思是應該將中國稱呼為「大陸」才是正確稱呼。也一再追問我國的固有疆域為何？非要行政院長非說出笑話不可。

日前（13日）國民黨立委王育敏頻追打「固有疆域」議題，遭行政院長賴清德神回反嗆。（資料照，記者廖振輝攝）

筆者認為，賴清德應該回問王育敏，我國固有疆域是否包括「曾母暗沙」、「西瑪拉雅山」、「琉球」與「薩彥嶺」？將中國稱為只是地理名詞的「大陸」，到底是哪一個大陸？是亞洲大陸、歐洲大陸、非洲大陸，還是美洲大陸？將中國稱為「大陸」與把「曾母暗沙」與「薩彥嶺」納為我國疆域，是否罹患精神障礙症候群？



蔣介石神經錯亂，還以為自己主權及於全中國，包括早已是獨立國家的外蒙古，所以有「動員戡亂臨時條款」，卻故意裝傻，將台灣納為己有，忘了自己曾經在台灣所犯下的罪刑，如二二八事件中，不知有多少人冤死於蔣介石所派的二十一師手中。統治台灣期間，整天只想反攻大陸，統一人家，並且不時派突擊隊去偷襲人家，排特務去暗殺人家官員，從不擔心是否激怒對方，置台灣民眾於險境。如今有些軍人卻擔心英賴政府的和平政策會激怒人家，是否很荒謬？



目前基隆外海的「和平島」，以前日治時代叫做「社寮島」，有些住在那裏的台灣與琉球漁民，也是死在二十一師手中，而且是以鐵絲貫穿手腳，排成一排站在岸邊，軍人再從背後一一槍殺，以致沒死的也會被水活活淹死，世上有這麼殘忍的殺人手段嗎？難道蔣介石與國民黨不該負責嗎？把「社寮島」改名為「和平島」，就可以洗刷罪名了嗎？同理，把以前凌虐政治犯的火燒島改名為綠島，是否也能洗刷自己的黑暗史？



如今一些國民黨人，不知痛改前非，自我檢點也罷，居然還將蔣介石奉為「偉人」，三節定時朝拜；在國會殿堂，則盛氣凌人責問民進黨官員，是否愛阿歐西（R.O.C）？是否愛國旗？是否唱國歌？是否知道我國的固有疆域為何？還有，不可將中國稱之為中國，應該稱為「大陸」，不知神經是否有病？



國民黨人國家認同錯亂也罷，台灣人何必跟他們一樣？長久以來，由於黨國教育遺毒，一些人寧願把對岸政府當「祖國」，或者說「國軍與共軍都是中國軍」，以致有人左手拿ROC國旗，右手拿PROC國旗，可說是神經錯亂，莫此為甚！台灣人何必跟他們一起起肖？



王育敏到底有沒有了解國民黨的黑暗史？世上又有「大陸」這樣的國家嗎？



（大學教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com