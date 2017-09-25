神楽坂週記》《異塵餘生》中的五〇年代美國剪影

遊戲《異塵餘生》的世界中，由於核戰污染，遊戲中所能尋找到的飲水及食物，都帶有輻射能，飲用或食用都會造成玩家受到輻射傷害。但是經過淨化的淨水，能夠避免這種困擾，在遊戲中也有非常高的價值。淨水的道具圖像，並不是我們習慣的寶特瓶裝水，而是圓筒型的鐵罐。有趣的是，原來1950、60年代之間，美國政府的確生產了大量這種鐵罐裝，需要以開罐器開啟的「美國政府緊急飲用水」。

神楽坂雯麗

《異塵餘生》（Fallout）是一款以「核戰末日後的世界」為主題的角色扮演遊戲，冠上數字的正傳作品目前已經推出到第四代，同時還有眾多的一系列衍生作品及 DLC Content。對於每年都有新的大作推出的電玩遊戲領域來說，2015 年底推出的系列最新作品《異塵餘生4》，如今也已經不能算是新作了。儘管如此，龐大的劇情內容與豐富的路線分歧，讓這款作品有著動輒數百小時的耐玩度，玩家往往一直到玩膩，可能都還沒有走完所有的路線與分歧，或是探索到地圖中所有的地點或要素。

雖然遊戲的背景設定在2077年，美國與共產中國爆發核戰之後滿目瘡痍的地球，而《異塵餘生4》中遊戲的主要舞台更是兩百年後（2280年代末）的波士頓區域，但不同於各種以未來或近未來後末日題材為主題的影視或遊戲作品，《異塵餘生》中的美國，充滿了各種源自1950年代的美國生活及文化符號。

《異塵餘生4》中遊戲的主要舞台更是兩百年後（2280年代末）的波士頓區域。

這個未來世界與我們所知的現實的分歧，出現在1945年美國以兩顆原子彈結束二戰之後—在這個時間軸的世界裡，核能成了唯一高度發展的文明科技，核融合能源開發成功，飛機、船艦，甚至一般人駕駛的汽車，都可以以核子動力驅動，儼然就是我們童年在大山書店翻印的盜版科學圖鑑中，常見的那種未來世界街景；另一方面，其他的科技發展就與我們的現實大相逕庭。即使到了21世紀70年代，電視機依然是黑白映像管畫面，而所有的電腦也還只是單色螢幕，有如DOS系統一般的文字介面終端機。就連「攜帶式電腦」，也龐大到像是裝了單色螢幕的血壓計，必須穿戴在手上。

再說得簡單一點，《異塵餘生》的世界，正是具現化了「1950年代的美國人對未來世界及科技生活的想像」，而這種「未來視野」中，當然也包括了核子大戰的陰影。想用簡單的一篇文章敘述遊戲中這些龐大、瑣碎的細節是很困難的。 雖說豐富的遊戲內容能夠提供數百小時的遊戲時間，但包括筆者在內的大部分玩家，也不是從發售至今天天開來玩。直到最近又開始重溫時，我才留意到一個並不明顯的小細節：由於核戰污染，遊戲中所能尋找到的飲水及食物，都帶有輻射能，飲用或食用都會造成玩家受到輻射傷害。但是經過淨化的淨水，能夠避免這種困擾，在遊戲中也有非常高的價值。淨水的道具圖像，並不是我們習慣的寶特瓶裝水，而是一個圓筒型有如洋芋片罐頭的鐵罐。

遊戲中的「淨水」道具圖像。（圖：網路）

經過一番研究，筆者才發現在現實中，原來1950、60年代之間，美國政府的確生產了大量這種鐵罐裝，需要以開罐器開啟的「美國政府緊急飲用水」（US Gov't Emergency Drinking Water ），除了供軍事用途之外，也鼓勵一般民眾在自家後院搭建的核戰避難所中儲存這種水罐頭。

拍賣網站eBay上待價而沽的未開罐「古董」水罐頭。（圖：https://goo.gl/BkPZJT）

《異塵餘生》中的「淨水」，正是忠實重現了這種飲水包裝。

事實上，在國外的拍賣網站，甚至還能買到當年生產的這種未開封的「國家級」緊急飲用水，在YouTube上更有人拍攝了「打開六七十年前的罐裝水來喝」的「開罐」影片。就我們所能看到的，這些阿公阿嬤級的罐裝水，大多打開來後還真的可以喝，令人嘖嘖稱奇。

那麼為什麼遊戲中沒有出現「寶特瓶」這類容器呢？

原來，《異塵餘生》呈現的是一個科技發展、軍事技術、生活重心都幾乎全部押寶在核能上的未來世界，而現實中直到1960年代中期才出現的寶特瓶，自然不在這個精心打造的未來復古世界觀之中。那是一個雖然家家戶戶有核能汽車可以開、有家事機器人幫修剪草皮，卻還是拿著玻璃瓶喝核口可樂（Nuka Cola）、看著黑白電視、聽著收音機的2077年。

冷戰時代生產的緊急飲用水，注意罐頭上方的「美國政府資產」字樣。（圖：網路）

除了本文所提到的「淨水」之外，《異塵餘生》中還有許多的細節與設計鋪陳，讓這部遊戲不只是一款能夠爽快爆頭的3A級大作，而同時還是一部有著歷史與文化意義的娛樂作品。雖然這種小細節，並不會直接影響遊戲體驗，而玩家若只是以破關為目標，也可能不會留意到這種不起眼的角落，但是這種精巧的小設計，也的確讓人能夠一窺冷戰年代美國人的生活片段，同時上了小小的一課。