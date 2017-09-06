神楽坂週記》二十多年來始終如一：任天堂網站上的「數位古蹟」

企業歷史可以追溯百年的任天堂，其本身的經營方式在電玩產業中，經常被視為帶有保守與守舊性質。許多其他（包括但不限於遊戲產業）公司或團體，可能在一次改版中，就把自認為已無商業價值的舊資料大筆一揮，完全報銷，結果徒增了許多失效連結。這種「不忘本」，也許也是對於自家產品的一種自信及誠意的表現。

神楽坂雯麗

國外電玩網站KOTAKU今天（5日）發佈了一則簡短的報導，主要是對任天堂的日本官方網站上，依然保存著近二十年前Nintendo 64（N64）主機、周邊及遊戲軟體的介紹網頁，感到驚訝： The Japanese Nintendo 64 Website Is An Internet Time Machine

N64在歐美是一台十分受歡迎的遊戲主機，也是目前三十歲上下的美國人普遍的童年回憶。因此這篇報導會把任天堂依然保持在線上—只是無法從通常的首頁找到連結，必須直接在搜尋引擎鍵入關鍵字才能進入－的N64軟硬體產品介紹網頁，形容成是一種「網路時光機器」，也就很能夠理解了。

N64在歐美是一台十分受歡迎的遊戲主機，也是目前三十歲上下的美國人普遍的童年回憶。（維基共享）

這篇英文報導中沒有寫到的是，除了N64的產品網頁依然保持上線之外，任天堂的日本官網其實甚至還保留著更為久遠的資料，例如1990年發售的超級任天堂（Super Famicom）主機產品介紹。

1990年發售的超級任天堂主機產品介紹。（日本任天堂官網）

台灣玩家可能較為陌生，晚至1998年發售的廉價版小型超任主機SFC Jr.

超任主機SFC Jr.產品介紹。（日本任天堂官網）

又如這一台1995年發售，如果不是在近年的虛擬實境風潮中，常常被提出來當成商業失敗案例鞭屍的話，或許也早已被世人遺忘的「3D立體攜帶型遊樂器」Virtual Boy。

雖然這台遊戲機由於基本設計上的缺陷，被視為任天堂最為失敗的電玩產品之一，但建構於1995年的網站，在經過二十二年之後，依然對全世界宣傳著其產品功能及軟體陣容。

「3D立體攜帶型遊樂器」Virtual Boy產品介紹。（日本任天堂官網）

這些由任天堂建置於1990年代中期，也就是網際網路風潮來臨時的第一批產品網頁，二十二年來始終保持著當初上線時的模樣，毫無更動；而這些在當時是娛樂巨人的最新穎產品介紹網頁，如今看來簡直就是活生生的數位古蹟。

這些以現代網路使用者的角度而言，製作技術十分原始或古舊的靜態網頁，最難能可貴之處在於：它們是依然保持「上線」狀態的「活的網頁」。與透過Internet Archive之類網站備份閱覽服務的自動網頁快照不同，對於年幼時曾經實際經歷過那些電玩世代，如今已經長大成人的玩家們來說，在忽略多年之後突然再度「發掘」出來的這些看不見摸不著的html檔案，或許更像是一場夢境的重演。

無論事實如何，企業歷史可以追溯百年的任天堂，其本身的經營方式在電玩產業中，經常被視為帶有保守與守舊性質—雖然在每個世代的產品中，它都試圖切入許多競爭對手忽略或不在意的重點，試圖找到新的突破口。許多其他（包括但不限於遊戲產業）公司或團體，可能在一次改版中，就把自認為已無商業價值的舊資料大筆一揮，完全報銷，結果徒增了許多失效連結。這種「不忘本」，也許也是對於自家產品的一種自信及誠意的表現。

任天堂這種保留在自家網站上的「數位古蹟」，雖然很難說是否能繼續存在另一個22年，但在這個大家每天拼命更新社交網站狀態，每小時每分鐘都用一筆筆新資料蓋掉先前的舊狀態的時代，或許也是相當難能可貴，且值得稱讚的「文化資產保存」行為吧。