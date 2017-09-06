神楽坂週記》「以模型構成的模型的模型」：星際大戰「千年鷹號」的真面目

組裝、把玩模型的最大樂趣之一，就是再現縮小後的現實，而這樣一款有如「塑膠模型零件博物館」的科幻電影產物，早已超越了模型玩具或電影周邊的格局，而達到保存近代娛樂文明遺產的驚人成就。

神楽坂雯麗

以鋼彈模型等架空寫實機器人模型知名的日本模型大廠萬代（BANDAI），多年來依產品主題、價位、定位、比例及細緻程度不同，保有多個產品線；其中最為頂級的大比例旗艦級套件，稱為「PG」（Perfect Grade）。過去，PG產品多半以動畫《機動戰士鋼彈》系列的主角機械人為主，也有《新世紀福音戰士》中知名的初號機，而最新的PG套件，則打破了機器人之類人形兵器的範疇，以日幣43200元的價格推出了電影《星際大戰》中的知名太空船「千年鷹號」的1/72模型。

然而，「千年鷹號」這艘太空船的模型有一個跟常見的科幻動畫架空機器人套件不同之處。它並不是單單按照電影設定資料的尺寸縮小之後，按比例推出的模型，而是一款少有的「以模型構成的模型的模型」。

電影《星際大戰》中的知名太空船「千年鷹號」。（looper.com）

在那個電腦動畫不發達的時代拍攝的《星際大戰》舊三部作當中出現的各種機械、載具，絕大部分都是「拍攝電影用的縮小模型」。製作小組中的美術人員需要根據概念設計中的大致外型，為這些攝影道具加上細節、塗裝和舊化，讓它們在銀幕上能夠呈現出不同於過往科幻電影中光滑、閃亮太空船的重厚量感及寫實感。

這些細節是如何被加上去的呢？答案也非常單純：將市售的各種塑膠模型套件拆散，然後大量組合到千年鷹號太空船的電影道具上，產生了豐富到難以辨識的細節。

靜靜地貼在千年鷹號船身一角的美國M60巴頓戰車散熱口。（圖：超音速備忘録http://wivern.exblog.jp/27092610/）

但是，由於製作過程繁複，而且美術人員也無法一一記住「在哪個部分貼上了哪組模型套件的哪個零件」，更沒有留下這類詳細書面紀錄，使得電影愛好者想要「按照電影道具的製作過程，重現千年鷹號的完整細節」成了趨近於不可能的困難任務。要找出千年鷹號上的每一個細節來自當年市售的哪一套模型，大概就算真的花上千年也難以重現。

直到網際網路發達，愛好者與收藏家找到了互相交流的方法之後，有關千年鷹號電影道具的各種事實才被逐漸挖掘出來，讓「以模型重現用模型拼貼而成的千年鷹號」成了有實現希望的任務。 根據這些一點一滴拼湊出來的資料及研究，萬代這次終於在真正意義上，打造出了一款「以塑膠模型零件拼湊而成的攝影道具的模型」。具體來說，就是完成了一款以1970年代世界各大模型廠商比例、類型—船艦、飛機、戰車、汽機車—皆不同的機器零件拼湊而成的，以考古學及逆向工程手法建造的「塑膠模型的零件博物館」。

已經與船身零件合而為一的德國二戰獵豹式驅逐戰車車體。（圖：超音速備忘録http://wivern.exblog.jp/27092610/）

萬代的設計人員，將這些可被辨識出來的模型零件仔細地分析，無論它來自某一輛戰車的車體、砲塔防盾、抑或是某一架飛機的散熱器、引擎，或者某一艘戰艦的艦載機彈射軌道、防空砲管…這些當年就已經被縮小過一次的模型零件，多年後又再度因為屬於另一部科幻電影的架空道具的一部分，而被重新解析、設計、成形並包裝好上架販售。全世界的模型店裡，大概再也找不到一款在邏輯上如此耐人尋味的產品套件了吧。

為了打造出具有說服力的太空船細節，無數的大小模型零件犧牲了自己，它們注定永遠無法完成自己最初成形時被賦予的任務，經過一度不可考的裁剪、重組，被黏貼在電影道具上，在無法重現屬於自己的現實的同時，卻又互相融合為「很久很久以前，在遙遠的銀河系……」中，一艘知名走私太空船的一部分。

假如你也是一位成長於1970－80年代的模型少年（少女），千年鷹號中若隱若現、幾可辨識的二戰戰車車體輪廓、F1賽車引擎汽缸、土星火箭的內部隔板……或許在辨認出來之後，也會令你感慨萬千。組裝、把玩模型的最大樂趣之一，就是再現縮小後的現實，而這樣一款有如「塑膠模型零件博物館」的科幻電影產物，早已超越了模型玩具或電影周邊的格局，而達到保存近代娛樂文明遺產的驚人成就。

讀者可以在日本模型攝影家kala-pattar的個人網站「超音速備忘録」，見到他精心拍攝、分析的大量「千年鷹號」PG模型套件細節。