神楽坂週記》迷你任天堂預約困難，連高橋名人都為之憤怒

果不其然，就在昨（16）日迷你超任開放預購的首日，所有的實體、網路店面都被預購一空，但尷尬的是，網拍平台也很快出現以原訂價一倍、甚至以上的價格轉售預約訂單的賣場。雖然說，低買高賣從來都不是新鮮事，但如果想要以原價，或是合理價格買進的人，該怎麼辦呢？

神楽坂雯麗

前情提要

9月16日星期六這天，在日本各大都會區的電子3C賣場、網路上的電商通路之間，發生了一起可說是意料之中的騷動：任天堂將1990年登場的「超級任天堂」（Super Famicom）主機縮小再製，內建21款遊戲並將於十月五日發售出貨的迷你超級任天堂主機，開放預約。

任天堂將1990年登場的「超級任天堂」主機縮小再製，內建21款遊戲並將於十月五日發售出貨的迷你超級任天堂主機，開放預約。（圖：網路）

從日本時間早上四點，就有玩家出現在友都八喜（ヨドバシ）的各家主要分店門外，開始排隊。他們必須要一直等待到天亮後的早上九點鐘，以領取預約號碼牌。到了天亮之後，人龍已經增加到數百人，甚至足以圍繞與百貨公司差不多規模的友都八喜秋葉原店完整的一圈。

從日本時間早上四點，就有玩家出現在友都八喜的各家主要分店門外，開始排隊。（https://twitter.com/sprGK/status/908833596038717440）

然而不管是在現實中的店面隊伍，或是網路上的預約專頁，幾乎都在開始之後的10分鐘之內被預約一空；各家電商（除了Amazon.JP）之外，預約網頁都受到在短時間內極度集中的訂單連線，而陷於癱瘓。許多人拼命在假日一大早起床，甚至一夜未眠緊盯著電商網站，卻在最後的幾分鐘裡被不可預期的網路連線及封包給徹底打敗—有搶購連續假日預售車票經驗的讀者，應該很能體會那種挫敗感。

隨著日本時間十一點半前後，Amazon開放商品預購，旋即在七八分鐘內同樣被預約一空，另一個也在眾人預料之中的尷尬現象開始出現：網拍平台上很快出現了以原訂價一倍、兩倍以上的高價轉售迷你任天堂主機（預約訂單）的賣場，Amazon上的官方定價商品也旋即被標價日幣16,000元甚至25,000元起跳的轉賣店家取代，到了傍晚，甚至一度出現日幣50,000元這種只能用莫名其妙來形容的標價出售的訂單—而任天堂官方的未稅價，也不過是日幣7,980元。

Amazon開放商品預購，旋即在七八分鐘內同樣被預約一空（https://twitter.com/KEI_DBG/status/908854650207559680 ）

高達原價六倍有餘的「收藏價」。（來源：作者提供）

這一切對於身在海外的台灣玩家來說，或許不會有太明顯的感觸，但是就開放預約第一天的情況而言，任天堂仍然未能防止自家的新商品，成為對賺錢遠比打電動有興趣的轉賣者手上炙手可熱的金磚。

買低賣高從來不是新鮮事，也並不只有任天堂的電玩產品會遭遇這類情況；但從Wii世代開始，除了少數例外，幾乎每一款任天堂的新產品，都得在發售初期經歷一段類似今天這種狀況的炒作期。早先，美國任天堂的總裁兼營運長雷吉．菲爾斯—埃米（Reginald Fils-Aime）在接受媒體訪問時曾強調「我強烈建議不要在拍賣網站支付額外的金額去購買迷你超級任天堂……（玩家）絕不應支付79.99美元以上的金額。」，並且暗示今年迷你超級任天堂的供貨，將會較去年因為一機難求而遭人詬病的迷你紅白機更加充足。但是目前為止的事態發展，卻又顯得並不是那回事。

高橋名人近照。（圖：高橋名人部落格 https://ameblo.jp/meijin16shot/）

就連平常一向以電玩界名人的姿態活躍著的高橋名人（對，就是你玩過的《冒險島》那一位），也因為無法成功預約迷你超級任天堂，而在自己的部落格上專門寫了〈一篇短文〉抒發自己的不滿：

「我也從九點就開始上網準備，但某網購平台隨即就結束預約……我認為這受到轉賣者的影響，如果事實如此，這種時候實在令人憤怒。」 「即使今天沒能預約成功，也可以預期它會和迷你紅白機一樣再生產，所以我就打算等到那時候，小心謹慎，絕對不向轉賣黃牛購買。」

連三十年來一直以溫和、親切的姿態活躍於遊戲業界的高橋名人都動了氣，而且公開發表出來，可見那種失望是多麼強烈。而同時，也不斷有錯過早上預約的玩家們在網路上「互相提醒」，絕不能買那些定價誇張的轉賣品：

「如果花那種價錢買了，日後只要看到這台迷你超任，就一定會勾起『被迫屈服於轉賣者』的痛苦記憶，根本開心不起來……這樣一來，很簡單地就不會急於入手了。」

的確，只要有人買單，那麼即使這些轉賣者再怎麼遭到咒罵痛恨，也還是會繼續這麼做，因為它就是一門有暴利可圖的生意。

寫到這裡可能有人會想問，那身在台灣，又想以原價—最低限度，以合理價格—購買的人又能怎麼辦呢？

答案其實也很單純：除了等待有人拋售保存良好的二手機器（剛開始一頭熱，但興致一過就會脫手的人其實不在少數）之外，你也可以申請好一個日本Amazon帳號，填好英譯的台灣地址，把信用卡付款資料填妥，然後在常用的手機或電腦瀏覽器上設定好「一鍵購買」選項。

接下來就耐心地等待Amazon官方重新進貨的那一天吧！