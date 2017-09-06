媒體
自由首頁 即時 報紙 影音 體育 娛樂 評論 時尚 3C 汽車 玩咖 食譜 地產 專區

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載

TOP
自由評論網 > 媒體

故事》即使是全世界最富有的呂底亞國王，也無法逃避命運降臨的不幸

古希臘七賢之一，梭倫曾說道：「諸神總是讓許多人看到幸福的一個影子，而轉瞬間又把他們推上萬劫不復的深淵。人們在春風得意的時候，總是認為災難不會突然降臨；即使驟然遭到了什麼打擊，那他擁有的財富也可以使他躲避惡運；然而，財富的作用僅僅只能夠滿足自身的無盡慾望而已，財富躲避災禍的能力，其實遠遠不及它招致而來的禍害。」
作者： 故事
2017-09-06 11:52
 | 2017-09-06 11:52

神奇海獅

時光飛逝歲月如梭，從那個瞎到爆的篡位之後轉眼間就過了一百多年，到了呂底亞的第五代國王，這位國王名叫「克洛伊索斯」。

毫無疑問，他是他那個時代整個東西方「最幸運的國王」。

呂底亞的第五代國王：「克洛伊索斯」

我直接著麼說吧：金幣這玩意是這國家發明的。

從現在角度來看，呂底亞這國家的天生條件簡直像開了外掛一樣。它掌握著連接歐亞唯一的航道、所在的安納托利亞高原下方還埋藏著大量的金銀礦。憑藉著呂底亞自身出色的冶金工業，呂底亞在克洛伊索斯時代產出了這種被稱為「琥珀金」的金銀混合貨幣，而這貨幣奠定了我們今日商業模式的基礎。

此外，這王國不只擁有特洛伊，還有以弗所、米利都、薩蒂斯等規模龐大的都市。無數的希臘賢者被呂底亞如日中天的國勢吸引而來求（ㄌㄠ）教（ㄑㄧㄢˊ），最有名的例子就是雅典名門阿爾刻麥翁。他被帶到一間滿是金砂的房間，國王對他說隨便你愛裝多少都行。

阿爾刻麥翁立刻撲到金砂裡，把口袋、靴子全身都裝滿之後，還張開嘴巴把裡面全都裝滿金砂。這種拼命三郎的樣子反而讓富二代克洛伊索斯仰天大笑，所以又賜給阿爾刻麥翁更多寶藏。

同一天，國王得知雅典另外一位賢人前來求見，他就是梭倫。

當然國王也是一切照舊，先是親切的招待他，接下來便是參觀國王的寶庫和宮殿，而光是參觀寶庫和宮殿就花去了他們三天的時間，等到後來第四天國王接見他時，他們便開啟了一段有名的，關於幸福的討論。

「這世界上，誰才是最幸福的人？」

國王問。按照國王的預想，最幸福的人當然就是他自己了。但是梭倫並沒有按照國王的設想回答。

「最幸福的人是雅典的泰勒斯。 他生長的雅典繁榮而且自由。他活著看見自己的孫子長大成人、享盡了人間的安樂；並且英勇的死在疆場上，獲得了雅典人給予他的無盡哀榮。 」

梭倫答。國王愣了一下（等等這和說好的答案不一樣阿？？？）於是他又問：

「那第二幸福的人呢？」

「第二幸福的人一對名叫客列歐畢斯和比頓的兄弟。他們的身體強壯，能夠在奧林匹克上獲勝；有一次，當母親來不及乘車到到十公里外的希拉神廟參加節日慶典時，兩兄弟於是就自己拖車將母親拉到慶典。神廟裡的所有人都為兩位年輕人的力量喝采，紛紛向他們母親道賀。在祭祀和宴飲之後，兩個小伙子在神廟中沉睡時，被女神招進了天國—-這是女神給予世人，最大的福分了。」

但這下可激怒了國王，國王心裡問候梭倫祖宗一邊心想：你倒是按照劇本來阿！我問誰最幸福、你說當然是陛下阿讓我很爽，讓我很爽之後，我就會讓你很爽，這樣不是大家都很愉快嗎？？

「雅典的客人啊！為什麼你把我的幸福不放在眼裡，我難道比不上一個普通人嗎？」國王暴怒吼。

「命運很善妒，而且很喜歡介入人間的事情。」梭倫如此回答國王。

「諸神總是讓許多人看到幸福的一個影子，而轉瞬間又把他們推上萬劫不復的深淵。人們在春風得意的時候，總是認為災難不會突然降臨；即使驟然遭到了什麼打擊，那他擁有的財富也可以使他躲避惡運；然而，財富的作用僅僅只能夠滿足自身的無盡慾望而已，財富躲避災禍的能力，其實遠遠不及它招致而來的禍害。只有那些維持安樂一直到他的生命盡頭，又能夠安樂死去的人才能被稱為是幸福的人。活著的人沒有一個能斷定，他會是永遠幸福的。」

梭倫要國王提防即將到來的不幸。然而這番話並沒有得到國王的歡心，國王冷淡地送走了梭倫，當門關上的那瞬間，「真是個不折不扣的大傻瓜。」這是克洛伊索斯對梭倫的原文評價。

沒想到，下一瞬間，不幸便如約而至。

國王問梭倫「誰是世界上最幸福的人」

不久後的一個夜裡，國王克洛伊索斯做了一個惡夢。在夢裡不管他逃到哪裡，總是有一個聲音跟隨著他，不斷的重複和他說：你的兒子將會被鐵製的利器刺穿而死……你的兒子將會被鐵製的利器刺穿而死……你的兒子將會被鐵製的利器刺穿而死！

「啊！！」 驚叫一聲後，國王從夢中驚醒，不斷的喘著氣。

克洛伊索斯有兩個兒子。不過大兒子又聾又啞還是個殘廢，曾經有人跟國王預言：「當你的大兒子開口說話之時，便是這個國家滅亡之日！」

所以國王根本不期待大兒子；然而小兒子則非常勇敢優秀。不過，夢境裡被刺殺的就是這個被大家公認為王位繼承人的小兒子。本來國王想嘗試繼續入睡，但是不管他怎樣努力，總是翻來覆去的再也睡不著。夢境裡的幻像不斷出現他的眼前。想著想著，國王竟然也開始覺得毛骨悚然了起來。

他癱坐在自己的寶座上等待天明。

不久當整片天空呈現一片由藍到橘的漸層時，國王叫來他的小兒子。

年輕的王子儀表堂堂，英姿颯爽的走進王宮。國王先不直接切入主題，問起王子國政和財務的事情。但每當王子在回答自己的問題時，夢境裡的慘狀一直揮之不去。在詢問到關於軍隊訓練與戰爭的事情時，國王的臉色也越發難看。

「父王，您怎麼了？」王子注意到國王的異狀。

「沒……沒什麼，」國王喘了口氣，「從今以後，你不要再去管軍隊的事了。」

王子瞬間反應不過來，當場就愣住了。

國王重複：「你被解除軍權了。」 國王沒有再做進一步的解釋，扔下一臉愕然的王子，兀自轉身走回自己的寢室中。

不過這一切都只是個開端而已，之後的國王便越來越瘋狂，幾乎是想要把王子軟禁在宮中。他禁止王子參與任何戰爭、甚至狩獵，如果沒有必要盡量不要離開王宮；王宮內也禁止所有鐵戟長刀、一切武器都收進後倉庫。

甚至有一天，國王更是突兀地宣稱王子已經準備要結婚，對象是一個王子連聽都沒聽過的公主，婚禮已經在舉辦中了。

「父王，這到底是怎麼一回事？！」 這下王子真的受不了，在婚禮準備時大聲反抗了國王。

國王的回答依舊很簡單：「你已經長大了，需要子嗣來繼承王位。」但是國王王子兩人都還健在阿！王子正想繼續反駁。遠方突然出現一陣騷動，一個渾身是血的男人朝著他們走了過來。

希羅多德

血跡斑斑、衣衫襤褸的年輕人正在朝他們靠近，踉蹌的倒在他們的面前。

國王問他：「你是誰？你殺了什麼人？」

年輕人正如同所有的印歐民族，他有著雪白的皮膚和淡色眼睛。

他抬頭表明了自己的身分：「我乃是鄰國弗里幾亞（Phrygia，位於地圖呂底亞的右上方）的王族，因為失手錯殺了自己的兄弟，被父親剝奪了一切身分和權力後把我驅逐出境。我沒有辦法，只好逃到您這裡來。」

呂底亞和弗里幾亞是長期的友邦，克洛伊索斯國王和弗里幾亞國王也有私人的交情。

一聽到眼前的年輕人是朋友的兒子，克洛伊索斯的態度立刻變得親切了起來。他知道，弗里幾亞的老國王只是一時氣憤，他對年輕人說：「你就在這放心的住下來吧！在這裡的時候盡量放寬心、不要去想那些惡運，你吃的苦頭已經夠多了。」

國王這麼安慰他。 年輕人感激涕零，於是便在國王的家中住下，並且與王子變成了好朋友。

但是這樣的時光沒過多久，國王便接到呂底亞邊境出事的消息，原來邊境出現了——豬怪（？？）

（各位不好意思，雖然說豬怪實在有點難以令人置信。但是希羅多德的《歷史》就是這樣寫的，我也只好照抄了XDD）

巨大的豬怪讓邊境束手無策，只好前來請求勇敢的王子前往消滅。當然，克洛伊索斯聽到請求後立刻就拒絕了：他說，要王子親自出馬是不可能的，但他還是可以派遣軍隊前去幫忙。

本來使者已經滿意了，但這時發出反對之聲的卻是王子本人。

國王本來想要阻止，但王子的態度更為堅決。克洛伊索斯掙扎再三之後，終於決定把夢境的事告訴了王子。 
原來在夢裡他看見了一個幻象，它警告王子在年輕時便會死亡，而且注定要被鐵製的尖器刺死。

「所以，我才如此著急操辦你的婚事。我想要守著你，我的孩子，希望至少在我自己還活著的時候，總可以看著你也僥倖的活下來。你哥哥又聾又啞，你是我僅有的一個兒子了。」

說完，國王便低頭啜泣了起來。王子聽完大受感動，之前種種被限制的行動都有了合理的解釋，所伴隨而來的疑惑與不快也瞬間煙消雲散。

但是聰明的王子也發現了這個夢境的矛盾之處，他對國王說：「您夢見我被鐵製尖器刺死嗎？」

國王點點頭。

想不到王子反而笑了起來，對父親說：「那麼，這次我就可以去啦！」

王子對國王解釋，因為這次的任務是狩獵豬怪，如果夢境是說我被獠牙或是其他東西傷到，那也許還可以說服我；然而夢境很清楚的說明：刺死王子的是鐵製的尖銳器物。

「難道，豬怪有手能拿起鐵製尖器嗎？能有什麼令您害怕的鐵製尖器嗎？」

國王一聽如夢初醒，再三思索之後終於答應了王子的請求。然而國王仍然不能放心，他想起了日前他救起的年輕鄰國王子。 他請求鄰國的王子能夠一同前往，保護他的兒子不受怪物或強盜的侵害。

年輕人見到有恩於他的國王低頭請求他，立刻就答應了國王：「通常一個像我這樣遭遇不幸的人，最好不要和大家一起前往，因為那是不吉利的。但既然您開口了，請相信我一定會盡我一切力量，將王子安全的送回來。」

隊伍出發後，克洛伊索斯國王都在焦急和煩躁之中度過。

終於有一天，使者急匆匆趕回王宮求見國王。

「王子出事了！！」

克洛伊索斯心頭一緊，眼前彷彿失去光亮，頓時一片漆黑。

人的命運總是充滿戲劇及巧合。殺死王子的人，正是國王請託的年輕人。

原來部隊在山腳下發現了這頭野獸的蹤跡，壯丁與獵犬立刻排成了圓陣將野獸團團包圍，從四面八方向牠投擲槍茅。而這位年輕人也在其中，但因為過度驚恐的原因，汗水模糊了他的視線，緊張使他無法順利操控他手臂的肌肉，而史書上說他又是十分健壯的。

他將長矛投擲出去之後才發現用力過猛，幾乎已經穿過位於圓心的豬怪，筆直朝著對面的人群而去。 對面的王子正巧投完最後一隻長矛，回頭準備再去取矛的時候聽見危險的叫喊聲。 他一轉頭長矛便筆直貫穿他的身體，他來不及喊叫就立刻死去。

夢中的警告應驗了。

國王在聽見噩耗之後，克洛伊索斯國王陷入了狂怒，他用手拉扯自己的頭髮，抓狂地捶打地面，大聲悲喊著宙斯的名字。

最讓國王無法接受的是，他基本上一手促成了自己兒子的死亡是他把兇手帶回家中、將他殺人的血汙洗淨並待如上賓；也是他請託兇手一同陪伴王子。 被當作自己兒子的保護人而派出去的客人，結果卻是他最可恨的敵人！

沒過多久，兒子的屍首被送回來了，但是很奇怪的是，當國王看見自己兒子的屍體還有在後面被綁住的年輕人時，他體內原本滿意的怒火、煩悶、還有報復的慾望，忽然間消失無蹤。

取而代之的只有無盡的哀傷。 國王瞬間失去了所有力量。

年輕人跪在他面前伸出雙手，請求國王直接在王子的屍首旁殺死他。因為過去錯殺自己的兄弟已經夠讓他受的了，是國王拯救了他，將他沾滿血汙的身體洗淨並接納他，而他竟然再度讓自己的恩人陷入如此絕望的境地，他自責地無法再活下去了。

國王看著慟哭的年輕人，心中竟隱隱約約升起一股憐憫之情。他親自將年輕人攙扶起來。

「你能夠如此後悔曾犯下的罪，在我看來我已經得到應得的賠償了；更何況在我心中，惹禍的並不是你， ……惹禍的是一位神，祂在很久以前便預言要有這樣的事情發生。人再努力都不可能逃離自身的命運。」

國王寬恕了年輕人，並舉行了王子的喪禮。

只是喪禮完之後沒有多久，大家便在墓地旁發現年輕人上吊了。他面無表情掛在樹枝上，輕輕搖晃著。

克洛伊索斯國王孤獨地坐在王座上，無可抑止的啜泣起來。 但是他無法讓自己陷入哀愁太久，因為遙遠的東方開始興起了一個強大的國家波斯，他們國王的名字讓人聞風喪膽 ——居魯士。

    本文經授權轉載自故事X神奇海獅即使是全世界最富有的呂底亞國王，也無法逃避命運降臨的不幸

    故事：寫給所有人的歷史

    新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

    iOS

    Android

    APP下載

    LINE好友

    快加入！新聞送上來！

    iOS

    Android

    LINE加入好友

    已經加好友了，謝謝
    歡迎加入【自由評論網】
    按個讚　心情好
    已經按讚了，謝謝。
    本文相關： 國王 故事 歷史 神奇海獅 波斯 呂底亞國王
    最新文章
    熱門文章
    自由時報
    版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.

    手機版 | 電腦版

    自由時報
    版權所有 不得轉載
    © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.