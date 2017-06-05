故事》成功復仇國王後，大臣才發現自己也與王位擦身而過了…

我們上次談到居魯士大帝的外公(米底王國國王)，就因為在他出生前做了一個噩夢，所以小小的居魯士一出生就被交給別人打算殺掉，但是後來因為牧羊人的一時心軟沒有殺死他，居魯士就在這樣隱匿的生活下長大了！想當然爾，故事最後是居魯士大帝成功創建了波斯帝國。但萬萬沒想到！其實這故事還有案外案？！

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好的，我們上次談到居魯士的外公，就因為在他出生前做了一個噩夢，所以小小的居魯士一出生就被交給別人打算殺掉，但是後來因為牧羊人的一時心軟沒有殺死他，居魯士就在這樣隱匿的生活下長大了（根本白雪公主原版）。

上集傳送門：在建立波斯帝國之前，居魯士大帝也曾經是牧羊人掩護下的棄嬰

時光飛逝歲月如梭，轉眼十年過去，老國王在一次偶然下，湊巧看見長大了的居魯士。

也不知道為什麼，老國王在看到的那一瞬間，立刻就感受到小居魯士不凡的氣勢，而從小孩的年紀看來，彷彿也與自己當時要殺掉的小嬰兒相仿。

該不會……？

老國王立刻把牧羊人叫來拷問，沒義氣的牧羊人當然就這樣全盤托出了。

得知事實的國王無比震驚，一方面是撩動他內心深處對失去王位的恐懼，另一方面則對大臣違背自己的命令感到無比的憤怒。

「哈爾帕哥斯，你居然這樣背叛我！！」

事到如今，國王也無法任意處置小小的居魯士，因為這件事情快速地在宮中傳散開來，國王女兒原本傷心欲絕以為自己兒子早已死去，一知道這件事，立刻派出波斯部族的武力將居魯士團團保護起來。國王人馬雖然已經全力追趕，但畢竟還是遲了一步。

氣惱的國王只好把氣全都出在哈爾帕戈斯身上。原本是大臣拿來保命的護身符，結果到最後反而變成招致大禍的元兇。

國王召喚了大臣，但是沒有直接說破自己的目的。國王選擇了一個非常恐怖的計畫來懲罰自己的大臣，等到大臣前來之後，國王先是承認自己當初應該也許大概可能，做錯了。

那麼，沒有遵照命令殺掉國王外孫的大臣，當然就是最大的功臣了。

「我要報答你！幾天後有一場慶賀居魯士歸來的宴會，你也一起參加吧！這就是對你的報答！」

哈爾帕哥斯很高興，等到了宴會那一天。

宴會上歌舞昇平。 美味的餐食一道道被送上各自的桌上，大家酒酣耳熱之際，國王一臉醉醺醺的詢問自己最衷心的大臣哈爾帕哥斯，滿不滿意這場宴會？ 哈爾帕哥斯笑道：他非常滿意。

「那就好，這可是為你舉辦的阿！」國王說。

之後國王，便把手一揮，音樂歌舞便停了下來，四周忽然陷入一片寂靜。

與會的大臣不曉得發生了什麼事，都靜下來注視著兩個人。這時兩名衛士提著一個大籃子走進會場，國王下巴一揚衛士便掀開布蓋—

籃子內，是大臣兒子眼睛上吊的頭顱和四肢！！

原來國王把大臣兒子抓了過來，一被送進宮中就被送到廚房、像牲畜一樣的被宰殺掉。

廚子將看得出人類軀體的部分像頭顱、四肢鋸下，依照國王的命令放在籃子裡。剩下的肉塊則有些拿去燉煮、有些拿去燒烤。

在宴會上，國王與其他大臣桌上的都是普通的羊肉，只有哈爾帕哥斯桌上的是他兒子自己的肉！

這就是國王對叛徒的懲罰。在所有人面前，不知不覺的吃掉自己的兒子！

而哈爾帕哥斯的反應呢？

知道真相的他既沒有抓狂也沒有憤怒，只是毫無反應的站在那裏。國王冷冷地問，「你知道你盤子裡是什麼肉嗎？」

他說，他知道。

國王又問道：「那麼對於今天這場宴會，你還是很滿意嗎？」

他說，不管陛下對我做出任何事情，我都是滿意的。

他請求國王允許他將剩下的殘食帶走，也許是要將自己的兒子安葬。這場恐怖的人肉宴看似告一段落，然而復仇的種子已經種下……

又過了十年，長大後的居魯士根本帥到掉渣啊

很難想像一個人要有怎麼樣的忍耐力，才能當場說出這些話來。不過，這也是因為哈爾帕哥斯知道，自己唯一能夠復仇的機會，就是全力隱忍不發。

一個人只要有方向和永不退轉的決心，時間一定是站在自己這邊的！ 因此，哈爾帕哥斯比之前更衷心侍奉國王，國王也因此打消了疑慮。

轉眼間又過了十多年。

西元前 553 年時，居魯士已經長成精壯的年輕人，並且成為波斯人的領袖。因為長期的分配不公以及隔離政策，波斯反對米底人統治的氣味越來越重。 一天，一名獵人手持一隻胖碩的野兔來到了居魯士的官邸前……

聽過「八月十五殺韃子」的故事嗎？就是當時漢人反抗元朝統治、把紙條塞在月餅裡的。

這個玩法早在西元前六世紀的小亞細亞，就已經有人在玩了，居魯士按照獵人所說的屏退左右，

輕輕用刀子劃開野兔的肚子，將手伸進兔腹摸索一陣後，從中間摸出一張來自米底宮廷的秘密文書。 這封信當然就是哈爾帕哥斯親筆所寫的，裡面除了力勸居魯士起兵反抗以外，還提供給他另外一個最重要的消息。

居魯士默默看完書信後，知道時間已經來到。

居魯士早就知道哈爾帕哥斯的事蹟，因此接收到哈爾帕哥斯的消息後不疑有他，立刻就召集了所有波斯的軍隊進軍米底王國。

波斯的軍隊像是開了外掛一樣，沒有不能攻克的城牆、沒有能夠阻擋的軍隊，好像米底王國的軍隊一到波斯軍面前就突然間蒸發了一樣，波斯軍隊不要說傷亡，好像連行軍速度都沒被拖慢。

國王簡直快抓狂，他派出了米底王國全部的精銳，交由他最信任的大臣作為全權統帥。

國王說：「帝國的命運就交在你手上了。」

哈爾帕哥斯向國王跪拜，想辦法不露聲色說道：「我不會讓陛下失望的。」

至於戰爭的結果，想必大家都已經知道了。

米底王國陷落，國王阿杜斯阿該斯兵敗被俘

原來那封送給居魯士的書信裡，哈爾帕哥斯提供給居魯士的情報，就是他已經被國王任命為米底王國的全軍統帥。如果波斯起兵反抗，米底王國軍隊將不會阻攔。

國王當然不知道這件事，他全心相信哈爾帕哥斯，但是兩軍一交戰以後，米底王國立刻潰不成軍，彷彿根本沒有戰鬥意志就決定投降似的。於是居魯士順利的攻進都城、闖進王宮俘虜了他的外公。

當國王阿斯杜阿該斯被五花大綁進波斯軍的時候，在波斯軍中等待的卻不是居魯士，而是耀武揚威、享受復仇快意的大臣哈爾帕哥斯！

國王這才明瞭，這就是強大的米底王國戰敗的真相：原來哈爾帕哥斯早就已經投降波斯，並且成為波斯軍中最高層的軍事將領。

這一刻，哈爾帕哥斯已經等待超過十年。

漫畫《歷史之眼》裡就有講到這則故事

哈爾帕哥斯成為新成立波斯帝國的最高指揮官，他耀武揚威走到國王面前，盡他全部的力量行數落嘲諷辱罵之能事，為的就是能夠一吐這遲來十多年的喪子之痛！！

那麼國王的反應呢？愧疚？乞憐？失落？

都沒有。

國王阿斯杜阿該斯越聽，臉色便漲的越通紅，等到最後終於受不了終於大吼了一聲：

「……哈爾帕哥斯，你這個笨蛋！！！」

為什麼國王會如此看重自己的王位，連自己的外孫都不傳？

為什麼當哈爾帕哥斯違背自己的命令時，國王會憤怒到必須殺掉他兒子？

為什麼明明殺掉他兒子，國王卻還是放心把整國軍隊交給哈爾帕哥斯？

國王終於說出藏在他心底已久的決定：他早就認定，自己的忠臣哈爾帕哥斯，是米底王國的繼承人。

「你是個最愚蠢的人，因為你把你自己的王位拱手讓給了別人；你也是個最不義的人，你背叛了你自己的國家、自己的宗族去投降外人，你出賣了整個民族讓它被別人奴役，就為了你自己一個人的榮耀！」

國王這麼說。

喪失了兒子、錯過了王位，對於自己忠心耿耿侍奉一生的老國王究竟是好人、還是壞人，可能連哈爾帕哥斯自己都無法回答。

在所有史書上都沒有記載哈爾帕哥斯的反應為何。但不管怎麼說木已成舟，米底王國從此覆滅。

西元前 549 年，波斯王國建國。

本文經授權轉載自故事 成功復仇國王後，大臣才發現自己也與王位擦身而過了…

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故事：寫給所有人的歷史