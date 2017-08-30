法操》從張月英、蘇炳坤、鄭性澤案，我們看到了什麼？

每個人都可能會犯錯，法官、檢察官也不例外，所以我國有非常上訴及再審的特殊救濟管道，讓這些冤假錯案得以平反。透過再審，這三個冤案被賦予不同的意義！

文／法操司想傳媒

「冤」或許是這三個案子給人的第一個印象。刑求取供、案發現場的草率勘驗、忽略證據的正確性和嚴謹性，是這些案件偵查過程中的瑕疵。而將這些充滿瑕疵的證據，移到法院的審理過程，也未詳細的審酌與考量，這些種種問題導致冤假錯案的發生！

每個人都可能會犯錯，法官、檢察官也不例外，所以我國有非常上訴及再審的特殊救濟管道，讓這些冤假錯案得以平反。透過再審，這三個冤案被賦予不同的意義……

再審之於鄭性澤 ──換取真相大白的機會

透過再審，鄭性澤案的許多證據被抬上檯面，刑求的軌跡、硝煙反應的汙染、遺失的彈頭、移動的兇槍、兩階段殺人說的推翻等。本案經過台中高分院的審理，將於2017年10月26日做出判決，不論結果如何，本次審理都給予鄭性澤一個重新接受司法檢視的機會，讓本案的卷證可以再次被審酌。

2016年5月台中高分院召開羈押庭，裁定鄭性澤無羈押必要，應予釋放。（資料照，記者許國楨攝）

再審之於蘇炳坤 ──司法還他清白的機會

「總統還我清白，司法有還我清白嗎？」這是蘇炳坤在2017年8月28日聲請再審庭的最後陳述。蘇炳坤案經過檢方聲請4次再審、2次非常上訴都被駁回，最後獲得了總統的特赦「罪刑全免」。但在蘇炳坤聲請國賠遭拒後，才發現他的冤屈並未得到平反，希望透過再審，讓司法真正還他清白。

「總統還我清白，司法有還我清白嗎？」這是蘇炳坤在2017年8月28日聲請再審庭的最後陳述。（記者劉信德攝）

再審之於張月英 ──司法終於還她清白

經過10年的司法纏訟，經過6次的再審聲請被駁回，第7次的再審聲請，終於幫張月英平反。透過再審除了確定兩個電信基地台的位置，都涵蓋張月英的攤販外，再審的過程中也看到10年前的報案紀錄單，發現關鍵證據，機車車牌N和M的登記錯誤，最終讓張月英終於獲得無罪的判決。

司法事不關己，下一個可能就是你！

我們常常會想，只要不作奸犯科，奉公守法，這些都不會臨到我們身上，但我們可以看到，在菜市場擺攤的張月英，被捲入肇事逃逸的案件；事業剛起步的家具行老闆蘇炳坤，捲入銀樓搶案。他們都是再一般也不過的老百姓，在警察找上門前，渾然不知到底發生什麼事，但他們竟然要面對的是司法纏訟多年，蘇炳坤甚至還受有罪判決確定，入監服刑。

再審的重啟，的確需要一定的門檻，而目前的司法實務上，再審的門檻的確是非常嚴格的。這也導致許多案件，即便在審理的過程中有瑕疵，也沒有機會再次被看見。但為什麼我們不在一切錯誤的開始，就去導正？

若司法偵查機關在偵查的過程，能嚴謹的去搜證，讓證據可以有良好的保全、更加遵守無罪推定原則，不非法取供；司法審判機關，能更審慎地去審理卷內所有的卷證資料，對各項證據審酌及判斷，給予符合公平正義的判決。這樣可以避免很多冤案的發生，建立一個良好的司法制度，才能真正的保障所有生活在台灣這片土地上的人。

鄭性澤案再審結果、蘇炳坤案再審的聲請，目前法院都尚未做出判決與裁定，接下來《法操》也會持續關注這些案子，讓我們一起監督也關心司法，讓台灣的司法可以真正帶給人民溫暖且有人性的感動。

本文經授權轉載自法操：從張月英、蘇炳坤、鄭性澤案，我們看到了什麼？

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