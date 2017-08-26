無以酩狀》Verona：《給茱麗葉的信》敬一首浪漫的詩歌

能夠相信浪漫這件事的存在卻不沈溺迷信是件幸福的事。那麼，你幸福嗎？

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《給茱麗葉的信（Letters to Juliet）》是一部滿足商業操作又帶點細膩情感的電影；姑且不論多少製造出來的浪漫情節，撇開俊男美女跟義大利優美風景，光看老奶奶的演技就值回票價。

來自紐約的女主角蘇菲與未婚夫維特對於婚前義大利之旅充滿期待；女孩憧憬好山好水跟悠久的歷史，男人對於美食美酒感到興奮不已。兩個人在相左的意見上永遠相敬如賓，從不爭執也懂得適時退讓。維特利用這趟假期至他處參加葡萄酒拍賣會時，蘇菲到茱麗葉秘書群中當義工；她們負責回覆世界各地所有寫給茱麗葉的信。

《給茱麗葉的信》是部有俊男美女與義大利優美風景的浪漫愛情電影。（圖：Summit Entertainment）

蘇菲無意間發現被夾在牆縫的信，五十年前到這裡習畫的英國女孩克萊兒也曾經求助過茱麗葉的解答。她回信給克萊兒，支持她多年前心中被壓抑的想法。然後年邁的克萊兒越過英吉利海峽，在孫子查理的陪伴下重返舊時的回憶。查理相當惱怒地怪罪蘇菲的做法，他不願意奶奶有任何機會感到傷心；蘇菲認為她只是在做對的事，認為真愛永遠不嫌晚。

劇情發展雖然毫不意外，總之浪漫的愛情電影要能習慣超現實的安排。

電影裡提到位在義大利北部維洛納（Verona）的茱麗葉之家，因為莎士比亞劇作《羅密歐與茱麗葉》故事背景而聞名，被人們稱為「愛之都（City of Love）」。在此之前，許多名人曾旅居於維洛納，像是凱撒大帝、文藝復興時期詩人但丁、德國作家歌德，曾經地處貿易要道， 如今歷史悠久的街道教堂以及浪漫想像讓這裡仍舊吸引許多人潮紛至。

哈利．克拉多克（Harry Craddock）與當時調酒界共同創立的英國調酒協會（United Kingdom Bartenders Guild），在1937年出版的《U.K.B.G Approved Cocktails》手冊中提及一款由浸泡過蘋果製成的蘋果琴酒酒譜：「維洛納（Verona）」便是此這個愛之都命名。

使用等比例的蘋果琴酒、不甜苦艾酒（Dry Vermouth）、香蕉香甜酒（Crème de Banane）， 再加上少量檸檬汁冰鎮搖製。豐富成熟果香滋味之間略有酸甜的清爽口感，是繽紛浪漫的景緻。

使用義大利琴酒Marconi 46 Gin調製的Verona。（圖：薛又）

因為現在蘋果琴酒不易取得，如今較為普遍的「維洛納」酒譜便變更為：60毫升琴酒、30毫升義大利杏仁香甜酒（Amaretto）、15毫升甜苦艾酒（Sweet Vermouth），一樣少量的檸檬汁冰鎮搖製。更濃郁的甜美感覺之中穿插著藥草氣息，與先前版本是截然不同的感受。

芝加哥的「The Violet Hour」酒吧調酒師陶比．馬隆尼（Toby Maloney）於2007年時，以琴酒為基底發想出這款店內招牌特調「茱麗葉與羅密歐（Juliet and Romeo）」，專門為不喜歡琴酒的酒客設計。先在雪克杯內放入三片去皮小黄瓜與少量鹽巴輕輕搗壓，再加進60毫升琴酒、各22.5毫升萊姆汁與糖水、少許薄荷葉，冰鎮搖製後倒入雞尾酒杯內，再滴入三滴玫瑰水與安格仕苦精（Angostura Bitter）。清新又帶著淡淡玫瑰香氣，隱約舒服的草本感覺；讓原本悲劇收場的《羅密歐與茱麗葉》翻轉為歡樂結局。

使用南非玫瑰琴酒Musgrave Pink Gin調製的Juliet and Romeo。（圖：薛又）

雖然故事發生在義大利，但是作者莎士比亞是英國人，選擇琴酒發揮也是合情合理。義大利著名的烈酒雖然是義式渣釀白蘭地（Grappa），但是隨著琴酒浪潮襲捲，不少義大利琴酒品牌也接連問世。

1958年就開始經營披薩餐館的薩巴帝尼家族（Sabatini），因為家族成員對近代琴酒與呈現托斯卡尼風情很有興趣，透過倫敦一名調酒師介紹，找上當地泰晤士酒廠協同合作推出「薩巴帝尼琴酒（Sabatini Gin）」；雖然原料是薩巴帝尼自家香草園提供，嚴格來說並不是在義大利在地生產裝瓶的琴酒。

2011年在義大利切塞納開了一間名叫「Osteria Cene」酒吧的費德里柯．魯加瑞西（Federico Lugaresi）一直想要能在自家酒吧提供由自己發想製作的琴酒。便以羅馬湼風情為發想，與生產義式渣釀白蘭地與利口酒的酒廠配合，使用義大利切維亞甜鹽、杜松子、薰衣草、檸檬馬鞭草、棉杉菊等做為原料，打造出「普里莫琴酒（Primo Gin）」。

使用義大利切維亞甜鹽作為原料的Primo Gin（左）與 Pizza餐館家族推出的Sabatini Gin（右）。（圖：Primo Gin﹠Sabatini Gin）

百年傳承的義式渣釀白蘭地波利酒廠（Poli Distillerie），在2015年採用來自故鄉生產的素材來作為琴酒原料，烈酒浸泡杜松子、松葉、薄荷、麝香葡萄等再進行蒸餾。 以義大利曾獲諾貝爾獎的科學家古列爾莫．馬可尼（Guglielmo Marconi）替該款琴酒取名「馬可尼46號琴酒 （Marconi 46 Gin）」。

這些琴酒的出現，替義大利烈酒市場增添許多不同的趣味也可以說是蒸餾師的浪漫。

能夠相信浪漫這件事的存在卻不沈溺迷信是件幸福的事。那麼，你幸福嗎？不管有沒有機會到訪維洛納，不管幸不幸福或者浪不浪漫，不管你是羅密歐或是牛郎，織女或是茱麗葉，七夕前夕喝杯 「維洛納」也是好的。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）