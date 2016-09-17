無以酩狀》Beach﹠Iron Ball Gin：《海灘》人間仙境終究是一句空口白話

迷幻昏暗的場景，欲念横流的本性即使異地而處不過是另一種粉飾太平；旁人的性命攸關在公眾謀利與自危選擇前都無足輕重。《海灘》裡刻意營造的與世無爭其實不過泡沫，聚落規模再如何微型，制裁管理再如何刻意嚴厲，只要人性貪婪封閉，終究也只是血腥社會的縮影。

縮梭

蘇格蘭籍調酒師哈利．麥克艾爾馮（Harry MacElhone）為了躲避禁酒令（Prohibition，1920﹣1933年）從美國遠渡至巴黎工作，於1927年編寫的《Barflies and Cocktails》中，曾提及一款由華勒斯．克萊門斯（Wallace Clements）提供的「海灘（Beach Cocktail）」酒譜：以各兩份量的葡萄柚汁與高登牌琴酒（Gordon Gi）、1茶匙楓糖糖漿、少量紅石榴糖漿（Grenadine）搖製。淡淡果香與些微暈紅的色調，透著楓糖的蜜甜，像是佇足沙岸遠眺日落沒入海平線，向晚的海風徐徐拂面。

個別以Gordon Gin（左）與Iron Ball Gin（右）調製的Beach Cocktail。（圖：La Petite Chambre 小房間）

2000年的電影《海灘（The Beach）》，描述一位熱衷尋找刺激的美國青年－理察來到泰國曼谷，偶然入手的地圖據說能夠前往天堂般離島仙境（取景自普吉島東南方不遠處的「彼彼島」）。結伴抵達目的地後，雖然逃過種植大麻田居民滅口追殺，進入傳說中的桃源聖地，看似簡樸平靜的生活與世無爭；人人卻心思各異，唯一的共識只是為了維持美好的假象。

當時還是小鮮肉的李奧納多演出電影《海灘》。（圖：figment films）

迷幻昏暗的場景，欲念横流的本性即使異地而處不過是另一種粉飾太平；旁人的性命攸關在公眾謀利與自危選擇前都無足輕重。《海灘》裡刻意營造的與世無爭其實不過泡沫，聚落規模再如何微型，制裁管理再如何刻意嚴厲，只要人性貪婪封閉，終究也只是血腥社會的縮影。

李奧納多飾演的理察一開始住在考山路（Khaosan Road）背包客棧；街道各式酒吧、餐館聚集許多觀光旅客。其中一間名列2016年亞洲最佳酒吧前50名的「Teens of Thailand」拿舊厝改建，昏暗燈光與放鬆音樂特別讓人難以忘懷；琳瑯滿目的琴酒收藏與調酒都相當值得嘗試，尤其以酒架上一瓶取材自泰國，設廠於曼谷市區內的「Iron Ball」琴酒最引人矚目。

名列2016年亞洲最佳酒吧前50名的「Teens of Thailand。（圖：bk.asiacity.com）

Iron Ball琴酒發想者﹣艾胥黎．薩頓（Ashley Sutton）來自澳洲西部費里曼圖（Fremantle），曾經在海上以及礦坑裡工作。後來到中國大連為澳洲鐵件設計工作，為了尋找鑄鐵素材，因緣際會下輾轉到了曼谷，開始其正式室內設計生涯；特色鮮明的裝潢設計，甚至為他帶來「瘋狂酒吧設計師」的稱號。

曼谷沒有閒適的海灘，艾胥黎厭倦僅是在都市裡夜夜笙歌，他更樂於工作並且實現夢想。2013年，艾胥黎在曼谷億甲邁（Ekkamai）經營一處小空間用作私人招待所與工作室，並且從德國進口一組容量約20公升的銅製蒸餾器，以鳯梨及椰子進行自然發酵取得濃度約10％的酒液再蒸餾取得浸漬材料用的烈酒，加上製作琴酒原料，反覆超過700次測試，最後得到艾胥黎覺得最完美的配方比例。每一次製程都需要費耗數週的時間。礙於泰國製酒法規，Iron Ball遲至2015年才正式取得執照生產。

泰國曼谷的微型琴酒廠：Iron Ball Gin。（圖：Iron Ball Gin）

這瓶Iron Ball琴酒在清新中穿插一點花果氣味和溫潤的杜松子，柑橘調性四溢；隨擺放時間會漸次出生薑、百香果、甜橙、椰子等香氣。除了杜松子從歐洲進口，原料當中的芫荽籽、薑、檸檬香茅、青檸、鳯梨、椰子等都來自泰國當地，或是鄰近的印度、柬埔寨 、中國，有別於人們對琴酒口感銳利刺激的固有印象。

成見與自恃往往讓人的味覺失衡嚐不出脈絡，也讓公理變調。

從曼谷的燈紅酒綠對比秘境海灘的湛藍海天，以為隔絕掉人聲鼎沸，誘惑卻仍舊如影隨行；人與人之間的相處才是關鍵。當大眾追求的只是虛矯表面平和，忽略真正重要的底蘊，一款酒的好壞於是無人能辨。虛構的純真能夠維持多久？導演拋出這樣的問題；如同有些化學原料調合成的酒於乍飲時不覺有異，仔細品嚐後，其實都是經不起考驗的徒具形式。回歸原始就代表樂土的重現嗎？還是一個自限的矯造公社？猜忌排他的醜陋行徑，為了生存所埋沒的良知，正是社會總是層出不窮的劣根性。

只要人性依舊貪婪，對於天堂的美妙想像也許只能寄託在一杯酒裡（像是這杯「海灘」幻夢般的玫瑰色），然後醒來的時候對周遭義理所有事不關己，習慣冷漠也習慣讓良知偏安一隅。

（自由評論網提醒您，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車，飲酒過量，有害健康）