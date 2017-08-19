無以酩狀》Saturn：《星際效應》眼界決定你的世界

世界很大，提基系調酒不會只有單純想的那樣只是蘭姆酒加上大量熱帶水果酸酸甜甜，或許使用琴酒還有一些香料，像是多香果、丁香、薑、茴香等等組合出大航海時代的風情。

縮梭

總是將哲理放進電影裡發人深省的導演諾蘭，以太空科幻架構出非線性敘事的電影《星際效應 （Interstellar）》，劇烈氣候變化考驗地球存亡，人們只能向未知的宇宙尋找任何可能。

《星際效應》由諾蘭兄弟共同編劇，帶來視覺奇觀與省思震撼。（圖：Paramount Pictures）

男主角庫柏後來躺在土星中繼站，而土星（Saturn）在電影裡串起許多隱喻，包括羅馬神話中的農業之神薩頓（Saturn），甚至還有每週的最後一天－週六（Saturday），取其終結與起始之意。週六在古英文之中為薩頓之日（Saturn's Day），羅馬人重視農業，便將此日以農業之神為名。電影裡的玉米田，迫切解決的糧食危機，經歷的生老病死；在這部電影裡以一種超乎眼界的方式向眾人細說希望藏在微光之中。

近代提基（Tiki）熱帶調酒大師傑夫．貝瑞（Jeff Berry）在1990年左右，於聖地牙哥一間二手古董店裡發現一個杯子上印著名為「土星（Saturn）」的酒譜。這份酒譜出自1967年一位綽號波波（Popo）的菲律賓酒保－杰．加斯利尼（J. Galsini）之手；以45毫升琴酒，各15毫升 檸檬汁與杏仁糖漿，各7.5毫升百香果泥與法勒南利口酒（Velvet Falernum）搖製冰鎮後倒入 裝滿碎冰的杯中。酸甜熱帶水果風味中帶有淡淡香料爽口舒暢。

以琴酒、檸檬汁、百香果泥、杏仁糖漿、法勒南利口酒調製的Saturn。（圖：Liquor.com）

曼谷琴酒酒吧「Just A Drink, Maybe」在琴酒提基活動中，將這款土星調酒配方稍作調整；將杏仁糖漿改用杏仁與自製開心果糖漿混搭，百香果泥改以自製的百香果蛋黃醬（Passionfruit Curd，或稱百香果凝乳）呈現。百香果蛋黃醬製作使用8到12顆百香果泥，2顆全蛋，110克 無鹽奶油，150到200克砂糖，少許玉米粉，以隔水加熱方式將材料融勻，裝瓶後放涼即可當作麵包或吐司抹醬使用，冷藏可保存2週。這樣的土星喝起來帶著奶油香氣與熱帶風情，搭配 一塊塗著百香果蛋黃醬的酥烤吐司，拿這樣的組合迎接假期早晨也是十分得宜。

大部份的人提到提基（Tiki）調酒只想到蘭姆酒，然而在傑夫．貝瑞開設於紐奧良的「 Latitude 29」酒吧，酒單上卻也能見到不少以琴酒為基底的提基調酒。包括著名維克商人（Trader Victor）於1946年出版酒譜手冊中提到的「霧之刃（Fog Cutter）」，即是蘭姆酒、琴酒、白蘭地、雪莉酒與檸檬汁、柳橙汁、杏仁糖漿組合而成的酸甜濃經典調酒。

以蘭姆酒、琴酒、白蘭地、雪莉酒與檸檬汁、柳橙汁、杏仁糖漿調製的Fog Cutter。（圖：Just A Drink, Maybe）

曾任職於紐約死訊公司（ Death & Co）酒吧的布萊恩．米勒（Brian Miller）認為，儘管拿蘭姆酒詮釋提基風格調酒仍舊是大眾首選，但是使用琴酒調製也能夠帶來多樣豐富變化。他個人最偏好來自傑夫．貝瑞《Grog Log》書中提及的「玻里尼西亞之誘（Polynesian Spell）」酒譜。45毫升琴酒與30毫升葡萄汁、22.5毫升檸檬汁、各7.5毫升柑橘酒（Triple Sec）與水蜜桃白蘭地、少量糖漿，冰鎮調製後倒入杯中。米勒認為葡萄汁尤其與坦奎利琴酒（Tanqueray Gin）合襯；清新酸甜的果味之間是舒服隱約的草本香氣。

以坦奎利琴酒與葡萄汁調製的Polynesian Spell。（圖：the lady from canton）

芝加哥提基風格「Lost Lake」酒吧經理艾琳．海茵斯（Erin Hayes）除了偏好「霧之刃」這款琴酒提基調酒，也十分喜愛來自舊金山知名老牌提基酒吧「Smuggler’s Cove」於2017年出版同名調酒手冊裡的「馬克思的錯（Max’s Mistake）」。以60毫升琴酒、各30毫升檸檬汁與百香果糖漿、15毫升蜂蜜糖漿、少量安格斯苦精（Angostura Bitters ），搖製後倒入長飲杯中，再注滿檸檬汽水。這杯「馬克思的錯」擁有清爽果香卻又帶紮實的酒精醇厚；沒有人說琴酒因為其歷史淵源而必定是嚴肅的，它總是能以多種樣貌展現，當然提基風格調酒也是其中之一。

以琴酒、蜂蜜、檸檬汁、百香果調製的Max’s Mistake。 （圖：CHOW Happy Hour）

當美國禁酒令（Prohibition，1920﹣1933年）這段時間，原本是調酒大宗的琴酒與威士忌難以取得，相對易於從加勒比海走私與製作的廉價蘭姆酒便取代飲酒主力。雖然禁酒令過去後人們依然回歸飲用琴酒與威士忌，然而像是提基調酒先驅－唐．畢區（Donn Beach）在1941年時 ，於自家餐酒館供應多款蘭姆酒提基風格調酒，像是「殭屍（Zombie）」、「邁泰（Mai Tai ）」等，都是其著稱的調酒創作。來到提基酒吧的客人卻不見得人人都能接受蘭姆酒，因此以琴酒、威士忌或白蘭地為底的提基調酒也開始出現。

世界很大，提基系調酒不會只有單純想的那樣只是蘭姆酒加上大量熱帶水果酸酸甜甜，或許使用琴酒還有一些香料，像是多香果、丁香、薑、茴香等等組合出大航海時代的風情。

《星際效應》從家庭到末世到太空，時空跳躍然後多次元空間，畫面與意涵的豐富度像是這杯 「土星（Saturn）」或其它琴酒提基調酒一般，都值得仔細品嚐；只要眼界願意打開的話。

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