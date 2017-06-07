民俗亂彈》鎮邪天師、執劍福來：鍾馗符畫與端午節

鍾馗在道教稱為驅魔真君，可見其伏妖鎮鬼的法力高深，除了中元節結束時要跳鍾馗，但你知道端午也要在門首貼上鍾馗嗎？

楊玉君

絕大多數人可能都聽過鍾馗擅長抓鬼，但是知道鍾馗也與端午節有密切關係嗎？

鍾馗抓鬼最有名的事蹟是他在夢中解救唐玄宗的故事。據說唐明皇因為染上瘧疾，病中有一夜夢見有大、小二鬼在他的寢殿追逐，小鬼四處跳躍，終究被大鬼抓住且吞食。唐玄宗問這大鬼是誰，才知道他叫鍾馗，是來保護唐玄宗的。唐玄宗醒來之後，瘧疾就不藥而癒。後來他召來畫家吳道子，對他敘述夢中鍾馗的長相，吳道子便畫了一幅鍾馗進呈。因為吳道子的畫藝精湛，畫像肖似夢中人。唐玄宗看到之後，久久凝視不語，然後才感嘆道：「簡直像是你跟我一起在夢中看見一樣啊，怎麼會畫得這麼像呢！」因為是鍾馗為唐玄宗趕走了小鬼，病才好的，所以皇上下令畫工再多畫幾張鍾馗的畫像，頒贈給各個大臣，以便在歲末張貼驅鬼。

這雖然是則傳說，然而歲末朝廷頒贈大臣鍾馗畫像一事，自唐代以下均史有明證。而原本由朝廷頒贈大臣的鍾馗畫像，因為在民間相沿成俗，需求量增加，而有了鐫刻版刷印鍾馗版畫的出現。

所以鍾馗到底長什麼模樣呢？吳道子畫的鍾馗，儘管傳說中酷肖鍾馗本人，畢竟除了唐玄宗，沒有人見過，也遺憾未曾傳世。然而鍾馗畫因為與歲末驅邪的習俗結合，形成一種傳統。雖然後來分流成了文人畫鍾馗（主要為卷軸型式）及民間版畫鍾馗（年年張貼替換的版畫）兩種形式，鍾馗的形象仍然呈現了某種程度的一致性，就是頭戴判官帽、虯髯、圓睜怒目，足資驅邪抓鬼的恐怖猙獰貌。

河南朱仙鎮版畫「馗頭」

或許因為歲末連著新年，驅邪用的鍾馗圖也逐漸沾染了過年的喜氣。明憲宗曾繪有一幅〈柏杮如意〉鍾馗圖，其中鍾馗手持如意，圓睜雙目盯著迎面飛來的蝙蝠，隨侍的鬼童雙手捧盤，盤中裝有柏葉及杮子，寓意「只見福（蝠）來」、「百事如意」。

柏杮如意

蝙蝠與鍾馗是常見的鍾馗畫組合，尤其是在民間版畫中。據清代章回小說《鍾馗斬鬼傳》的情節，跟隨鍾馗的蝙蝠，原係奈何橋上的一個小鬼，為跟隨鍾馗斬盡人間妖魔，所以化成一隻蝙蝠，凡某處有鬼，蝙蝠就會帶領鍾馗前去斬除。然而這除惡的功能，在圖象中卻被賦予了積極趨吉的含意，鍾馗執劍怒目瞪視蝙蝠，寓意為「恨福來遲」、「執劍（只見）福來」。

大約在明末清初這一段期間，原本在歲末懸掛或張貼鍾馗圖的習俗，發生了一點變化。因為鍾馗抓鬼的功能與端午驅邪的節日意義相符合，漸漸的就有人同時在歲末及五月端午都掛鍾馗畫。與端午結合後的鍾馗圖象因此產生了新的圖象元素。例如，較精緻的文人鍾馗畫中為了突顯出端午的時令，伴隨鍾馗出現的除了小鬼外，還會有當令的粽子和石榴花、葵花、艾葉、菖蒲等等景物的細節。例如任伯年的「簪花鍾馗」，鍾馗頭上簪的是當令的石榴花，華喦的「午日鍾馗」圖，鍾馗閒坐賞錦葵，身後几上則有粽子和其他果物。

相對的，民間一年一換的午日鍾馗版畫側重的就未必是這些賞心悅目的景物，而是鍾馗應有的驅邪殺鬼功能。鍾馗殺鬼，常見的武器是七星劍，例如底下這幅安徽蕪湖的「鎮宅神判」很生動的顯示鍾馗持七星劍毫不留情的殺鬼。

鎮宅神判

端午抓鬼殺鬼，原本卻不是鍾馗的任務，因為早在宋代就有端午節要懸掛張天師畫驅邪的習俗，午日鍾馗畫的出現，或為此一習俗的變異。自圖象中可以觀察到鍾馗的形象與張天師之間的界限日益模糊, 而出現了鍾馗也用五雷符、用印、鎮五毒的年畫。 清人富察敦崇《燕京歲時記·天師符》記載：「每至端陽，市肆間用尺幅黃紙，蓋以朱印，或繪畫天師、鍾馗之像，或繪畫五毒符咒之形，懸而售之，都人士爭相購買，粘之中門，以避祟惡。」所謂五毒符咒，就是圖繪五種毒蟲（五毒的種類依各地生態而有部分差異），在端午期間張貼，用來防治毒蟲，五毒符可以獨立存在，但也經常搭配不同人物的構圖。



五福鍾馗

上方這幅桃花塢的五福鍾馗，以五隻蝙蝠代表五福，鍾馗持劍殺鬼，腳下有蟾蜍、蝎子、壁虎、蛇及蜘蛛等五種毒蟲。畫面兼具趨吉避凶的含義，正如兩方印文所云：靈符鎮宅、驅邪降福。

而鍾馗與張天師的形象融合，又可以下方這幅湖北襄陽老河口的鍾馗畫來說明。畫上題名雖然是鍾馗，但主角頭戴道冠，非判官帽，右手捏訣，左手持勅令印，騎虎踏五毒，實為張天師之特徵。民間又有「天師鍾馗」的稱號，也反映了這種形象融合的結果。



老河口鍾馗圖

又如以下這幅「鎮宅神判」則雖然造型是鍾馗持劍，但卻搭配有張天師的五雷鼓及五雷令符。



鎮宅神判-天師鼓令符

為了使鍾馗畫更有驅邪的效力，在畫上蓋印可以增加它的威信。印文除了常見的「靈符鎮宅、驅邪降福」兩句外，另有一種蓋官印的鍾馗圖，也被視為驅邪具有特別效應。因為有一種傳說認為鍾馗是河南靈寶人（一說安徽靈璧），所以鍾馗圖若蓋上靈寶縣的縣印就特別具有驅鬼效力，價格也賣得特別好。在俄國宗教歷史博物館中，就藏有這種蓋有官印的鍾馗圖，畫面上方的印文，以滿漢文並列「靈寶縣印」四個字。

俄羅斯典藏鍾馗圖局部-靈寶縣印

另一種據說可以增加鍾馗圖靈力的作法是以硃砂紅繪製鍾馗圖，稱為「硃砂判」。硃砂是古代道士煉丹時所用的材料，也是書符、開光儀式必備的朱筆點染原料，以硃砂紅色畫的鍾馗圖因此也被視為具有較強的靈力。清代以降，許多畫家若非以硃砂畫鍾馗，就是令鍾馗著紅色袍服，下方二幅就是近代畫家溥心畬擅長畫的兩種硃砂判。

硃砂判

鍾馗圖兼具趨吉避凶的功能，使得它的內容及性質有很大發展的彈性空間。除了端午節功能性的驅邪鍾馗圖，另外一種民間版畫或許不常見，但卻廣為人知的題材就是所謂的「鍾馗嫁妹」。鍾馗嫁妹的圖式都有侍奉鍾馗的許多小鬼，行旅道上為鍾馗的小妹抬各色嫁妝，構圖極為活潑有趣。然而所謂的「嫁妹」更可能是「嫁魅」，即將對人們有害的妖魅轉嫁至第三者，再將被轉嫁的人或事物押送出境，以保境內平安。以訛傳訛的結果，發展出鍾馗將妹妹嫁給杜平的故事。這種圖式己淡化了鍾馗圖的驅邪性質，轉而成為熱鬧歡慶的黑色喜劇。

傳元·王振鵬「鍾馗送嫁」局部

台北大龍峒保安宮有一面潘麗水畫的「鍾馗迎妹回娘家」，描繪的是鍾馗小妹在鬼僕的簇擁下携子歸寧，則又是將「鍾馗嫁妹」再作一次意義轉化，更加重喜慶意味的作品。



台北保安宮鍾馗迎妹回娘家（郭喜斌提供）

細心的讀者應會發現，原本要被鍾馗殲滅的小鬼，怎麼搖身一變成了鍾馗的僮僕？這道理卻不難明白，因為怕被鍾馗殺了，所以小鬼們會百般討好鍾馗，侍候他，滿足他的需求。所以另有一種「戲鍾馗」的圖式，其中鍾馗或與小鬼對奕、或是小鬼以百戲樂舞娛樂鍾馗，也有調皮的小鬼們趁著鍾馗醉酒時，暗暗的捉弄他等等內容。這些圖式雖則娛樂性高，卻與原初鍾馗畫驅邪的儀式功能相去甚遠了。

在台灣，端午驅邪用的鍾馗民俗畫雖然不曾聽聞，但鍾馗抓鬼的功能則存於除煞的「跳鍾馗」儀式中。過去因為恐懼被煞鬼沖剋，「跳鍾馗」時一般禁止閒雜人等旁觀，尤其是婦女小孩。近年來則因為民俗觀光化的風氣影響，凶煞的氣氛一直被淡化，許多「跳鍾馗」的儀式不但不清場，台下還萬頭鑽動，熱鬧滾滾，已成了一種觀光化的表演。

沒有鬼可抓，沒有人怕他的鍾馗，恐怕也只能探甕藉酒消愁了。

沒有鬼可抓，沒有人怕他的鍾馗，恐怕也只能探甕藉酒消愁了。

本文經授權轉載自民俗亂彈 鎮邪天師、執劍福來：鍾馗符畫與端午節