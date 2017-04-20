民俗亂彈》送肉粽最恐怖的是流言蜚語：深入理解才能不再恐懼

近日在新聞上可以看到某地夜校因地方「送肉粽」儀式提早放學，也提醒觀眾在這段其間最好不要出門以免沖煞。但是「送肉粽」體現了民間信仰對地方與亡者的慈悲，當我們了解儀式背後的意義，這便不會是令人畏懼的迷信，而是對自身文化更為深刻的理解。

杜尚澤

人們面對死者總是抱持著敬畏的心態，尤其非自然死亡案例，世界各地區皆有特殊的祭祀科儀。台灣人面對非自然死亡案件，最廣為流傳的淨化儀式，就屬「送肉粽」了，長期以來的媒體創作與恐怖傳說，讓許多人聽到「送肉粽」這三個字，立刻就聯想到彰化鹿港，且要生人迴避。其實，送肉粽只是一般的俗稱，他有個專有名詞叫做「送吊煞」，且非專屬鹿港所有。

什麼是送肉粽？可以去排隊領取嗎？

送肉粽其實就是送吊煞儀式，由於上吊者有繩索綁住身體某些部位，民間社會顧念對往生者的敬畏，不強調「吊死」，便以綁粽子的形意情境，稱為「送肉粽」。送肉粽不僅止於鹿港，筆者目前看過與收集到的案例中，高雄、屏東、雲林、彰化等都有辦過送吊煞，故可推測這並非鹿港或中部海線地區獨有，只是每個地區經傳承演變後都不盡相同，有的儀式完整流傳下來，也有消失成為口述記憶。

俗諺提到：「一府、二鹿、三艋舺」述說台灣開港時，這三處的繁榮現象。鹿港的歷史人文背景非常悠久，又因為地理環境及政策的關係，後期受到外界的衝擊轉變也比較慢，一些傳統文化及儀式可說得保留非常完整，再加上媒體大肆渲染，才弄得鬼影幢幢。

其實，送煞這種儀式在台灣非常普遍，無論暗訪、送火德、祭路煞，常見的廟宇落成入火安座，或者新屋入厝等，其實都屬於送煞的環節，甚至傳統的祭改儀式，也有這樣的行為。

常有人問為何要名為送煞，不稱做趕煞？主因是無論道士法師或神明，都不樂見以強硬的方式去驅趕。古有先禮後兵之說，以禮節供品金紙相待，再用武力等強硬的手段解送，這種過程雖然有驅趕的意味，卻也得顧慮情面，強調是請神靈協助「押送離開」。

送吊煞，送的是厲鬼嗎?

送吊煞送的並不是魂魄，其實不應該以「送吊死鬼」來稱呼。如果是當事人，想必也不希望自己家人被解送，或是被指為「吊死鬼」。法師、道士的送吊煞，是死者生前怨氣及死亡過程中那段痛苦的意識，因為這些不堪的記憶，會在亡者離世的一瞬間，交織在一起，累積為「煞氣」。亡者其生前所用的物品，及所有相關吊物、繩索，皆可能染上煞氣，故必須進行送吊煞儀式，將其物品及滯留不離的煞氣押送區離出境。民間信仰認為，這種煞氣若處理不妥善，極有可能會漸漸影響到下一個人。

至於亡者靈魂，以筆者2016年10月21在彰化鹿港、2017年4月3日在彰化員林參與相關儀式的記錄來看，員林不僅有做功德及打城儀式，在送煞儀式結束後，師父還會把魂魄帶回去誦經超渡，之後放水燈引渡。鹿港則是在喪事其間也有辦法會渡誦亡者，所以靈魂的部分在喪事其間就已妥善處理完畢。

送吊煞有何儀式及物品？

通常會接這種法事的道士或法師，都是功力深厚者，否則不敢隨意處理這類儀式。有些會搭配宮廟，像鹿港地方角頭廟宇、神明也都會出來協助處理送肉粽，負責把守路口等等，但有些地區則不搭配宮廟，由道士或法師直接處理。

各門各派的儀式，處理過程也都不盡相同，道士法師們都有自己的路數。我也有耳聞半小時內就草草結束，並收取高額處理費用的案例，成敗其實都是處理者得自己負擔。畢竟是吊煞，煞氣重，不是隨意祭祀，心誠則靈就結束。

所有地區的送吊煞程序，有兩部分是共同的：其一是開壇作法祭煞，其二則是送煞出境。開壇祭煞的法器，共有項目常見如：令旗（有五方旗、五令旗二種）、法索、符令、白公雞鴨、七星劍、三清鈴、五雷號令、鎮壇木（用來拍擊桌面，威嚇惡鬼邪魔）、龍角吹（牛角製，藉其音響，以召集神靈、祛除妖氛之用）、草蓆（俗稱草龍，代表天羅地網,在其兩端綁上冥紙，用火點燃後揮舞，並拍打各方以嚇阻鬼煞）、掃帚（俗稱天地掃，意謂掃除不淨之物）、鑼鼓鈸、鹽米等等，最後送煞出境的地點都會靠近出海口或大排水溝，目的是為了讓煞不斷飄流、無法回來，同時也希望藉由海上航行的王船來鎮壓煞氣。

送吊煞可以起鬨、跟風與強調噱頭嗎？

從經濟層面來看，送吊煞整場法會儀式大都是幾萬至十幾萬的費用，開銷大都由主家負責，或許你會感到疑問，為何需要那麼昂貴？就當做善事、免費服務呀？其實，諸如除煞此類的儀式，道士法師們也不敢隨便接洽，因為處理不好會傷害自己，對主家也不好，任一行業皆有其專業及風險性存在，給予一定的處理費用是合情合理。

主家通常也不會想要跟風辦理，畢竟是一筆大開銷，沒人喜歡讓自家不幸喪事被擴大認識或報導，但因為鄉鄰人都會希望主家辦法會，免得煞氣鬱積在地方上，縱使主家真的沒錢，附近鄰居有時也會捐獻協助，法師和道士也都會心意到即可，大家還是希望遵循傳統，他們才比較心安。

因此，晚近時不時透過網路平台起鬨，或是大肆報導引人注目，其實對主家與當地住戶而言，都是一種傷害。

心靈安定不只在個人

近年記錄送吊煞的儀式時，無論跟喪家口訪，還是儀式的觀察，都如同跟自己的生命做了一次深度對話。送吊煞真如此可怕嗎？以無形的層面來講，真是不適宜記錄觀看，去看完之後沒事，並不代表以後不會出事，因為這負面的氣，是日積月累的，等到哪天運勢較低，就會一次爆發。但以人文社會的心態來思考，辦理此種儀式不也綏靖地方，同時給予社會大眾心靈安定嗎？

工商社會中，此類儀式辦理一些民眾會覺得受到騷擾，畢竟是在半夜放鞭炮製造噪音，或工作較晚不小心撞見怕有沖犯。事實上道士法師們，在路途中，也都保護得很周全，在每個人信仰心靈裡，無論耶穌聖母媽祖王爺，也肯定會護持各位，實在不需要過度恐懼，或刻意危言聳聽。每一件事物運作，本來就無法取悅任何人，如何在傳統與現代中達到一個平衡，並不是單方面的施壓、強迫改變，而是要能瞭解彼此的運作，並從中協調，使其相互圓滿。

本文經授權轉載自民俗亂彈 送肉粽最恐怖的是流言蜚語：深入理解才能不再恐懼