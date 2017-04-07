深夜狼影》PIA影展映畫大賞：獨立精神活力洋溢，勇敢挑戰觀影視角

高雄市電影館與PIA影展合作推出「日本爆裂。獨立時代－PIA影展映畫大賞」放映活動，挑選出近15年來值得推薦的11部長短片，用獨立製作的影像衝撞觀眾的視野。除去幾部獲得獎助金較具製作規模的作品之外，其他完全由創作者獨力完成的電影都擁有相當高的品質和水準，令人看了大為讚嘆，千萬不要錯過。

雍小狼

「日本爆裂。獨立時代- PIA影展映畫大賞」海報（圖：高雄市電影館）

誕生於1977年，至今40年歷史的PIA影展，由於其徵求作品的內容題材、長度、規格沒有限制，任何年齡、經驗的創作者都可以報名，因此已成為日本最重要的新銳導演發源地，森田芳光、犬童一心、黑澤清、中島哲也、園子溫、塚本晉也、中村義洋、熊切和嘉、李相日、矢口史靖……等現在走在日本第一線甚至獲得國際矚目的導演都曾獲得PIA影展的獎項肯定或獎助金鼓勵，該影展的慧眼獨具可以說是有目共睹。現今的日本電影界為了追求票房，主流電影中幾乎都是既有暢銷作品（如漫畫、小說、電視劇）的改編或延伸，原創劇本可說是鳳毛麟角，而PIA影展卻提供了一個全方位的機會，讓新導演可以發出忠於自己的聲音，實在難能可貴。

1970年代，由於電視普及導致日本電影產業衰退，片場不再大量僱用劇組人員量產電影，也越來越少提攜副導演成為導演的機會。許多以導演為目標的年輕人開始用8釐米規格拍攝獨立電影尋求活路，試圖用影像說自己的故事。新一代導演的才能以及敘事上的創新性感動了大森一樹、井筒和幸、原一男等人，他們在1976年創立「PIA電影精品展（PIA Cinema Boutique）」，吸引大批年輕人注目，後來便發展為現在的PIA影展。 與一般單純放映電影的影展不同，PIA影展試圖從前端到後端，全方位協助新銳導演發展，整體分為三個面向：

挖掘才能：透過PIA影展的競賽獎項發掘新銳導演。 介紹才能：將得獎作品推往東京國際電影節及其他海外電影節，並規畫全國巡迴、DVD發行、戲院上映、電視或網路播放等曝光機會。 培養才能：每年從競賽得獎者中挑選獎助金得主，由一名專業製作人協助從企畫、劇本階段開始發展出一部完整的作品。並與早稻田大學進行產學合作，推薦新銳導演入學進修。

這樣一個完全由民間發起，肯定新秀、提供他們創作機會，並給予展演舞台的機制，放眼全世界都是難能可貴，實際上也持續為日本電影界注入活水，值得台灣借鏡。

本次高雄市電影館與PIA影展合作推出「日本爆裂。獨立時代－PIA影展映畫大賞」放映活動，挑選出近15年來值得推薦的11部長短片，用獨立製作的影像衝撞觀眾的視野。值得注意的是，除去幾部獲得獎助金較具製作規模的作品之外，其他完全由創作者獨力完成的電影都擁有相當高的品質和水準，令人看了大為讚嘆。

「驚人的第一部：大師崛起」單元介紹了三位目前在日本已經是第一線的票房大導：荻上直子、內田賢治和李相日的PIA影展獎助金作品，讓觀眾一窺他們創作的初衷。三部作品風格都非常強烈，也都蘊含他們日後作品的核心，值得推薦給喜歡這幾位導演作品的人。

目前最新作品《當他們認真編織時》（2017）還在台灣上映，以《海鷗食堂》（2006）、《吉貓出租》（2012）建立起療癒系品牌的荻上直子，其獲得PIA獎助金的早期作品《吉野理髮之家》（2003）就已展現出幽默溫情中不忘面對現實的特色。劇情描述一個鄉下小鎮，裡頭所有小學男生都要在吉野阿姨的刀下被剪成一模一樣的小瓜呆髮型，直到某天一位東京來的帥氣轉學生打破平靜現狀，掀起一場髮型自由的革命。片中幾位小學生做什麼事都要排成一排，風格化的表演和影像令人發噱。這不只是一部可愛的男孩成長電影，荻上直子更在此片中辯證傳統與自由之間是否必然矛盾互斥的關係，並於男孩成長的表象下深藏著傳統小鎮必然面臨現代化終極的隱憂。

《吉野理髮之家》劇照。（圖：高雄市電影館）

《落Key人生》（2012）導演內田賢治自編自導的《我的帶衰日記》（2004），大玩時空逆轉把戲，以每個人物的觀點為章節將故事不斷解構重建，直到最後一刻都是爆點連連，劇本實在精采，入選坎城影展影評人週當之無愧。故事從一個平凡職員的失戀開始，牽扯出結婚詐騙、黑幫秘辛，以及都會男女孤獨心境，在喜劇的糖衣之下冷冷剖析人性。內田賢治擅長從日常生活的破口開展出令人瞠目結舌的奇想劇情，在本片中已發揮得淋漓盡致。其中在滿滿的貪婪與欺瞞之中，竟然映照出一道純真傻勁的人性曙光，實在令人動容。

《我的帶衰日記》劇照。（圖：高雄市電影館）

以《惡人》（2010）、《怒》（2016）賣出近20億日圓票房的李相日，便是以首部短篇作品《青〜chong〜》（1999）在PIA影展橫掃四大獎項而獲得注目。在PIA獎助金的幫忙之下，他拍攝了首部長片《那片蔚藍的海岸線》（2002），揉合《69》（2004）中的純真、叛逆與嬉鬧，《扶桑花女孩》（2006）中的熱血與溫暖，以及《惡人》、《怒》中的社會寫實、暴力與殘酷，可說是李相日的原點之作。本片原名「BORDER LINE」意指邊界，幾位主角都在人生中被逼到死角、瀕臨崩潰邊緣、陷入結構上的困境，一個導火線就會使他們暴力抓狂，但卻都有著善良的本性。李相日用多線敘事鋪陳社會與人性的複雜度，用遠距離的疏離鏡頭冷冷凝視暴力，用「惡人」們純真善良的舉動進行惡與善的辯證，結局更是綻放出無比溫暖的療癒力量，在混沌中傳遞一絲希望。

《那片蔚藍的海岸線》劇照。（圖：高雄市電影館）

「光影折射：魯蛇也會有春天」單元中二部電影分別展現了少年與青年的二種人生失敗組寫照。其中《來自河底的問候》（2009）是出自《宅男的戀愛字典》（2013）、《我們家》（2014）導演石井裕也的作品，描寫一個到東京打拼五年、被五個男友甩掉的魯蛇OL佐和子，因為老爸病倒而奔回家鄉接管瀕臨倒閉的河蜆加工廠，一開始冷眼面對自己中等以下人生的她，直到被強悍歐巴桑、廢柴男友、現實壓力夾擊逼到臨界點，小宇宙大爆炸徹底奮起，終究譜出一首為你我人生打氣的振作之歌。或許人生就像河蜆一樣，活在河底的爛泥裡吸收重金屬廢物同時也獲取養分，最後變成一顆充滿精華的大！蜊！仔！ 滿島光在本片中精湛的演技為她奪得了蒙特婁奇幻影展最佳女主角獎后座，從開場的冷淡乏力到後來大爆發的真情流露，張力之大讓人目不轉睛，其中為了逗男友女兒開心而擺出的嘟嘴表情，更是讓人怦然心動想戀愛惹，推薦給所有滿島光的死忠鐵粉們。

《來自河底的問候》劇照。（圖：高雄市電影館）

「視覺革命：青春一瞬之光」單元的電影都是描繪青少年成長的懵懂與未知的探索。藤川史人的《遇見鯨魚的夏天》（2015）描述一位中學生接連面臨外婆過世、母親結交新男友、最要好的死黨即將轉學搬走的人生轉變，以他的青春煩惱映照出廣島千萬年來的歷史、記憶與人情風光。藤川史人成功拍出一種只有電影才能訴說的神秘影像語言，同時也溫柔表現了他對廣島故鄉這片土地的熱愛與關懷，簡約的對白搭配細膩的細節處理，是部暖心之作。

「影像變奏：日系怪誕物語」與「爆裂：新未來」二個單元所選的都是形式與內涵非常挑戰觀眾極限的作品，霸凌、暴力、人際之間的權力位階，以及人性的假面具是這幾部片的共通主題，每部都看得令人坐立難安。池田曉的《迴紋跳針跳針》（2013）以機械化的肢體表演、綜藝短劇般的荒謬劇情、劇場式的風格化分鏡一舉贏得鹿特丹影展金虎獎肯定。本片描述一個不論外表、經濟、人際上都毫無資本的中年男子小暮，在枯燥乏味一成不變的生活裡遭到各方的霸凌，用喜劇包裝弱肉強食社會的殘忍現實。本片實在太荒謬可笑，但嘲笑可憐的小暮時內心又不由得產生一股罪惡感，實在是很特別的觀影體驗。

《遇見鯨魚的夏天》劇照。（圖：高雄市電影館）

《迴紋跳針跳針》劇照。（圖：高雄市電影館）

「日本爆裂。獨立時代 - PIA影展映畫大賞」於4／8起在高雄市電影館舉辦，影展預告如下：